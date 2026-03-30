DCNews Stiri Mesaj surpriză de la Kiev: Zelenski propune un armistițiu Moscovei
Data actualizării: 15:51 30 Mar 2026 | Data publicării: 15:38 30 Mar 2026

Mesaj surpriză de la Kiev: Zelenski propune un armistițiu Moscovei
Autor: Elena Aurel

imagine cu volodimir zelenski si vladimir putin Sursa foto: Agerpres/Pexels. Colaj DCNews/Iulia Horovei

Volodimir Zelenski a propus Rusiei un armistițiu energetic și s-a declarat dispus să accepte orice încetare a focului.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a cărui ţară şi-a intensificat în ultimele săptămâni loviturile asupra instalaţiilor petroliere ruseşti, i-a propus luni un armistiţiu energetic Moscovei pentru a răspunde la criza declanşată de războiul din Orientul Mijlociu, insistând că este dispus să declare orice tip de încetare a focului pe care Rusia să-l accepte la rândul său, relatează AFP, EFE şi Reuters, potrivit Agerpres. 

"Nu uitaţi că suntem pregătiţi pentru orice fel de încetare a focului reală. O încetare totală a focului. O încetare a focului în domeniul energetic. În domeniul securităţii alimentare şi energetice. Pe mare şi în aer...", a declarat preşedintele ucrainean într-un mesaj audio trimis grupului de WhatsApp pe care îl are în comun cu jurnaliştii care acoperă actualitatea din Ucraina.

Zelenski a declarat că a transmis această poziţie liderilor din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Qatar, cu care s-a întâlnit la sfârşitul săptămânii trecute în cadrul turneului său în regiunea Golfului şi dintre care unii au mediat între ucraineni şi ruşi.

Ucraina a primit recent "semnale din partea unora dintre partenerii ei" prin care i se cerea să "reducă atacurile cu rază lungă de acţiune asupra sectorului petrolier" rusesc, a declarat Zelenski.

"Subliniez încă o dată că, dacă Rusia este gata să nu atace sectorul energetic ucrainean, nici noi nu vom lovi sectorul lor energetic ca ripostă", a adăugat el.

SUA , Rusia și Ucraina, în căutarea unei noi runde de negocieri

Preşedintele ucrainean s-a pronunţat din nou ca negocierile de pace în format tripartit cu SUA şi Rusia să fie reluate cât mai curând posibil şi a explicat că următoarea întâlnire în acest format - care ar fi trebuit să aibă loc la începutul lunii martie - continuă să fie amânată din cauza refuzului ruşilor ca aceasta să fie organizată pe teritoriul SUA.

Volodimir Zelenski a indicat că echipa americană de negociatori a spus clar că nu se va deplasa nicăieri atât cât timp SUA se află în război cu Iranul.

Ruşii refuză să meargă în SUA şi au propus Elveţia şi Turcia ca posibile locuri pentru desfăşurarea unei noi runde de negocieri, a adăugat preşedintele ucrainean, reafirmând că Ucraina este deschisă oricărei opţiuni care ar permite organizarea reuniunii.

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean a salutat acordurile "istorice" în domeniul securităţii şi al apărării antiaeriene încheiate cu ţările din Golf în timpul turneului său recent în această regiune.

"Sunt acorduri istorice" privind "cooperarea strategică în domeniul tehnologiei militare", a declarat Zelenski. "Ucraina nu a mai avut până acum astfel de acorduri în această regiune", a subliniat el.

În cadrul acordurilor semnate pe o perioadă de zece ani, Ucraina intenţionează să-şi exporte interceptorii capabili să distrugă dronele de tip Shahed de fabricaţie iraniană, a indicat Zelenski, adăugând că este vorba de un export corect, când "experienţa noastră nu se vinde degeaba, iar ceea ce se vinde în mod real partenerilor este un sistem" de apărare aeriană anti-Shahed şi "nu doar interceptori".

În schimb, Kievul, care luptă de patru ani împotriva invaziei ruse, este interesat de mijloace de distrugere a rachetelor "balistice", foarte greu de doborât, precum şi de sprijin în sectorul "energetic", reţeaua sa fiind devastată de atacurile sistematice ale Rusiei, potrivit lui Zelenski. 

