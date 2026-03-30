Opțiunile SUA în Iran: Donald Trump crede că insula Kharg poate fi ocupată „foarte ușor“

Preşedintele american Donald Trump a avertizat că armata americană ar putea să ocupe "foarte uşor" controlul asupra insulei Kharg, un sit petrolier esenţial pentru Iran, într-un interviu acordat Financial Times, publicat duminică seara, notează AFP și Agerpres.

"Poate vom ocupa insula Kharg, poate nu. Avem multe opţiuni (...) Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o ocupăm foarte uşor", a afirmat preşedintele american, întrebat de jurnal despre starea apărării iraniene pe insula Kharg.

Vizată la mijlocul lunii martie de un atac american, această fâşie de pământ situată în nordul Golfului adăposteşte cel mai mare terminal petrolier al Iranului care asigură aproximativ 90% din exporturile sale de ţiţei, potrivit unei note recente a băncii americane JP Morgan.

