Război în Orientul Mijlociu/Ziua 31. Trump vorbește despre schimbarea de regim, iar criza din Iran se adâncește

Update 5: Atac iranian în Kuweit soldat cu un mort și pagube majore la o centrală energetică

Autoritățile din Kuweit au anunțat că un muncitor indian a fost ucis într-un atac care a provocat și "pagube materiale semnificative" unei clădiri. Un atac iranian asupra unei centrale de producere a energiei și de desalinizare a apei din Kuweit a dus la moartea acestuia și la avarierea unei clădiri din incintă, pe fondul tensiunilor regionale crescânde generate de războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran.

„O clădire de servicii a unei centrale de energie și desalinizare a apei a fost atacată în cadrul agresiunii iraniene asupra statului Kuweit, ceea ce a dus la moartea unui muncitor indian și la pagube materiale semnificative”, a transmis luni Ministerul Energiei din Kuweit. Echipe tehnice și de intervenție au fost trimise imediat la fața locului pentru a gestiona situația și pentru a asigura continuarea normală a operațiunilor.

Nu a existat un comentariu oficial din partea Iranului, însă presa de stat iraniană a relatat declarația ministerului kuweitian, menționând că instalația a suferit pagube extinse în urma atacului.

Potrivit Al Jazeera, Kuweitul a fost vizat de atacuri repetate de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, în urmă cu peste o lună.

„Chiar aseară, Ministerul Apărării a anunțat că 14 rachete și 12 drone au fost detectate în spațiul aerian al Kuweitului, iar mai multe dintre aceste drone vizau o bază militară, unde 10 militari au fost răniți. Ei au fost transportați la spital și au primit îngrijiri medicale”, a spus acesta.

Escaladarea conflictului continuă de la începutul atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului, care, potrivit autorităților iraniene, au provocat peste 2.000 de morți, inclusiv fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, alți oficiali de rang înalt și cel puțin 216 copii și au distrus infrastructură esențială.

Forțele iraniene au ripostat cu atacuri cu drone și rachete asupra Israelului și asupra unor țări din regiune care găzduiesc baze militare americane, provocând victime și distrugeri.

Iranul a blocat, de asemenea, în mod efectiv strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la energie și la instabilitate pe piețele financiare.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a anunțat că va suspenda pentru 10 zile atacurile asupra instalațiilor energetice iraniene, până pe 6 aprilie. Iranul a avertizat că va răspunde prin atacuri asupra infrastructurii energetice din regiunea Golfului, dacă propriile sale facilități vor fi vizate.

Războiul a scos în evidență și vulnerabilitatea infrastructurii critice de apă într-o regiune care se confruntă deja cu un deficit major de resurse de apă.

Update 4: Trump anunță lovituri majore în Iran și laudă armata SUA într-un mesaj pe Truth Social

Donald Trump a transmis, pe platforma Truth Social, un mesaj după ultimele evoluții din conflictul din Orientul Mijlociu, în care a vorbit despre operațiuni militare reușite ale Statelor Unite și despre lovirea unor ținte importante din Iran.



"Zi mare în Iran. Multe ținte urmărite de mult timp au fost lovite și distruse de armata noastră PUTERNICĂ, cea mai bună și letală din lume. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!"

Update 3: Reactorul Khondab din Iran, grav avariat după atacuri și nefuncțional

Reactorul de cercetare Khondab din Iran a fost grav avariat de atacuri şi nu mai este operaţional, a anunţat duminică seară Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează dpa şi AFP.

"Pe baza analizei independente a imaginilor din satelit şi a cunoştinţelor despre instalaţie, AIEA a confirmat că uzina de producţie a apei grele de la Khondab (noua denumire a reactorului de la Arak - n.r.), despre care Iranul a raportat că a fost atacată pe 27 martie, a suferit daune grave şi nu mai este operaţională", a transmis agenţia pe platforma de socializare X.

AIEA a mai precizat că "instalaţia nu conţine niciun material nuclear declarat".

Armata israeliană a anunţat vineri că a efectuat un atac asupra unui complex de apă grea lângă Arak, în centrul Iranului, descriind uzina drept "un loc cheie de producţie de plutoniu pentru arme nucleare".

Reactorul din apropierea oraşului Arak fusese lovit şi în iunie anul trecut, când Israelul şi SUA au atacat instalaţiile nucleare iraniene. La acea vreme, AIEA a declarat că lucrările de construcţie erau încă în desfăşurare şi că, prin urmare, nu se aflau materiale nucleare acolo.

În atacul de vineri, Israelul a invocat încercările repetate ale Iranului de a reconstrui instalaţia în urma loviturilor de anul trecut.

Update 2: Trump laudă o "schimbare de regim" în Iran, anunţă trecerea a 20 de petroliere prin strâmtoarea Ormuz

Preşedintele american Donald Trump s-a lăudat duminică seară că a obţinut "o schimbare de regim în Iran", graţie atacurilor aeriene ale Statelor Unite şi Israelului, şi a spus că a negociat cu noii lideri ai Republicii Islamice trecerea a 20 de petroliere prin strâmtoarea Ormuz "în următoarele zile", scrie AFP.

Aceste anunţuri ale şefului administraţiei de la Washington au fost făcute în timp ce în Statele Unite cresc îngrijorările cu privire la un posibil blocaj american în Orientul Mijlociu. Preţul petrolului şi-a reluat creşterea, iar Wall Street a suferit o scădere accentuată săptămâna trecută.

Obiectivele războiului lansat de miliardarul republican sunt în continuare neclare, iar mii de soldaţi americani au fost desfăşuraţi în regiune în ultimele zile.

În ciuda acestei desfăşurări militare în jurul Iranului, Trump continuă să agite posibilitatea unui acord de pace iminent.

"Cred că vom ajunge la un acord cu ei, sunt aproape sigur de asta", a declarat el în timpul unui briefing de presă la bordul Air Force One.

Preşedintele SUA a încercat, de asemenea, să liniştească opinia publică, afirmând că a obţinut deja o schimbare în natura puterii de la Teheran, datorită atacurilor care i-au ucis pe liderul suprem Ali Khamenei şi numeroşi oficiali de rang înalt ai Republicii Islamice.

"Am avut o schimbare de regim, o putem vedea deja, pentru că primul regim a fost decimat, distrus, toţi sunt morţi", a subliniat preşedintele american într-un briefing de presă. "Următorul regim", numit în urma morţii ayatollahului Khamenei, "este şi el în mare parte mort", a insistat el.

Desemnat drept succesor, fiul său Mojtaba Khamenei nu a fost văzut de când trebuia să preia conducerea ţării. Autorităţile iraniene publică doar mesaje scrise din partea lui.

"Nimeni nu a mai auzit de el. Poate că este în viaţă, dar evident că se află într-o situaţie foarte, foarte gravă", a spus Trump.

Această situaţie a dus de facto la instaurarea celui de-"al treilea regim" în Iran, potrivit preşedintelui SUA.

"Avem de-a face cu oameni diferiţi faţă de cei cu care a avut de-a face oricine până acum", a rezumat el. "Este un grup de persoane complet diferit, aşa că aş considera asta o schimbare de regim", a continuat Trump.

Liderul de la Casa Albă a mai anunţat că aceşti oficiali iranieni au fost de acord să relaxeze uşor blocada din jurul strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă crucială prin care trece de obicei 20% din petrolul mondial şi care a fost paralizată de la începutul războiului.

"Ne-au dat, din respect, cred, 20 de petroliere - petroliere foarte mari - care vor trece prin strâmtoarea Ormuz, iar acest lucru începe mâine (luni) dimineaţă, pentru următoarele câteva zile", a asigurat el.

Update 1: Iran: Statele Unite pot ocupa "foarte uşor" insula Kharg, avertizează Trump

Preşedintele american Donald Trump a avertizat că armata americană ar putea să ocupe "foarte uşor" controlul asupra insulei Kharg, un sit petrolier esenţial pentru Iran, într-un interviu acordat Financial Times, publicat duminică seara, notează AFP.

"Poate vom ocupa insula Kharg, poate nu. Avem multe opţiuni (...) Nu cred că au vreo apărare. Am putea să o ocupăm foarte uşor", a afirmat preşedintele american, întrebat de jurnal despre starea apărării iraniene pe insula Kharg.

Vizată la mijlocul lunii martie de un atac american, această fâşie de pământ situată în nordul Golfului adăposteşte cel mai mare terminal petrolier al Iranului care asigură aproximativ 90% din exporturile sale de ţiţei, potrivit unei note recente a băncii americane JP Morgan.

Mojtaba Khamenei, primul mesaj ca lider suprem: mulțumiri Irakului în conflictul cu SUA și Israel

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ascuns publicului de la numirea sa, a mulţumit Irakului vecin pentru sprijinul în războiul împotriva Statelor Unite şi Israelului, într-un mesaj transmis duminică de presa iraniană, citat de AFP.

În acesta, el "îşi exprimă recunoştinţa faţă de autoritatea religioasă supremă şi poporul irakian pentru poziţia lor clară împotriva agresiunii asupra Iranului", a scris agenţia de presă Isna Isna, referindu-se la marele ayatollah Ali al-Sistani, personalitate de referinţă pentru milioane de şiiţi din Irak şi din întreaga lume.

La începutul lunii martie, clericul în vârstă de 95 de ani, născut în Iran, dar locuind în oraşul sfânt irakian Najaf de decenii, a îndemnat "toţi musulmanii" să denunţe "războiul nedrept" împotriva Iranului.

Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, după ce acesta a fost ucis în prima zi a atacurilor din 28 februarie, încă nu a apărut în public, emiţând doar declaraţii scrise.

Această absenţă a alimentat speculaţiile despre soarta sa, preşedintele american Donald Trump punând chiar la îndoială dacă mai este în viaţă.

De partea iraniană, televiziunea de stat şi mai mulţi oficiali au afirmat că acesta se recuperează după rănile suferite în timpul unui atac şi difuzează în mod regulat imagini cu el, fără a preciza data.

Clericul în vârstă de 56 de ani, care are propriile conturi de Telegram şi X, s-a exprimat de două ori de la desemnarea sa, proclamând victoria Republicii Islamice asupra "inamicului", mesaje citite, de fiecare dată, de prezentatori ai televiziunii de stat.