DCNews Stiri Iranul vrea să se retragă din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare
Data publicării: 14:14 30 Mar 2026

Iranul vrea să se retragă din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare
Autor: Ioan-Radu Gava

harta irna orientul mijlociu; peexels @Lara Jameson Sursa foto: Pexels, @Lara Jameson

Un influent politician iranian afirmă că parlamentul discută retragerea ţării din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.

Un influent politician iranian a cerut Teheranului să se retragă din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP), în urma bombardării mai multor instalaţii nucleare de către Israel şi Statele Unite, a relatat luni televiziunea de stat iraniană, relatează dpa și Agerpres.

Alaeddin Borujerdi, un important diplomat, cunoscut pentru rolurile sale cheie în politica externă şi de securitate a Iranului, a declarat într-un interviu acordat televiziunii de stat că o retragere din TNP este discutată în parlament.

În calitate de membru al acordurilor internaţionale, Iranul s-a angajat să supravegheze activităţile sale nucleare şi a dat asigurări comunităţii internaţionale că nu doreşte să se înarmeze cu arme nucleare, a mai spus el.

El a spus că aceste acorduri nu au avut drept scop ca Iranul "să accepte cele mai stricte inspecţii fără a primi niciun sprijin".

Iranul a mai amenințat în trecut că se retrage din TNP

El l-a criticat, de asemenea, pe Rafael Grossi, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA).

"Mulţi sunt de părere că aceste inspecţii ale agenţiei deschid calea pentru activităţi de spionaj", a spus Borujerdi.

"În opinia mea, a venit momentul să ne retragem din TNP", a mai spus el.

La rândul său, Ministerul de Externe iranian a declarat luni că în Iran se pune într-adevăr problema unei posibile retrageri din Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (TNP).

"Republica Islamică nu a căutat niciodată şi nu caută să dobândească arme nucleare", a reiterat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghai, în cadrul unei conferinţe de presă săptămânale, relatează AFP.

Însă "indiferent de poziţia noastră clară privind interzicerea tuturor armelor de distrugere în masă, aderarea la acest tratat generează o dezbatere reală în opinia publică şi la nivel parlamentar", a adăugat el.

TNP interzice ţărilor fără arsenal nuclear să se doteze cu bombe atomice. Guvernul de la Teheran a ameninţat în trecut că se va retrage din TNP.

O decizie finală cu privire la această chestiune nu va fi luată probabil de parlament, ci de Consiliul Naţional de Securitate sau de ghidul suprem iranian, liderul spiritual şi politic al ţării.

iran
tratatul de neproliferare nucleara
