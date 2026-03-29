Benjamin Netanyahu clarifică interzicerea intrării Patriarhului latin al Ierusalimului în Biserica Sfântului Mormânt

Interzicerea de către poliţia israeliană a accesului în Biserica Sfântului Mormânt pentru Patriarhul latin al Ierusalimului spre a celebra liturghia de Duminica Floriilor catolice a fost motivată de 'securitate' şi nu a avut nicio 'intenţie răuvoitoare', a indicat biroul premierul Benjamin Netanyahu, transmit AFP și Agerpres.

'Astăzi, dintr-o grijă deosebită pentru securitatea lui, poliţia din Ierusalim l-a împiedicat pe Patriarhul latin, cardinalul Pizzaballa, să celebreze slujba la Biserica Sfântului Mormânt. Nu a existat absolut nicio intenţie răuvoitoare, doar preocuparea de a-i garanta securitatea', a scris pe platforma X biroul lui Netanyahu.

'Cu toate acestea, ţinând cont de Săptămâna Sfântă care se deschide pentru creştinii din lume, forţele de securitate elaborează un plan pentru a le permite responsabililor religioşi să se roage (la Sfântul Mormânt) în zilele următoare', a adăugat sursa menţionată.

Poliția israeliană a blocat accesul Patriarhului latin al Ierusalimului în Biserica Sfântului Mormânt

Patriarhul latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa, şi custodele Ţării Sfinte, Francesco Ielpo, au fost împiedicaţi de poliţia israeliană să ajungă duminică la Biserica Sfântului Mormânt, ceea ce a provocat reacţii de indignare în străinătate.

'Pentru prima dată de secole, liderii Bisericii au fost împiedicaţi să celebreze liturghia din Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt', a afirmat Patriarhia Latină a Ierusalimului, într-un comunicat.

Acest gest 'constituie un precedent grav şi dovedeşte o lipsă de consideraţie faţă de sensibilitatea a miliarde de persoane din lume care, în această săptămână, îşi îndreaptă privirile spre Ierusalim', a adăugat comunicatul.

La începutul ofensivei lansate de Israel şi Statele Unite împotriva Iranului pe 28 februarie, autorităţile israeliene au interzis adunările mari, inclusiv în sinagogi, biserici şi moschei, limitând adunările publice la aproximativ 50 de persoane.

Tradiţionala procesiune din Duminica Floriilor, care porneşte de pe Muntele Măslinilor şi atrage anual mii de credincioşi, a fost, de asemenea, anulată din cauza restricţiei impuse de Israel în privinţa adunărilor publice.

'Şefii bisericilor au acţionat cu toată responsabilitatea şi, de la începutul războiului, s-au conformat tuturor restricţiilor impuse', a declarat Patriarhia.

Poliţia israeliană şi-a justificat decizia prin aceea că configuraţia Oraşului Sfânt şi a Locurilor Sfinte constituie 'o zonă complexă' ce nu permite accesul rapid al echipelor de urgenţă în cazul unui atac.