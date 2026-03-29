Rebelii Houthi au intrat în război în Orient iar situația se complică. Tot ce trebuie să știi despre gruparea teroristă Houthi, un alt „braț înarmat al Iranului”

Rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, s-au implicat în conflictul din Orientul Mijlociu, anunțând că au lansat două rachete asupra Israelului. Mișcarea a perturbat anterior rutele de navigație din regiune, atacând nave în Marea Roșie ca represalii pentru războiul Israelului împotriva Hamas.

Cine sunt rebelii Houthi

Mișcarea Houthi, cunoscută și sub numele de Ansar Allah (Susținătorii lui Dumnezeu), este implicată activ în războiului civil din Yemen. A apărut în anii 1990, când liderul său, Hussein al-Houthi, a lansat „Tineretul Credincios”, o mișcare de renaștere religioasă a unei ramure a islamului șiit numită zaidism.

După ce șiiții au condus Yemenul timp de secole au fost marginalizați sub regimul sunnit care a ajuns la putere după războiul civil din 1962. Mișcarea lui Al-Houthi a fost fondată pentru a-i reprezenta pe șiiți și a rezista sunismului, în special ideilor wahhabite ale Arabiei Saudită vecină. Cei mai apropiați adepți ai săi au devenit cunoscuți sub numele de houthi, scrie CNN.

Războiul civil din Yemen a început în 2014, când forțele houthi au luat cu asalt capitala Sana'a și au răsturnat guvernul recunoscut internațional și susținut de Arabia Saudită. Conflictul s-a transformat într-un război mai amplu în 2015, când o coaliție condusă de Arabia Saudită a intervenit în încercarea de a-i învinge pe rebelii houthi.

Un armistițiu a fost semnat în 2022, dar a expirat la scurt timp, după șase luni. Cu toate acestea, părțile beligerante nu au revenit la un conflict la scară largă.

Aliații rebelilor Houthi

Houthi sunt susținuți activ de Iran, care a început să mărească ajutorul acordat grupării în 2014, pe măsură ce războiul civil escalada și rivalitatea sa cu Arabia Saudită se intensifica. Iranul a furnizat grupării arme și tehnologie, printre care mine marine, rachete balistice și de croazieră și vehicule aeriene fără pilot, potrivit unui raport din 2021 al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

Houthi fac parte din așa-numita Axă de Rezistență a Iranului - o alianță anti-Israel și anti-Occident a milițiilor regionale susținute de Republica Islamică.

Cât de puternic este grupul rebelilor Houthi

Oficialii americani au urmărit îmbunătățirile rachetelor produse pe plan intern de houthi. Inițial, armele houthi produse pe plan intern au fost asamblate în mare parte cu componente iraniene introduse ilegal în Yemen pe bucăți, a declarat anterior pentru CNN un oficial familiarizat cu serviciile de informații americane.

Aceștia au folosit anterior drone și rachete anti-navă pentru a viza nave comerciale - dintre care unele nu se crede că au legătură cu Israelul - determinând USS Carney, o navă de război din Marea Roșie, să răspundă la amenințări.