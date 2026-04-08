Alertă în Ilfov: Peste 700 kg de legume și fructe au fost confiscate de ANAF, amenzi de peste 20.000 de euro
Data actualizării: 11:38 08 Apr 2026 | Data publicării: 11:37 08 Apr 2026

Alertă în Ilfov: Peste 700 kg de legume și fructe au fost confiscate de ANAF, amenzi de peste 20.000 de euro
Autor: Andrei Itu

dcnews-ro-boxe-depozitare-ro_66753600 Sursa: Pexels

Patru firme din județul Ilfov au fost sancționate cu peste 100.000 lei, iar peste 700 kg de produse alimentare perisabile importate au fost puse sub sechestru, în urma controalelor ANAF, Autorității Vamale Române și Autorității Sanitare Veterinare.

Conform unui comunicat al ANAF, controlul a subliniat deficienţe de trasabilitate, respectiv lipsa evidenţei documentelor de provenienţă a produselor) în cazul a trei dintre societăţi şi funcţionarea în ilegalitate în cazul unei alte societăţi.

Ce au descoperit inspectorii ANAF la controalele făcute

Inspectorii au descoperit că acest operator desfăşura activităţi de depozitare a legumelor şi fructelor, deşi era înregistrat cu decizie de încetare a activităţii în baza de date a DSVSA Ilfov iar obiectul de activitate al societăţii este de activităţi de comerţ fără depozitare (intermediere) şi activităţi de vânzare a produselor către retaileri.

De asmenea, controlul a evidenţiat lipsa mărfii fizice într-unul dintre depozitele controlate, neconcordanţe în relaţiile comerciale, neconcordanţe în documentaţia şi înregistrările fiscale privind transportul bunurilor şi abateri de la legislaţia privind adaosul comercial.

Sancțiuni de peste 100.000 de lei, peste 700 de kg de legume și fructe confiscate

În baza legislaţiei aplicabile, autorităţile au aplicat sancţiuni contravenţionale de peste 100.000 de lei şi au pus sub sechestru peste 700 de kg de marfă (legume şi fructe), în vederea prelevării probelor privind siguranţa alimentară. Totodată, cinci camioane cu marfă au fost puse sub sigiliu, în vederea controlului detaliat al mărfurilor şi al documentelor de vamă şi transport.

Inspectorii au ridicat copii ale documentelor vamale şi comerciale, ale documentelor de origine pentru mărfurile provenite din import, cu scopul verificării autenticităţii şi corectitudinii informaţiilor declarate la import (încadrare tarifară, valoare în vamă, origine, cantitate), precum şi copii după fişele de stoc, pentru confruntarea stocului fizic cu cel scriptic şi au solicitat operatorilor avizele de însoţire a mărfurilor aferente transporturilor, în vederea verificărilor declarate în sistemul Ro e-transport şi a generării codului unic de identificare a transportului.

Ce vizează inspectorii ANAF în controalele desfășurate

Verificările continuă, atât în cazul acestor societăţi, cât şi la nivel naţional, pe principalele fluxuri de transport ale mărfurilor provenite din import, precum şi pe rutele interne către destinaţiile declarate. Autorităţile de control verifică atât conformitatea fiscală în vederea combaterii evaziunii fiscale, legalitatea operaţiunilor de vămuire şi transport, cât şi legislaţia privind siguranţa alimentară a consumatorilor.

Autorităţile urmăresc identificarea unor eventuale practici sistematice de fraudă şi combaterea oricăror forme de evaziune fiscală care pot afecta concurenţa loială şi veniturile bugetare, vizând totodată protejarea consumatorilor împotriva comercializării de produse neconforme, într-o perioadă cu consum ridicat de produse alimentare perisabile.

În funcţie de rezultatele controalelor, vor fi dispuse în continuare măsurile legale corespunzătoare.

anaf
alerta alimentara
mancare
ilfov
