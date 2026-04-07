€ 5.0963
|
$ 4.4068
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.4068
 
DCNews Stiri Mitică Dragomir: L-am văzut pe Mircea Lucescu înainte să moară. I-am zis: „Ce-ți mai trebuie, mă?”
Data publicării: 21:59 07 Apr 2026

Mitică Dragomir: L-am văzut pe Mircea Lucescu înainte să moară. I-am zis: „Ce-ți mai trebuie, mă?”
Autor: Alexandra Curtache

Mircea Lucescu a murit Mircea Lucescu a murit / Foto: Agerpres

Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Mircea Lucescu, pe care l-a descris drept „un bărbat adevărat” și unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc.

Moartea lui Mircea Lucescu, anunțată marți seară de Spitalul Universitar de Urgență București, a generat un val de reacții în lumea sportului. Dumitru Dragomir a vorbit cu emoție despre dispariția tehnicianului, subliniind impactul uriaș pe care acesta l-a avut asupra fotbalului românesc și asupra generațiilor de sportivi.

„Mircea Lucescu fost un bărbat adevărat, un român bun, un om cu performanțe extraordinare în fotbal, un familist nemaipomenit care a dat o educație bună copiilor și nepoților. Este o pierdere foarte mare pentru România pentru că Lucescu a fost unul din primii trei antrenori ai istoriei fotablului românesc. 

După 80 de ani, că avea aproape 81, urma să facă în două luni, cine spune că e perfect sănătos, după 80 de ani, eu spun că e imposibil, mai ales când nu ai grijă de tine. Federația Română de Fotbal trebuia să cheme o comisie de medici înainte să îl angajeze, pentru că ei căutau un țap ispășitor pe care să arunce vina. Și îmi pare rău că poate mai trăia măcar 2-3 ani de zile... Noi cei care suntem în jur de 80 ani e vorba aia că dacă vrea necuratul să te ia, te ia și din ușa bisericii. Trebuie să ai grijă de tine și cei din jurul tău trebuie să aibă grijă de tine.

Citește și: Mircea Lucescu a murit. A fost, este și va rămâne o legendă absolută / update / reacții

Eu l-am văzut cu o săptămână înainte de meciul cu Turcia. Și i-am zis: Ce-ți mai trebuie, mă? Iar el mi-a zis că vrea să lase ceva bun în urma lui și că nu e importantă sănătatea că o să moară pe bancă la fotbal. Se vedea pe el că era bolnav, îi căzuse și o parte a feței, se vedea că a avut și un AVC. Nu-l mai putea salva oricum nimeni, nici din străinătate. Avem medici extraordinari în România, dar încă o dată vă spun, vorba asta de o am de ani de zile... când e să te ia...te ia”, a transmis Dumitru Dragomir pentru România TV.

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de aproape 81 de ani, fiind considerat unul dintre cei mai titrați antrenori români, cel care a calificat echipa națională la Campionatul European din 1984 și un simbol al fotbalului românesc.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
