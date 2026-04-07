Experiment inedit: o doctoriță și-a injectat Botox doar pe jumătate de frunte pentru a arăta efectele reale

Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni apelează la proceduri estetice, un experiment devenit viral pe rețelele sociale oferă o demonstrație clară a modului în care funcționează Botoxul.

Dr. Bita Farrell a ales să își injecteze neurotoxina doar pe o jumătate a feței, pentru a evidenția diferențele dintre zona tratată și cea netratată.

Un experiment „pe propria piele”

Medicul a publicat rezultatele pe YouTube Shorts, explicând pas cu pas ce se întâmplă la nivel muscular atunci când este injectat Botox. În imagini, diferența este evidentă: o parte a frunții apare relaxată și ușor ridicată, în timp ce cealaltă își păstrează mobilitatea naturală.

„Aceasta este partea tratată, iar aceasta este partea netratată”, explică doctorița, subliniind că neuro-modulatorii pot influența poziția sprâncenelor prin relaxarea anumitor mușchi.

Citește și: Prof. dr Olga Simionescu, reacție virală după Rezidențiat: Dermatologia, "specialitate ușoară"? "Mi-au trebuit mii de ore!”

Cum funcționează, de fapt, Botoxul

Potrivit explicațiilor oferite de medic, mușchii feței au roluri opuse: unii ridică sprâncenele, în timp ce alții le coboară. Injectarea Botoxului blochează temporar mușchii care trag în jos, permițând astfel celor care ridică să domine.

Astfel, se poate obține un efect de lifting subtil, în special în zona sprâncenelor și a frunții. În experiment, partea injectată prezintă o sprânceană mai ridicată, în timp ce cealaltă parte pare mai „greoaie” și mai coborâtă.

Rezultate vizibile și reacții online

Imaginile publicate de doctoriță arată un contrast clar între cele două jumătăți ale feței. Deși rezultatul este considerat reușit din punct de vedere estetic, diferența creează și o expresie asimetrică, cu o sprânceană ridicată ce poate sugera surprindere permanentă.

Experimentul a atras atenția utilizatorilor online, mulți apreciind demonstrația practică a efectelor Botoxului.

Acesta nu este primul experiment de acest tip. În trecut, două surori gemene au comparat efectele pe termen lung ale Botoxului, după ce una a folosit tratamentul, iar cealaltă nu. Diferențele apărute în timp au evidențiat impactul semnificativ al procedurii asupra aspectului pielii.

Citește și: „Strălucirea pielii nu vine din injectabil” - Lecții de dermatocosmetică de la Mirela Vescan și Ana Maria Mărgineanu

Atenție la riscuri

Deși rezultatele pot fi spectaculoase, specialiștii avertizează că Botoxul trebuie administrat doar de profesioniști. Aplicarea incorectă poate duce la efecte secundare nedorite, inclusiv asimetrii sau complicații mai serioase.

Experimentul realizat de dr. Farrell oferă o lecție clară: procedura poate transforma vizibil trăsăturile, însă siguranța trebuie să rămână prioritară.