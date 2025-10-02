Subiectul principal al ediției este dermatocosmetica, domeniu aflat la granița dintre estetic și medical. Aceasta reunește specialiști din ambele zone pentru a găsi cele mai bune metode de îngrijire a pielii, de la tratamente de hidratare și regenerare până la pregătirea pentru proceduri invazive.

Mirela Vescan a subliniat importanța acestui tip de abordare: „Întotdeauna am susținut cosmetica pentru că se fac foarte multe tipuri de proceduri și augumentări și terapii. Și eu am o întrebare. Pielea, cui o lași? Pielea este foarte importantă. Degeaba tratezi acneea dacă n-ai grijă și de piele. Degeaba întinzi și injectezi dacă n-ai grijă și de piele, pentru că are nevoie de mâncare și apă pentru că îi e foame și sete”.

„Pielea are memorie și trebuie hrănită”

Ana Maria Mărgineanu, invitata emisiunii, a completat mesajul Mirelei Vescan printr-un exemplu din practica sa: „Foarte frumos ai spus. Exact așa i-am explicat chiar ieri unei cliente venite în cabinet în urma unor proceduri făcute estetice, medicale și totuși simțea nevoia în continuare să mai adauge, să mai facă ceva, dar se afla într-un stadiu în care medicii i-au spus că are nevoie de proceduri care nu mai sunt atât de invazive. Și a venit la mine să vedem ce putem face și i-am zis că pielea trebuie în primul rând hrănită, ea trebuie în primul rând susținută, trebuie ajutată să se și regenereze până să începem să tragem de ea, să o întindem sau să o volumizăm sau să modificăm”.

Specialista a atras atenția asupra faptului că există numeroase parteneriate între clinici și cabinete cosmetice, unde pacienții sunt pregătiți pentru proceduri invazive printr-o etapă prealabilă de îngrijire a pielii.

„Pielea are o memorie și dacă nu îi faci nimic foarte mult timp, ea nu o să știe ce să facă în momentul în care s-a intervenit mai invaziv asupra ei și nu se regenerează cum trebuie, nu ai o vindecare corespunzătoare, nu ai un rezultat. Glowul oricum nu-l ai, pot să-i faci orice în injectabil, dar glowul nu se dă din injectabil”, spune ea.

Polinucleotidele - noul aliat pentru un ten sănătos

În cadrul discuției, Ana Maria Mărgineanu a amintit și despre polinucleotide, substanțe din ce în ce mai utilizate pentru revitalizarea pielii:

„Chiar azi dimineața am luat o consultație cu o colegă din domeniul de beauty care nu face astfel de proceduri și îmi spunea că are nevoie de polinucleotide și să îi dau un sfat. (…) În primul rând, ele se pot injecta prin mezoterapie și asta facem în cabinetul medical sau le putem introduce prin mezoterapii de tip micro-needling, virtual sau anumite tipuri de lasere care pot introduce aceste polinucleotide. Ajută și dau și acest glow, dar în primul rând polinucleotidele hrănesc pielea”.

Emisiunea „Mi-th Influencer” aduce în fața publicului nu doar informații utile, ci și o schimbare de perspectivă: frumusețea și rezultatele procedurilor estetice nu pot fi obținute fără o bază solidă de îngrijire și hrănire a pielii. Astfel, Mirela Vescan și Ana Maria Mărgineanu oferă telespectatorilor șansa de a înțelege cum știința și estetica pot lucra împreună pentru o piele sănătoasă și luminoasă.

