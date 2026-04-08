Vizita lui Vance la Budapesta a iritat Germania. Acuzații dure de la vârful Guvernului de la Berlin, condus de Friedrich Merz

Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Berlin remarcă faptul că vicepreședintele SUA, JD Vance, s-ar putea face vinovat de interferență în alegerile din Ungaria.
Germania l-a mustrat pe vicepreședintele american JD Vance și l-a acuzat de ipocrizie, respingând acuzația acestuia conform căreia Bruxelles-ul se amestecă în alegerile din Ungaria. Berlinul a declarat că, dimpotrivă, vizita lui Vance la Budapesta cu puțin timp înainte de votul de duminică sugerează că el însuși ar putea fi vinovat de amestec în alegeri, deoarece a susținut energic guvernul populist-naționalist al lui Viktor Orban, potrivit Politico.
„Respingem acuzația făcută de vicepreședintele SUA JD Vance la un eveniment din Ungaria”, a declarat purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului, Sebastian Hille.
„Aș dori să subliniez - deoarece Vance se plânge de presupusul amestec al UE în alegeri - că vicepreședintele SUA a fost în Ungaria cu doar câteva zile înainte de alegeri. Acest fapt vorbește de la sine despre cine se amestecă”, a adăugat el.
CITEȘTE ȘI - JD Vance, aflat în Ungaria, critică liderii europeni și descrie războiul din Ucraina drept „cel mai dificil” de soluționat
Marți, la Budapesta, în Ungaria, Vance a susținut că „ceea ce s-a întâmplat în această țară, ceea ce s-a întâmplat în mijlocul acestei campanii electorale, este unul dintre cele mai grave exemple de interferență străină în alegeri pe care le-am văzut sau despre care am citit vreodată”.
Vance i-a criticat, de asemenea, pe „birocrații de la Bruxelles, care au făcut tot ce au putut pentru a ține poporul ungar la pământ, pentru că nu-l plac pe liderul care, de fapt, a apărat poporul ungar”.
Președintele american Donald Trump l-a susținut pe Orbán de mai multe ori în timpul campaniei, marcând o demonstrație de sprijin din partea SUA pentru un lider european care se luptă pentru a rămâne la putere.
Liderul opoziției, Péter Magyar, a criticat vizita lui Vance pe X.
„Nicio țară străină nu poate interveni în alegerile maghiare. Aceasta este țara noastră. Istoria maghiară nu este scrisă la Washington, Moscova sau Bruxelles - este scrisă pe străzile și piețele Ungariei”, a scris el.
Purtătorul de cuvânt al guvernului german a mai spus că cancelarul Friedrich Merz „nu are nicio preferință” în ceea ce privește rezultatul votului de duminică și va accepta modul în care votează poporul maghiar.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News