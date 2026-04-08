DCNews Stiri Vizita lui Vance la Budapesta a iritat Germania. Acuzații dure de la vârful Guvernului de la Berlin, condus de Friedrich Merz
Data publicării: 16:13 08 Apr 2026

Vizita lui Vance la Budapesta a iritat Germania. Acuzații dure de la vârful Guvernului de la Berlin, condus de Friedrich Merz
Autor: Ioan-Radu Gava

jd vance si viktor orban Foto: Agerpres

Purtătorul de cuvânt al guvernului de la Berlin remarcă faptul că vicepreședintele SUA, JD Vance, s-ar putea face vinovat de interferență în alegerile din Ungaria.

Germania l-a mustrat pe vicepreședintele american JD Vance și l-a acuzat de ipocrizie, respingând acuzația acestuia conform căreia Bruxelles-ul se amestecă în alegerile din Ungaria. Berlinul a declarat că, dimpotrivă, vizita lui Vance la Budapesta cu puțin timp înainte de votul de duminică sugerează că el însuși ar putea fi vinovat de amestec în alegeri, deoarece a susținut energic guvernul populist-naționalist al lui Viktor Orban, potrivit Politico.

„Respingem acuzația făcută de vicepreședintele SUA JD Vance la un eveniment din Ungaria”, a declarat purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului, Sebastian Hille.

„Aș dori să subliniez - deoarece Vance se plânge de presupusul amestec al UE în alegeri - că vicepreședintele SUA a fost în Ungaria cu doar câteva zile înainte de alegeri. Acest fapt vorbește de la sine despre cine se amestecă”, a adăugat el.

CITEȘTE ȘI                -               JD Vance, aflat în Ungaria, critică liderii europeni și descrie războiul din Ucraina drept „cel mai dificil” de soluționat

JD Vance, critici la adresa Uniunii Europene

Marți, la Budapesta, în Ungaria, Vance a susținut că „ceea ce s-a întâmplat în această țară, ceea ce s-a întâmplat în mijlocul acestei campanii electorale, este unul dintre cele mai grave exemple de interferență străină în alegeri pe care le-am văzut sau despre care am citit vreodată”.

Vance i-a criticat, de asemenea, pe „birocrații de la Bruxelles, care au făcut tot ce au putut pentru a ține poporul ungar la pământ, pentru că nu-l plac pe liderul care, de fapt, a apărat poporul ungar”.

Președintele american Donald Trump l-a susținut pe Orbán de mai multe ori în timpul campaniei, marcând o demonstrație de sprijin din partea SUA pentru un lider european care se luptă pentru a rămâne la putere.

Liderul opoziției, Péter Magyar, a criticat vizita lui Vance pe X.

„Nicio țară străină nu poate interveni în alegerile maghiare. Aceasta este țara noastră. Istoria maghiară nu este scrisă la Washington, Moscova sau Bruxelles - este scrisă pe străzile și piețele Ungariei”, a scris el. 

Purtătorul de cuvânt al guvernului german a mai spus că cancelarul Friedrich Merz „nu are nicio preferință” în ceea ce privește rezultatul votului de duminică și va accepta modul în care votează poporul maghiar.

jd vance
ungaria
alegeri ungaria
alegeri ungaria 2026
germania
friedrich merz
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
CAB suspendă decizia CNA de retragere a licenţei Realitatea Plus
Publicat acum 23 minute
Noi modificări în sistemul de sănătate. Alexandru Rogobete, precizări
Publicat acum 32 minute
JD Vance critică dur comentariile lui Zelenski la adresa premierului Orban
Publicat acum 32 minute
De ce jucătorii preferă anumiți furnizori de sloturi precum Pragmatic sau EGT
Publicat acum 52 minute
Șapte semne de avertizare importante: nimeni nu este „prea tânăr pentru a face cancer de colon”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 54 minute
Trump, decizie de ultimă oră după ce spusese că va distruge Iranul. Anunț așteptat de toată planeta
Publicat acum 5 ore si 57 minute
Mesajul Anei Maria Păcuraru - Dobra, după ce licența Realitatea Plus a fost retrasă de CNA - Video
Publicat acum 4 ore si 13 minute
Cod Portocaliu de ninsori şi viscol, în orele următoare. ANM, zonele vizate
Publicat acum 9 ore si 22 minute
Armistițiu SUA - Iran: Donald Trump oferă ajutor pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. "Se vor câştiga sume mari de bani"
Publicat acum 9 ore si 42 minute
Horoscop 8 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close