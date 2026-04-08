Vizita lui Vance la Budapesta a iritat Germania. Acuzații dure de la vârful Guvernului de la Berlin, condus de Friedrich Merz

Germania l-a mustrat pe vicepreședintele american JD Vance și l-a acuzat de ipocrizie, respingând acuzația acestuia conform căreia Bruxelles-ul se amestecă în alegerile din Ungaria. Berlinul a declarat că, dimpotrivă, vizita lui Vance la Budapesta cu puțin timp înainte de votul de duminică sugerează că el însuși ar putea fi vinovat de amestec în alegeri, deoarece a susținut energic guvernul populist-naționalist al lui Viktor Orban, potrivit Politico.

„Respingem acuzația făcută de vicepreședintele SUA JD Vance la un eveniment din Ungaria”, a declarat purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului, Sebastian Hille.

„Aș dori să subliniez - deoarece Vance se plânge de presupusul amestec al UE în alegeri - că vicepreședintele SUA a fost în Ungaria cu doar câteva zile înainte de alegeri. Acest fapt vorbește de la sine despre cine se amestecă”, a adăugat el.

JD Vance, critici la adresa Uniunii Europene

Marți, la Budapesta, în Ungaria, Vance a susținut că „ceea ce s-a întâmplat în această țară, ceea ce s-a întâmplat în mijlocul acestei campanii electorale, este unul dintre cele mai grave exemple de interferență străină în alegeri pe care le-am văzut sau despre care am citit vreodată”.

Vance i-a criticat, de asemenea, pe „birocrații de la Bruxelles, care au făcut tot ce au putut pentru a ține poporul ungar la pământ, pentru că nu-l plac pe liderul care, de fapt, a apărat poporul ungar”.

Președintele american Donald Trump l-a susținut pe Orbán de mai multe ori în timpul campaniei, marcând o demonstrație de sprijin din partea SUA pentru un lider european care se luptă pentru a rămâne la putere.

Liderul opoziției, Péter Magyar, a criticat vizita lui Vance pe X.

„Nicio țară străină nu poate interveni în alegerile maghiare. Aceasta este țara noastră. Istoria maghiară nu este scrisă la Washington, Moscova sau Bruxelles - este scrisă pe străzile și piețele Ungariei”, a scris el.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german a mai spus că cancelarul Friedrich Merz „nu are nicio preferință” în ceea ce privește rezultatul votului de duminică și va accepta modul în care votează poporul maghiar.