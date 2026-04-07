DCNews Stiri JD Vance, deplasare de forță la Budapesta pentru a stimula campania lui Viktor Orbán. Vicepreședintele SUA a criticat UE
Data publicării: 18:39 07 Apr 2026

JD Vance, deplasare de forță la Budapesta pentru a stimula campania lui Viktor Orbán. Vicepreședintele SUA a criticat UE
Autor: Ioan-Radu Gava

jd vance si viktor orban Foto: Agerpres

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a insistat marți că Bruxelles-ul, și nu Washingtonul, se amestecă în politica maghiară înainte de alegerile critice din 12 aprilie 2026.

Criticile lui JD Vance la adresa UE au venit pe fondul susținerii pentru Viktor Orbán, deși vicepreședintele SUA a negat că ar încerca să stimuleze campania premierului Ungariei, care conduce țara de 16 ani, scrie Politico.

„Acum, nu mă aștept, desigur, ca poporul ungar să asculte de vicepreședintele Statelor Unite, nu acesta este în primul rând motivul pentru care sunt aici”, a declarat el la o conferință de presă la biroul prim-ministrului ungar.

„Dar am vrut să transmit un semnal tuturor, în special birocraților de la Bruxelles, care au făcut tot posibilul pentru a ține poporul ungar sub control, pentru că nu-l plac pe lider, care de fapt a apărat poporul ungar. Și cred că este important să spun asta”, a adăugat el.

Péter Magyar, contracandidatul lui Orbán la alegerile de duminică, l-a acuzat pe Vance de interferență în alegeri. El a scris pe X că „nicio țară străină nu se poate amesteca în alegerile maghiare. Aceasta este țara noastră.”

Magyar a adăugat pe X că istoria Ungariei „nu este scrisă la Washington, Moscova sau Bruxelles”.

Remarcile anti-UE ale lui Vance la Budapesta au rezonat cu narațiunile de campanie ale lui Orbán despre interferența oficialilor europeni și încercarea de a-i întoarce pe maghiari împotriva sa.

El a încercat să-l prezinte pe Magyar, liderul partidului de centru-dreapta Tisza, ca pe un șarlatan atât al Bruxelles-ului, cât și al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelensky.

Viktor Orbán, lăudat de vicepreședintele Statelor Unite ale Americii

Deși a susținut că Orbán a fost un model de conducere pentru Europa în sens larg, Vance a spus: „Viktor Orbán a fost singurul lider solid din Europa în ceea ce privește chestiunea securității și independenței energetice. Este amuzant să-i vezi pe prim-miniștri și lideri din unele capitale vest-europene vorbind despre criza energetică, când, sincer, ar fi trebuit să urmeze politicile lui Viktor Orbán în Ungaria, iar dacă ar fi făcut-o, criza energetică pe care o trăiau ar fi fost mult mai puțin gravă.”

Aceste remarci se referă la insistența lui Orbán ca Ungaria să fie lăsată să continue să importe energie la preț redus din Rusia, în loc să reducă aceste aprovizionări pentru a sprijini Ucraina.

Trump l-a lăudat anterior pe Orbán drept „unul dintre cei mai puternici” lideri mondiali, iar prim-ministrul ungar a anticipat pozițiile MAGA în urmă cu mai bine de un deceniu, cu naționalismul său asertiv, disprețul față de UE și succesul în afirmarea influenței asupra mass-media și instituțiilor publice din Ungaria.

Cu toate acestea, călătoria vicepreședintelui american pare puțin probabil să schimbe o cursă din ce în ce mai aprigă, în care Orbán pare că are a doua șansă.

