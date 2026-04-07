România riscă să rămână fără petrol. Bogdan Chirieac remarcă lipsa de implicare a unui ministru

Ucraina a executat un atac în noaptea de duminică asupra portului rusesc Novorossiysk, ca parte a strategiei de lovire a infrastructurii critice a Rusiei. Atacul ar putea avea consecințe directe pentru România, deoarece pe acolo este exportată o parte din petrolul pe care țara noastră îl primește din Kazahstan.

Ținta principală a fost terminalul petrolier Sheskharis, unul dintre cele mai importante puncte de export din sudul Rusiei și parte a rețelei Transneft. Imagini și analize independente indică incendii masive la principalele dane, iar evaluările tehnice au indicat că terminalul a fost complet scos din uz.

Marți, ministrul adjunct al Energiei din Kazahstan a declarat însă că transporturile de petrol prin Caspian Pipeline Consortium (CPC) sunt stabile după ce armata rusă a acuzat Ucraina că a deteriorat instalațiile de încărcare aparținând grupului din Marea Neagră.

„Activitatea sectorului nostru petrolier este stabilă, iar exporturile CPC continuă să fie stabile”, a declarat reporterilor Sungat Yesimkhanov, ministrul adjunct al Energiei din Kazahstan.

Bogdan Chirieac: Ce face ministrul român al Energiei?

Invitat la postul de televiziune România TV, marți seară, analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că terminalul de la Novorosiisk este vital pentru aprovizionarea cu energie a României, în condițiile în care importurile din Azerbaidjan nu pot acoperi necesarul de combustibil al României.

„Portul e rusesc! În noaptea de duminică spre luni, conform comunicatelor ucrainene, terminalul petrolier de la Novorosiisk a fost distrus complet cu dronele. Petrolul din Kazahstan vine pe conductă la Novorosiisk, de acolo e încărcat pe nave și adus în România, la Petromidia. Petromidia e un combinat dedicat pentru rafinarea petrolului greu.

Dacă terminalul e rusesc, o bună parte din petrolul României nu mai poate fi importat, că nu mai ai pe unde. Noi mai importăm, dar nu suficient, din Azerbaidjan, înțeleg că în portul turcesc Ceyhan, și poate fi rafinat la Ploiești. E un petrol mai ușor“, a punctat Bogdan Chirieac.

În fața interesului manifestat de autoritățile din Kazahstan, Bogdan Chirieac a remarcat și lipsa de implicare a ministrului Energiei din România, Bogdan Ivan, în această problemă. De asemenea, a atras atenția asupra anumitor acțiuni ale Ucrainei care pot deteriora relațiile dintre București și Kiev.

„Faptul că ministrul adjunct din Kazahstan ne anunță că lucrurile sunt în regulă la Novorosiisk e o gură de oxigen, dar ideea e ce face ministrul român al Energiei?“, a punctat Bogdan Chirieac.

„Pozele de la fața locului sunt clare, terminalul înțeleg că e operat de Exxon. Totuși, ucrainenii atacă și pun în pericol aprovizionarea României, că și ei depind de noi?!“, a mai zis Bogdan Chirieac. Analistul politic a amintit și de disensiunile dintre Ungaria și Ucraina, care s-au accentuat după ce ucrainenii au „distrus conducta Drujba, care aducea petrol din Rusia și din care se aproviziona și Slovacia“.

„A lăsat Ungaria fără benzină. Să lași România fără benzină nu e deloc în regulă“, a mai precizat analistul politic Bogdan Chirieac.

