Subcategorii în Economie

Data actualizării: 20:13 06 Apr 2026 | Data publicării: 20:00 06 Apr 2026

Lovitură directă pentru România: Atacul asupra Rusiei lovește în plin aprovizionarea țării noastre
Autor: Ioana Dinu

Alimentare carburant. Sursa foto: Pexels

Atacul executat de Ucraina în noaptea de duminică asupra portului rusesc Novorossiysk marchează o nouă etapă în strategia de lovire a infrastructurii critice a Rusiei, dar are și consecințe directe pentru România.

Ținta principală a fost terminalul petrolier Sheskharis, unul dintre cele mai importante puncte de export din sudul Rusiei și parte a rețelei Transneft. Dronele au lovit cu precizie nodurile tehnologice cheie, inclusiv brațele de încărcare și sistemele de măsurare a fluxului de petrol, fără de care activitatea de încărcare a tancurilor petroliere devine imposibilă.

Imagini și analize independente indică incendii masive la principalele dane, iar evaluările tehnice arată că terminalul este, în acest moment, complet scos din uz. Practic, infrastructura critică, „creierul” operațional al instalației, a fost distrusă, iar reparațiile ar putea dura luni de zile, în contextul sancțiunilor care limitează accesul Rusiei la componente tehnologice, conform DEFENSE ROMANIA.

Impact direct asupra României

Portul Novorossiisk nu este important doar pentru Rusia, ci și pentru exporturile de țiței kazah, principala sursă de petrol a României.

Prin acest port tranzitează petrolul din Kazahstan (CPC și KEBCO), care reprezintă peste jumătate din importurile de țiței ale României. Atât terminalul maritim al conductei CPC, cât și terminalul terestru Sheskharis sunt folosite pentru aceste livrări.

În urma atacului, încărcarea vapoarelor a fost blocată, livrările sunt suspendate sau întârziate, iar fluxul de petrol către piețele europene, inclusiv România, este afectat. Blocarea exporturilor vine într-un moment deja tensionat pe piața energetică: conflictul din Iran afectează traficul prin Strâmtoarea Ormuz, iar acum este lovită și o rută din Marea Neagră. Această combinație poate duce la scumpiri ale carburanților, presiune pe rafinăriile din România și dificultăți în asigurarea unui flux constant de țiței.

Dincolo de impactul economic, atacul are și o dimensiune militară majoră. Novorossiysk a devenit între timp o bază importantă pentru flota rusă din Marea Neagră, iar terminalul Sheskharis era o sursă de aprovizionare cu combustibil. 

Lovitura asupra Novorossiysk este un semnal de alarmă pentru Europa și, în special, pentru România. Dependența majoră de petrolul kazah, care tranzitează acest port, face ca orice blocaj să aibă efecte rapide în economie, de la prețuri mai mari la combustibil până la presiuni asupra securității energetice.

Contextul strategic al acestei lovituri este amplificat de atacurile simultane asupra altor obiective de infrastructură din teritoriile controlate de Rusia. Penuria de energie raportată în Donețk, Mariupol și Makeevka, apărută în urma lovirii termocentralei Starobeșeve, demonstrează o coordonare tactică ce vizează degradarea simultană a capacităților de export și a resurselor necesare logisticii militare.

Novorossiysk, situat la doar 100 de kilometri de Podul Kerci, a devenit baza principală a navelor de luptă rusești retrase din Crimeea, iar distrugerea terminalului Sheskharis lasă această flotă fără principala sursă de aprovizionare din proximitate.

Concluzia este că terminalul Sheskharis este în acest moment scos din uz. Chiar dacă structurile metalice masive rămân în picioare, distrugerea creierului tehnologic al terminalului și a sistemelor de încărcare anulează utilitatea acestuia. Pentru Rusia, reparațiile vor dura luni de zile și vor necesita componente tehnologice greu de obținut, ceea ce înseamnă că, pentru viitorul apropiat, capacitatea de export petrolier prin Marea Neagră este sever limitată, conform DEFENSE ROMANIA.

Acest succes bifat de ucraineni transformă una dintre cele mai protejate zone portuare ale Rusiei într-o vulnerabilitate strategică majoră, demonstrând că nicio instalație de la țărmul rusesc nu mai este în siguranță.

