Cât costă motorina, marţi, 7 aprilie, după ce a intrat în vigoare reducerea accizei. Adrian Negrescu, avertisment: E doar calmul dinaintea furtunii

Marţi, 7 aprilie, motorina s-a ieftinit, după ce a intrat în vigoare Ordonanţa de Guvern, adoptată vineri, privind reducerea accizei cu 30 de bani. Deși măsura se aplică doar pentru combustibilul diesel, se pare că și benzina s-a ieftinit puţin, în funcţie de deciziile companiilor.

Astfel, marţi, un litru de motorină se vinde, la unele staţii din Bucureşti, cu 10,13 lei, fiind observată o ieftinire cu 36 de bani, iar benzina standard cu 9,11 lei pe litru, într-o mică scădere, de la 9,12 lei pe litru, faţă de ziua de luni, 6 aprilie.

Adrian Negrescu: Prețurile pe care le vedem chiar acum la benzinării reprezintă doar calmul dinaintea furtunii

Economistul Adrian Negrescu a venit însă cu un avertisment după ce a văzut noile prețurile de la pompă. Potrivit acestuia, prețurile carburanților ar putea crește din nou foarte rapid.

"Prețurile pe care le vedem chiar acum la benzinării reprezintă doar calmul dinaintea furtunii. În funcție de cum evoluează tensiunile internaționale (în special conflictul din Iran), prețurile carburanților ar putea crește din nou, și încă foarte rapid.

Dacă situația globală escaladează, prețul barilului de petrol ar putea ajunge la 130-150 de dolari. Pentru noi, asta s-ar traduce într-o lovitură dură: prețul motorinei ar putea să sară de 12-13 lei/litru în doar câteva zile!

De ce suntem vulnerabili, deși oficialii spun adesea că „avem de toate”? Aproape jumătate din rezervele noastre se află în afara țării. În cazul unei crize majore, Uniunea Europeană ar putea decide să împartă aceste stocuri cu țările care au probleme mult mai mari, din spirit de solidaritate.

"Importăm 80% din necesarul de motorină al României"

În plus, chiar dacă avem rafinării funcționale, peste 50% din petrolul brut vine din Kazahstan. Dacă fluxul de export se mută spre Asia (unde cererea e uriașă), riscăm să rămânem fără materie primă de rafinat.

Mai mult chiar - importăm 80% din necesarul de motorină al României. Orice blocaj al importurilor ne-ar paraliza economia peste noapte.

Întâlnirile autorităților sunt un pas bun, dar este nevoie urgentă de fapte și măsuri concrete de protecție, nu doar de declarații menite să ne liniștească. Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche crezând că suntem feriți de crizele globale", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.