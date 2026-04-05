€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0978
|
$ 4.4169
 
DCNews Politica Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
Data actualizării: 23:10 05 Apr 2026 | Data publicării: 23:09 05 Apr 2026

Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
Autor: Andrei Itu

Traian Băsescu

Fostul președinte Traian Băsescu a spus că, în contextul crizei carburanților, este necesară o raționalizare încă de pe acum, pentru a se preveni o situație și mai gravă.

Traian Băsescu a subliniat că problema principală este în tendința tuturor de a scădea prețurile, fapt care reprezintă o greșeală majoră, în opinia sa, pentru că, în câteva săptămâni, s-ar putea ajunge la lipsa importatorilor de motorină.

Traian Băsescu și raționalizarea carburanților

Traian Băsescu a fost întrebat, la TVR Info, dacă se va ajunge la o raţionalizare a carburantului, în Europa.

”Hai să fim corecţi. Trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu ajungem la criză. Adică, spre exemplu, dumneavoastră să luaţi un rezervor de benzină pe lună. Marea problemă este că toţi se reped la preţ, hai să reducem preţul. Ori eu vă spun, este o mare eroare. Vă spun ca om care 12 ani a trăit în industria asta şi a fost acolo unde se produce, acolo unde e rezultatul acestei industrii.

Am dus ţiţei de la locul de exploatare la locul de rafinare. Deci, marea problemă nu este preţul. Marea problemă este să ai combustibil. Or, noi facem o mare greşeală şi europenii, din demagogie, fac o mare greşeală, intervenţii pe preţ, hai să-l limităm, hai să-l plafonăm, hai să-l reducem. Este o mare greşeală”, a declarat Traian Băsescu.

Traian Băsescu: „Restricțiile la carburanți îi fac pe importatori să plece, piața trebuie lăsată să funcționeze”

”Dacă le introducem restricţii, nu neapărat nu vor mai aduce. Vor aduce pentru cei care nu introduc restricţii. Şi tu rămâi fericit, ai făcut poporul fericit că ai redus cu 30 de bani, dar te trezeşti că peste două săptămâni nu mai ai importatori de motorină, pentru că o dau în Bulgaria care n-a introdus restricţii”, a subliniat Traian Băsescu.

Băsescu a mai menţionat că Bulgaria are acciza mai mică, iar România are o situaţie grea din punct de vedere financiar.

”Eu înţeleg foarte bine de ce Bolojan ezită să introducă reduceri la acciză sau la TVA, pentru că situaţia bugetară a României este grea. Şi eu spuneam acum vreo lună, mergeţi băieţi la FMI. Iată că s-au dus la Banca Mondială, care nu mişcă fără FMI”, a mai zis fostul președinte Traian Băsescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

traian basescu
rationalizare
carburant
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close