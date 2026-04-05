€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0978
|
$ 4.4169
 
DCNews Stiri Internațional Băsescu indică "singura posibilitate" de redeschidere a strâmtorii Ormuz: "50% din capacitățile Iranului sunt sub munte"
Data publicării: 22:07 05 Apr 2026

Băsescu indică "singura posibilitate" de redeschidere a strâmtorii Ormuz: "50% din capacitățile Iranului sunt sub munte"
Autor: Bogdan Bolojan

traian-basescu-_inquam_photos_george_calin_86450500 INQUAM PHOTOS GEORGE CĂLIN

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, consideră că amenințările lansate de președintele american Donald Trump la adresa Iranului nu au efectul dorit și nu reușesc să intimideze Teheranul.

Băsescu spune că o eventuală confruntare militară cu Iranul ar fi extrem de dificil de câștigat pentru Statele Unite și că o soluție reală pentru tensiunile din regiune nu poate veni decât prin negocieri.

În opinia sa, un război împotriva Iranului nu ar putea fi câștigat decât printr-o intervenție terestră masivă, care ar presupune trimiterea unui număr uriaș de militari americani pe teritoriul acestei țări. Băsescu a făcut și câteva referiri la amenințările pe care Donald Trump le-a făcut la adresa Iranului: 

„E tipul de amenințare care nu sperie pe nimeni. Câinii care latră nu mușcă. Adică ce o să facă? O să mai dea cu bombe și rachete? Iranul, partea militară, este 50% sub munte, sub pământ. În orice caz, poate că, văzând poziția Franței, a Chinei și a Rusiei, vede că singura soluție este negocierea. Poate că până marți își dă seama că nu poate ajunge la mare lucru continuând războiul cu Iranul. Războiul cu Iranul nu poate fi câștigat decât dacă debarcă vreun milion de militari americani pe teritoriul Iranului. Și nu se știe câți se mai întorc din ei, pentru că Iranul e o țară mare. E o țară cu 90 de milioane de locuitori. Nu-i Venezuela sau vreo țară mică. Este o țară cu o istorie de peste 2.500 de ani, un fost mare imperiu persan, care a dominat lumea și a lăsat moșteniri culturale importante. Din păcate, națiunea a fost prostită de ayatollahi, este manipulată religios și a ajuns să fie neadaptată evoluțiilor societății de azi. Mulți dintre ei sunt fanatizați. Soluția prin forță nu duce nicăieri, spune Băsescu despre redeschiderea strâmtorii Ormuz. Nu cred că acea strâmtoare poate fi deschisă cu forța. Poate fi deschisă cu negocierea", a afirmat fostul președinte la TVR Info.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 19 minute
Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București
Publicat acum 8 ore si 38 minute
Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Publicat acum 8 ore si 45 minute
Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
Publicat acum 9 ore si 6 minute
Măsurile Guvernului în criza carburanților. Ionuț Dumitru, consilier al premierului: Nu ne putem aștepta la o intervenție masivă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 24 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close