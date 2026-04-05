Băsescu indică "singura posibilitate" de redeschidere a strâmtorii Ormuz: "50% din capacitățile Iranului sunt sub munte"

Băsescu spune că o eventuală confruntare militară cu Iranul ar fi extrem de dificil de câștigat pentru Statele Unite și că o soluție reală pentru tensiunile din regiune nu poate veni decât prin negocieri.

În opinia sa, un război împotriva Iranului nu ar putea fi câștigat decât printr-o intervenție terestră masivă, care ar presupune trimiterea unui număr uriaș de militari americani pe teritoriul acestei țări. Băsescu a făcut și câteva referiri la amenințările pe care Donald Trump le-a făcut la adresa Iranului:

„E tipul de amenințare care nu sperie pe nimeni. Câinii care latră nu mușcă. Adică ce o să facă? O să mai dea cu bombe și rachete? Iranul, partea militară, este 50% sub munte, sub pământ. În orice caz, poate că, văzând poziția Franței, a Chinei și a Rusiei, vede că singura soluție este negocierea. Poate că până marți își dă seama că nu poate ajunge la mare lucru continuând războiul cu Iranul. Războiul cu Iranul nu poate fi câștigat decât dacă debarcă vreun milion de militari americani pe teritoriul Iranului. Și nu se știe câți se mai întorc din ei, pentru că Iranul e o țară mare. E o țară cu 90 de milioane de locuitori. Nu-i Venezuela sau vreo țară mică. Este o țară cu o istorie de peste 2.500 de ani, un fost mare imperiu persan, care a dominat lumea și a lăsat moșteniri culturale importante. Din păcate, națiunea a fost prostită de ayatollahi, este manipulată religios și a ajuns să fie neadaptată evoluțiilor societății de azi. Mulți dintre ei sunt fanatizați. Soluția prin forță nu duce nicăieri, spune Băsescu despre redeschiderea strâmtorii Ormuz. Nu cred că acea strâmtoare poate fi deschisă cu forța. Poate fi deschisă cu negocierea", a afirmat fostul președinte la TVR Info.