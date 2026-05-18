€ 5.2105
|
$ 4.4771
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2105
|
$ 4.4771
 
DCNews Politica PSD, fără candidat de premier la Cotroceni. Daniel Zamfir: „Nu excludem varianta unui tehnocrat”
Data publicării: 18 Mai 2026

PSD, fără candidat de premier la Cotroceni. Daniel Zamfir: „Nu excludem varianta unui tehnocrat”
Autor: Andrei Itu

imagine cu sigla psd Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

PSD nu a propus un nume de premier în cadrul consultărilor de luni de la Palatul Cotroceni și nu exclude de la început varianta desemnării unui premier tehnocrat, a afirmat luni liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir.

PSD nu a avansat un nume de premier la consultările de la Palatul Cotroceni şi nu exclude "ab initio" varianta unui premier tehnocrat, a declarat, luni, liderul senatorilor social-democraţi, Daniel Zamfir.

Daniel Zamfir: "Noi n-am dat niciun nume, n-am avansat niciun nume

"Noi n-am dat niciun nume, n-am avansat niciun nume (n.red. de viitor premier). Ce pot să vă spun este că nu excludem ab initio varianta unui premier tehnocrat. În schimb, avem nişte condiţii minime pentru a accepta un premier tehnocrat. Asta înseamnă, în primul rând, să cunoască economia, să aibă o capacitate de dialog, ceea ce n-a avut Ilie Bolojan şi ăsta este unul din motivele pentru care a fost demis, şi trebuie să fie o persoană care să cunoască viaţa politică, lumea politică, pentru că un tehnocrat venit dintr-o anumită zonă care nu are legătură cu viaţa politică din România ar fi sortit eşecului", a spus Daniel Zamfir, la Palatul Parlamentului.

PSD, în discuții cu mai mulți parlamentari pentru o nouă majoritate

Daniel Zamfir anunță că PSD este în discuţii "cu mai mulţi parlamentari" în vederea construirii unei majorităţi.

"Până la urmă, decizia de nominalizare a premierului este a preşedintelui Nicuşor Dan. Eu v-aş ruga să aşteptăm discuţiile de astăzi de la Palatul Cotroceni. Am înţeles că va invita la negocieri şi grupurile mai mici, aşadar domnia sa doreşte să aibă o imagine mai clară despre posibilitatea de a se contura o majoritate. (...) Categoric, trebuie să avem Guvern până la vacanţa parlamentară. (...) Eu cred că într-un timp foarte scurt vom avea o nominalizare de prim-ministru, poate chiar săptămâna viitoare, este doar o opinie personală", a mai spus parlamentarul PSD.

Daniel Zamfir a susţinut că Sorin Grindeanu "îşi poate asuma mandatul de prim-ministru", însă rolul de a nominaliza premierul este al preşedintelui Nicuşor Dan. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

daniel zamfir
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
PSD a picat în sondaje pe locul 3, sub PNL. Remus Ștefureac (INSCOP), analiză la DC NEWS: Efectul moțiuni de cenzură, atipic
Publicat acum 20 minute
Apel în sprijinul pacienților cu neurofibromatoză de tip 1: diagnostic fără întârzieri, tratament fără întreruperi!
Publicat acum 27 minute
Incident bizar pe o linie feroviară din Belgia. Cum a blocat un cangur trenurile
Publicat acum 31 minute
Sindicaliștii din finanțele publice anunță  declanșarea acțiunilor  de protest
Publicat acum 34 minute
Betano, Suporter Oficial al Turneului FIFA World Cup 2026™ pentru Europa și America de Sud
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Sondaj de ultimă oră: Schimbarea majoră privind intenția de vot a românilor. Partidul care urcă pe locul 2 - FOTO
Publicat acum 5 ore si 43 minute
Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră după consultările cu Nicușor Dan de la Cotroceni
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Explozie urmată de incendiu la o unitate militară din Botoșani: Doi militari au suferit arsuri. MApN, noi informații - UPDATE
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Consultări maraton la Palatul Cotroceni pentru viitorul Guvern, cu Nicușor Dan. Cele mai importante informații, pe DCNews!
Publicat acum 4 ore si 30 minute
George Simion, după consultările de la Cotroceni: „I-am cerut președintelui mandat pentru formarea noii guvernări”
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close