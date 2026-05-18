PSD, fără candidat de premier la Cotroceni. Daniel Zamfir: „Nu excludem varianta unui tehnocrat”

PSD nu a avansat un nume de premier la consultările de la Palatul Cotroceni şi nu exclude "ab initio" varianta unui premier tehnocrat, a declarat, luni, liderul senatorilor social-democraţi, Daniel Zamfir.

"Noi n-am dat niciun nume, n-am avansat niciun nume (n.red. de viitor premier). Ce pot să vă spun este că nu excludem ab initio varianta unui premier tehnocrat. În schimb, avem nişte condiţii minime pentru a accepta un premier tehnocrat. Asta înseamnă, în primul rând, să cunoască economia, să aibă o capacitate de dialog, ceea ce n-a avut Ilie Bolojan şi ăsta este unul din motivele pentru care a fost demis, şi trebuie să fie o persoană care să cunoască viaţa politică, lumea politică, pentru că un tehnocrat venit dintr-o anumită zonă care nu are legătură cu viaţa politică din România ar fi sortit eşecului", a spus Daniel Zamfir, la Palatul Parlamentului.

PSD, în discuții cu mai mulți parlamentari pentru o nouă majoritate

Daniel Zamfir anunță că PSD este în discuţii "cu mai mulţi parlamentari" în vederea construirii unei majorităţi.

"Până la urmă, decizia de nominalizare a premierului este a preşedintelui Nicuşor Dan. Eu v-aş ruga să aşteptăm discuţiile de astăzi de la Palatul Cotroceni. Am înţeles că va invita la negocieri şi grupurile mai mici, aşadar domnia sa doreşte să aibă o imagine mai clară despre posibilitatea de a se contura o majoritate. (...) Categoric, trebuie să avem Guvern până la vacanţa parlamentară. (...) Eu cred că într-un timp foarte scurt vom avea o nominalizare de prim-ministru, poate chiar săptămâna viitoare, este doar o opinie personală", a mai spus parlamentarul PSD.

Daniel Zamfir a susţinut că Sorin Grindeanu "îşi poate asuma mandatul de prim-ministru", însă rolul de a nominaliza premierul este al preşedintelui Nicuşor Dan.