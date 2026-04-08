Penurie de combustibil în România. Premierul Ilie Bolojan, precizări privind aprovizionarea

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, în prezent, nu există probleme de aprovizionare cu combustibili pe piaţa românească. El a subliniat că intervenţiile autorităţilor sunt menite să menţină piaţa competitivă şi să asigure funcţionarea corespunzătoare a lanţurilor de aprovizionare.

Declaraţia a venit ca răspuns la o întrebare privind scenariul de criză despre care preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că este în curs de elaborare, în urma discuţiilor de la Palatul Cotroceni pe tema carburanţilor.

"În momentul de faţă, aşa cum am discutat şi cu domnul ministru şi cu echipa care a participat la această întâlnire, nu există probleme de aprovizionare pentru piaţa românească. Şi prin demersurile pe care Guvernul le-a făcut, pe care Ministerul Energiei le-a susţinut în această perioadă, ne asigurăm de două elemente.

Pe de o parte, că intervenţiile pe care le facem în piaţă, de exemplu reducerea accizei, sunt de natură a menţine piaţa românească ca o piaţă competitivă, în aşa fel încât cei care importă, de exemplu, motorină, să poată să o importe nu la preţurile la care ar dori ei, ci la preţurile la care pot să o cumpere, ca să nu avem un deficit de produse pe piaţă, pe de o parte, şi, de asemenea, că lanţurile noastre de aprovizionare funcţionează, sunt întărite şi sunt limitate perturbaţiile care sunt pe piaţa globală.

Acestea au fost datele, dar, aşa cum v-am spus, la diferite ipoteze de lucru se pot lucra, dar nu avem în momentul de faţă astfel de probleme", a declarat Ilie Bolojan, miercuri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.