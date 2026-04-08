DCNews Stiri Alertă la granița României: Două avioane F-16, ridicate de MApN/ Două mesaje RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea - UPDATE
Data actualizării: 10:02 08 Apr 2026 | Data publicării: 08:25 08 Apr 2026

Alertă la granița României: Două avioane F-16, ridicate de MApN/ Două mesaje RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea - UPDATE
Autor: Iulia Horovei

f-16_67841600 Avion F-16 al României. F-16, România. Aeronavă F-16 Fighting Falcon a Forțelor Aeriene Române. Foto: MApN via DefenseRomania.ro

România a ridicat două avioane F-16, în această dimineață, avertizând locuitorii județului Tulcea prin mesaj RO-Alert, după un atac rusesc în Ucraina.

UPDATE 2: Două avioane F-16, ridicate din nou în această dimineață

Federația Rusă a atacat din nou, astăzi, 8 aprilie, obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în partea de nord a județului Tulcea, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Apărării.

La ora 08:32, a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru informarea populației din zona vizată. Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat la ora 08:43 de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației aeriene.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 09:28.

Forțele Ministerului Apărării Naționale rămân în continuare vigilente, menținând măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului național.

UPDATE: Locuitorii din Tulcea, avertizați printr-un nou mesaj RO-Alert

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri dimineaţă, un nou mesaj RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina.

În mesaj, autorităţile avertizează populaţia cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi prezintă măsuri de autoprotecţie.

Este al doilea mesaj de acest tip înregistrat în mai puţin de 12 ore, notează Agerpres.

Știre inițială

În primele ore ale zilei de miercuri, 8 aprilie, Rusia a atacat cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei cu România, în zona de nord a județului Tulcea.

Astfel, autoritățile române au decis să ridice două aeronave F-16 din serviciul de luptă poliție aeriană, care au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele antiaeriene au fost trecute în poziții de tragere.

Locuitorii județului Tulcea, avertizați prin RO-Alert

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat IGSU în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 03:44, un mesaj RO-Alert.

Sistemele radar au monitorizat un grup de 17 ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, dar care nu au pătruns în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a încetat la ora 05:10.

„Forțele Ministerului Apărării Naționale rămân în continuare vigilente, menținând măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului național.

Rusia continuă să atace Ucraina, la granița cu România. Cea mai recentă ofensivă a avut loc în noaptea de luni spre marți, când locuitorii tulceni au fost avertizați prin mesaj RO-Alert, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană din România au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spațiul aerian național.

Avertizările cu privire la acțiunile Rusiei în războiul declanșat în februarie 2022 în Ucraina au devenit un lucru obișnuit pentru tulceni, care primesc lunar avertismente pentru a se adăposti de un potențial pericol.

