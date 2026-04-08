Aprovizionarea cu kerosen va dura câteva luni până la revenirea completă, spune șeful IATA

Revenirea la normal a aprovizionării cu combustibil pentru avioane va dura câteva luni, chiar dacă Iranul ar redeschide Strâmtoarea Ormuz, a avertizat miercuri şeful unui organism care reprezintă companiile aeriene din întreaga lume, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

Preţul petrolului a scăzut sub 100 de dolari pe baril după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că a ajuns la un acord asupra unui armistiţiu de două săptămâni cu Iranul, condiţionat de redeschiderea imediată şi în siguranţă a Strâmtorii Ormuz, prin care, în mod normal, trece aproximativ o cincime din comerţul mondial cu petrol.

Avertismentul șefului IATA

Directorul general al Asociaţiei Internaţionale a a Transportatorilor Aerieni (IATA), Willie Walsh, a declarat la Singapore că, deşi se aşteaptă ca preţurile ţiţeiului să scadă, costurile cu combustibilul pentru avioane vor rămâne, probabil, uşor ridicate din cauza impactului asupra rafinăriilor.

„Dacă s-ar redeschide şi ar rămâne deschisă, cred că ar mai dura o perioadă de câteva luni pentru a reveni la nivelul necesar de aprovizionare, având în vedere perturbarea capacităţii de rafinare din Orientul Mijlociu, care este o parte critică a aprovizionării globale cu produse rafinate, nu doar cu kerosen dar şi cu alte produse", a spus Walsh.

Măsuri în situație de criză

Companiile aeriene din Asia au redus zborurile, au transportat combustibil suplimentar de pe aeroporturile de origine şi au adăugat opriri pentru realimentare, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu a redus aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, sporind presiunea asupra unei industrii deja afectate de dublarea preţurilor cu kerosenul.

Până acum, cele mai mari presiuni au fost resimţite pe pieţele cu venituri mici şi dependente de importuri, precum Vietnam, Myanmar şi Pakistan, după ce China şi Thailanda au oprit exporturile de combustibil pentru avioane, iar Coreea de Sud le-a plafonat la nivelurile de anul trecut.

Dacă ţiţeiul ar începe să circule din nou, atunci „mi-ar plăcea să cred” că atât China, cât şi Coreea de Sud şi-ar relua exportul de produse rafinate, a spus Walsh.

„Există capacitate (de rafinare) disponibilă odată ce vom pune ţiţeiul în circulaţie, dar va dura ceva timp, iar având în vedere că spread-ul de cracare este atât de ridicat, cred că acest lucru oferă un stimulent rafinăriilor pentru a creşte producţia de combustibil pentru avioane", a spus Walsh.

Spread-ul de cracare este un termen care se referă la marjele de rafinare.

IATA reprezintă aproximativ 350 de companii aeriene din întreaga lume, echivalentul a 80% din traficul aerian mondial.

