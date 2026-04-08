Peste o mie de turiști s-au îmbolnăvit după ce au vizitat o destinație turistică populară

Ceea ce trebuia să fie o vacanță relaxantă într-o destinație exotică s-a transformat într-un coșmar pentru mii de turiști. Potrivit datelor centralizate de Irwin Mitchell, peste 1.700 de cazuri de îmbolnăviri și chiar decese sunt investigate în urma unor sejururi petrecute în Capul Verde, în perioada 2022-2025.

Dintre aceștia, peste 800 de turiști britanici au decis să acționeze în instanță compania TUI, acuzând-o că nu a asigurat condiții sigure de cazare și alimentație. Multe dintre incidente ar fi avut loc în hoteluri și resorturi operate sau promovate de acest operator turistic.

Avocatul Jatinder Paul, reprezentant al firmei Irwin Mitchell, a descris situația drept „fără precedent” în cariera sa, subliniind amploarea cazurilor și gravitatea consecințelor. „Nu am mai întâlnit un astfel de număr de îmbolnăviri și decese asociate unor vacanțe organizate”, a declarat acesta.

Infecții grave și complicații pe termen lung

Turiștii afectați au raportat o gamă largă de afecțiuni gastrointestinale severe. Printre cele mai frecvente se numără infecțiile cu bacterii precum E. coli, salmonella și shigella, dar și paraziți periculoși, precum cryptosporidium.

Simptomele descrise includ diaree severă, vărsături, febră, deshidratare și, în unele cazuri, complicații care au necesitat spitalizare de urgență. Mai grav, unii pacienți continuă să sufere efecte pe termen lung, la ani distanță de la vacanță.

Cazurile nu au ocolit nici copiii. Potrivit avocaților, inclusiv bebeluși de doar câteva luni s-ar fi îmbolnăvit în timpul acestor vacanțe, ceea ce ridică semne serioase de întrebare privind standardele de igienă din unitățile turistice.

Opt decese care ridică semne de alarmă

Printre cele mai dramatice situații se numără decesele a cel puțin opt turiști britanici, survenite în timpul sau după vacanțe petrecute în Capul Verde.

Printre victime se numără o femeie de 64 de ani care s-a îmbolnăvit la scurt timp după sosirea într-un resort de lux și a murit în doar două zile. Un alt turist, în vârstă de 55 de ani, a prezentat simptome severe în timpul vacanței, iar starea sa s-a agravat după întoarcerea acasă, unde a decedat ulterior.

Alte cazuri includ turiști care au necesitat evacuare medicală de urgență sau care au murit la scurt timp după revenirea în Marea Britanie. Aceste situații tragice au amplificat presiunea asupra companiei TUI și au declanșat investigații ample.

Acuzații privind igiena precară în hoteluri

Firma Irwin Mitchell susține că îmbolnăvirile ar fi fost cauzate de standarde scăzute de igienă și deficiențe în siguranța alimentară în mai multe hoteluri și stațiuni.

Avocații acuză compania TUI că nu și-a respectat obligațiile legale, expunând turiștii la riscuri evitabile. Problemele ar include apă contaminată, alimente insuficient preparate și condiții necorespunzătoare de curățenie în bucătării și zone comune.

Transmiterea bolilor ar fi fost favorizată de contactul cu materii contaminate, fie direct, fie prin consumul de alimente și băuturi nesigure.

Reacția TUI: „Siguranța clienților este prioritatea noastră”

Într-un punct de vedere oficial, compania TUI a transmis că investighează acuzațiile, dar că nu are încă acces la toate rapoartele medicale relevante.

Reprezentanții companiei au declarat că sunt „profund îndurerați” de decesele raportate și au transmis condoleanțe familiilor afectate. Totodată, au subliniat că există proceduri pentru sprijinirea turiștilor care se îmbolnăvesc în vacanță și că este esențial ca problemele să fie raportate la fața locului.

Compania afirmă că respectă recomandările autorităților și colaborează cu partenerii locali pentru a menține standardele de siguranță.

Sfaturi esențiale pentru turiști

În contextul acestui scandal, experții avertizează că turiștii trebuie să fie extrem de atenți atunci când călătoresc în străinătate.

Specialiștii recomandă:

consumul exclusiv de apă îmbuteliată sigilată;

evitarea alimentelor crude sau insuficient preparate;

verificarea igienei tacâmurilor și a bufetelor;

evitarea gheții în băuturi;

spălarea frecventă a mâinilor.

De asemenea, este esențial ca turiștii să încheie asigurări medicale și să identifice din timp unități medicale sigure în zona de destinație.

Experții atrag atenția că respectarea unor reguli simple de igienă poate face diferența între o vacanță reușită și una cu consecințe grave.

Un semnal de alarmă pentru industria turismului

Cazul din Capul Verde reprezintă unul dintre cele mai mari scandaluri recente din turismul internațional și ridică întrebări serioase despre responsabilitatea operatorilor și siguranța turiștilor.

În timp ce procesele împotriva TUI sunt în desfășurare, miza este uriașă: despăgubiri de milioane de lire sterline și, mai ales, restabilirea încrederii într-o industrie esențială pentru milioane de oameni.

Pentru turiști, mesajul este clar: vigilența și informarea pot salva nu doar vacanța, ci și viața.