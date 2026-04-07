Kanye West a primit interdicție de intrare în Regatul Unit

Rapperul american Kanye West, care ar fi trebuit să fie cap de afiş la festivalul muzical Wireless în luna iulie la Londra, a primit o interdicţie de intrare pe teritoriul Regatului Unit din cauza declaraţiilor sale antisemite din ultimii ani, a anunţat marţi Ministerul britanic de Interne pentru BBC, relatează AFP și Agerpres.

Kanye West, în vârstă de 48 de ani, a depus luni o cerere de Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) pentru a putea intra pe teritoriul britanic, potrivit BBC, care citează ministerul mai sus menţionat.

Cererea i-a fost respinsă pe motiv că "prezenţa sa nu ar fi în interesul general", a adăugat presa britanică.

După un weekend de polemici, decizia de interdicţie a fost luată de Guvernului britanic marţi din cauza declaraţiilor antisemite făcute de rapperul american în ultimii ani, deşi acesta anunţase în aceeaşi zi că era dispus să se întâlnească cu comunitatea evreiască din Regatul Unit.

Interdicţia survine la aproape 15 zile după incendierea a patru ambulanţe ale comunităţii evreieşti lângă o sinagogă din Londra, un eveniment care a sporit îngrijorările acestei comunităţi, deja traumatizată de atacul comis asupra unei sinagogi în Manchester pe 2 octombrie 2025. Doi credincioşi evrei au fost atunci ucişi şi alţi trei au fost grav răniţi.

Rapperul american, care a adoptat numele de Ye, a pierdut în ultimii ani numeroşi fani şi mai multe contracte comerciale din cauza declaraţiilor sale antisemite şi rasiste. El a afirmat în 2023 că "îi adoră pe nazişti" şi a lansat în 2025 un cântec intitulat "Heil Hitler". De asemenea, el a promovat un tricou cu svastică, de vânzare pe site-ul său web.

Anunţul referitor la venirea sa în Regatul Unit ca artist principal al Festivalului Wireless a stârnit indignare în opinia publică, iar prim-ministrul ţării, Keir Starmer, a calificat prezenţa sa pe solul britanic ca fiind "profund îngrijorătoare".

CITEȘTE ȘI - Cât a costat un spot publicitar de 30 de secunde în timpul Super Bowl-ului din 2026

"Decizia corectă"

"Guvernul a luat în mod clar decizia corectă în acest caz. Măcar o dată, atunci când a afirmat că antisemitismul nu îşi are locul în Regatul Unit, a trecut de la vorbe la fapte", a salutat organizaţia Campaign Against Antisemitism într-un comunicat.

Luni, mai mulţi reprezentanţi ai organizaţiilor evreieşti, precum şi primarul Londrei, Sadiq Khan, au protestat faţă de venirea rapperului în Regatul Unit. Iar unii dintre sponsorii festivalului, Pepsi şi Diageo, au anunţat că se retrag din eveniment. De asemenea, PayPal a precizat că nu doreşte să mai apară în materialele promoţionale ale evenimentului

La rândul său, Melvin Benn, directorul general al promotorului muzical Festival Republic, care organizează Festivalul Wireless, a prezentat scuze publice.

În ianuarie, rapperul american a publicat un anunţ pe o pagină întreagă în The Wall Street Journal pentru a-şi cere scuze, atribuind comportamentul său unei leziuni cerebrale nediagnosticate şi unei tulburări bipolare netratate. De asemenea, el şi-a cerut scuze pentru expresiile anterioare de admiraţie faţă de Adolf Hitler şi pentru utilizarea imaginii svasticii.