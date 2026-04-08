UZPR, după decizia CNA de suspendarea posturilor Realitatea Plus tv și radio Gold FM: Suntem surprinși cum sunt abrogate facilități acordate ziariștilor pentru exercitarea profesiei

Consiliul Național al Audiovizualului a motivat aceste decizii drastice pe baza prevederilor din Legea Audiovizualului nr.504/2002, deoarece companiile sancționate au avut amenzi aplicate în anii 2024 și 2025, neplătite, cu o vechime mai mare de 6 luni. Din opiniile difuzate de o serie de realizatori ai postului Realitatea tv, cât și de membri ai CNA, ar rezulta că amenzile restante au fost achitate în timpul desfășurării ședinței CNA.

Controversele dezvoltate de acest caz evidențiază probleme care decurg din aplicarea legislației specifice activităților din mass-media, care pot fi punctual soluționate prin reevaluări în cadrul CNA sau în justiție, în spiritul protecției activității ziariștilor, al libertătății de expresie și al îndeplinirii obligațiilor legale ce revin tuturor actorilor implicați.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, principala organizație profesională a breslei, constată cu regret că în urma deciziilor menționate ale CNA se exprimă comentarii care tind să atragă reprezentanții partidelor politice spre teme marginale activității jurnalistice, cu blamarea altor instituții de presă. Credem că esențial pentru protecția ziariștilor este să fie blocate acțiunile punitive pripite, de intimidare a presei sau cele care promovează reglementări care să restrângă libertatea de exprimare.

În acest context, suntem surprinși cum sunt abrogate, cu false motivații și fără o consultare în cadrul normelor transparenței decizionale, de către Consiliul General al Capitalei, facilități acordate ziariștilor pentru exercitarea profesiei. De asemenea, sunt în pregătire noi tarife, majorate substanțial, pentru difuzarea presei. Avertizăm, totodată, că există la nivel legislativ reținere pentru implementarea în legislația națională a Directivei Europene pentru Libertatea Presei (EFMA), care întărește statutul ziariștilor profesioniști, face diferența între informația corectă și dezinformare, asigură independența instituțiilor publice de presă și depolitizarea acestora, cu un control al societății civile și al reprezentanților presei în funcționarea reglementatorilor.

Asigurăm pe cei peste 5.300 de membri ai UZPR că urmărim cu atenție cazurile de derapaje antidemocratice la adresa jurnaliștilor și oferim, conform prevederilor statutare, protecția breslei față de excesele autoritariste care pot leza în esență dreptul constituțional al publicului la informare corectă, potrivit comunicatului UZPR primit la redacție.