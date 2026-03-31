Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”

Mircea Badea a salvat-o, dar chiar și așa a rămas, spune ea, cu un șoc. Într-o dimineață, Teo Trandafir s-a trezit convinsă că este sâmbătă și se bucura de o zi liniștită. Realitatea a lovit însă brusc. Era, de fapt.. miercuri, iar ea ar fi trebuit să fie deja în platoul de televiziune. L-a sunat pe colegul său, Mircea Badea, care i-a zis: „Fii calmă, o să găsești două sacoșe jos, de restul mă ocup eu”.

„Eram prin 1994-1995. N-am povestit asta până acum. Am avut un șoc care mi-a schimbat viața. Eram într-o sâmbătă și m-am trezit la 07.15. Am zis: „Doamne, ce frumusețe de zi, ce bine că e sâmbătă, ce mișto a fost Shakespeare de aseară”. Doar că... Shakespeare se difuza marți. Vai! Era miercuri.

Eu trebuia să fiu de mult în platou. Eram la Antenă. M-am speriat, m-a șocat pe viață. Jur, o să-ți povestesc de ce. L-am sunat pe Mircea, care mi-a spus: „Fii calmă, o să găsești două sacoșe jos, de restul mă ocup eu”. Nu m-a întrebat cum am ajuns.

Erau două sacoșe cu niște roșii, cartofi, whatever. Le-am luat, am intrat și Mircea a zis: „Ai zis tu că te duci la piață dimineața la 05.00... Uite-te și tu, după ce că ai întârziat, ai luat și niște porcării. Astea-s frumusețe de legume? Din ce face Gheorgh acum mâncarea?”. S-a gândit să ia sacoșele lui Gheorg, el n-a gătit în ziua aia pentru că am întârziat. Am ajuns la 07.30. Doar că acum, după atâția ani, dacă văd o fantă de lumină oriunde, sar ca arsă. Simt că trebuia să fiu la serviciu. Și atunci, oriunde mă duc, ceea ce pe mine mă împiedică în vacanțe, trebuie să fie complet, complet întuneric.

Așa e și la mine acasă. Dorm ca vampirii: Pe un frig de nu-i adevărat și în întuneric complet. Nu-ți dai seama cât m-a șocat. N-am mai fost om. Nici acum nu sunt. Deci asta a fost cea mai grea experiență care mi s-a întâmplat vreodată”, a povestit Teo Trandafir la Veranda Mall.

