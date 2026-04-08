DCNews Stiri Victorie pentru Realitatea Plus: Curtea de Apel București suspendă decizia CNA de retragere a licenţei
Data actualizării: 18:53 08 Apr 2026 | Data publicării: 17:45 08 Apr 2026

Victorie pentru Realitatea Plus: Curtea de Apel București suspendă decizia CNA de retragere a licenţei
Autor: Ioan-Radu Gava

anca alexandrescu Anca Alexandrescu - captură TV Realitatea Plus

Curtea de Apel București a suspendat, miercuri, decizia CNA de a retrage licența pentru postul Realitatea Plus.

Curtea de Apel Bucureşti a suspendat, miercuri, decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului de retragere a licenţei postului de televiziune Realitatea Plus, pentru neplata amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 - septembrie 2025. 

„Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA nr. 259/07.04.2026. Executorie. Ia act că reclamanta şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 08.04.2026“, se arată pe portalul instanței.

Reamintim că marți, CNA a dispus retragerea licenței atât pentru Realitatea Plus, cât și pentru GOLD FM.

„Întrunit în ședința publică din data de 07.04.2026, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat situația radiodifuzorilor care nu au depus dovada achitării amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2025. În temeiul dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora: „Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situații: (...) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia”, Consiliul a decis retragerea licențelor audiovizuale deținute de societățile PHG MEDIA-INVEST S.R.L (pentru REALITATEA PLUS) și ANGUS RESOURCES S.R.L. (pentru GOLD FM)“, a transmis, ieri, Consiliul Național al Audiovizualului.

