Mircea Badea, ironie după o mișcare a Primăriei București: De exemplu... părinții mei ce ar trebui să facă? E greu de crezut că îi pun pe trotinetă

După o postare a Primăriei București pe Facebook: „Piața Ion Rațiu. Înainte/După ce am fost pe teren cu primarul general Ciprian Ciucu. #StrăziPentruOameni puse la punct, fără haos! #PentruBucurești”, Mircea Badea a făcut un comentariu.

„Cică: Străzi pentru oameni. Dar eu nu înțeleg: Mașinile sunt conduse de girafe? Pentru cine au fost inventate? Pentru găini sau pentru oameni? Cine conduce mașina? De obicei, oamenii conduc mașini. Cica: „Străzi pentru oameni”, dar mașinile nu sunt tot pentru oameni?!”, a zis Mircea Badea.

Realizatorul TV a adus în discuție și un exemplu personal.

„Mama și tata stau în Sălajan, unde am copilărit. Eu acum stau la vreo cel puțin zece kilometri distanță. Dânșii au aproape 80 de ani. Dacă vor să vină la nepot ce fac? E cam greu să vină pe jos și durează mult. De asemenea... e greu de crezut că îi pun pe mama și tata pe trotinetă. Iar cu transportul în comun... trebuie să schimbe multe ca să ajungă”, a zis Mircea Badea.

Dincolo de #StrăziPentruOameni, Străzi pentru oameni este o organizație „care propune redarea străzilor oamenilor, creând spații urbane mai sigure, mai verzi și mai incluzive, în care mersul pe jos, bicicleta și alte forme de mobilitate durabilă au prioritate”.

