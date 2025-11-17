Adrian Năstase a publicat „Arta de a conduce”-un veritabil atelier de leadership

Jurnalistul și editorul, care semnează prefața volumului, prezintă cartea ca pe un veritabil „atelier de leadership”, care arată arată cum s-a născut, s-a erodat și, în unele momente, s-a salvat arta conducerii.

Sorin Grindeanu a subliniat că perioada 2000–2004, pe care o acoperă volumul, a fost crucială pentru orientarea „pro-democratică și pro-atlantică” a României. Liderul PSD a spus că experiența și expertiza lui Adrian Năstase rămân relevante și că această carte poate inspira tinerii social-democrați. ”În 1996, Adrian Năstase m-a convins să devin membru PDSR. Exemplul său a fost decisiv pentru mine. Cred că în această carte s-a mai clarificat ceva. Una este să vorbim despre tranziție, care înseamnă haos și criză, și alta este să vorbim despre reformă. Reforma înseamnă normalitate, ba chiar o adaptare la o realitate constantă”, a explicat președintele PSD.

Dan Constantin, președintele UZPR, a comparat discursurile lui Năstase cu o „cronică a învățăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”, accentuând idealurile înalte și viziunea pe termen lung pe care Năstase le transmite prin aceste texte. Florin Abraham, profesor invitat la evenimentul de lansare, a afirmat că lectura discursurilor lui Adrian Năstase în contextul actual redeschide un dialog între experiență și prezent, între o epocă a construcției și una a fragilității.

Volumul reunește două decenii de discursuri politice ale lui Adrian Năstase, propunând o incursiune în logica deciziei publice dintr-o perioadă esențială pentru modernizarea României. Cartea funcționează atât ca document istoric, cât și ca exercițiu de pedagogie politică: autorul își reconstruiește traseul de lider prin temele, prioritățile și tensiunile epocii, punând în lumină un stil de guvernare orientat spre instituționalizare, negociere și proiecte strategice.

Cartea propune un dublu inventar al conducerii: instrumente tangibile, proceduri, organigrame, bugete, indicatori și capital intangibil, credibilitate, rețele, reputație, calmul care liniștește o sală în criză. Din combinarea lor rezultă o „triadă” discretă a reușitei: rezultate (judecata finală), reputație (motorul mobilizării) și ritual (ritmul pe care liderul îl imprimă: cum începe, cum închide, cum ascultă, cum decide).