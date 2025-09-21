Răzvan Ioan Dincă: Industria cărții are aceeași provocare ca radioul / video

Publicul tânăr, obișnuit cu viteza și simplitatea conținutului digital, folosește un limbaj redus și emoticoane în loc de cuvinte, ceea ce face dificilă captarea atenției prin forme tradiționale de comunicare, precum radioul sau cărțile. Răzvan Ioan Dincă, Președinte Director General al Radio România Actualități, atrage atenția că, la fel cum radioul trebuie să găsească un limbaj adaptat consumatorilor digitali pentru a rămâne relevant, și industria cărții se confruntă cu aceeași provocare: cum să mențină interesul tinerilor într-o lume în care răbdarea pentru lectură și metode tradiționale de învățare scade considerabil.

Răzvan Ioan Dincă a explicat că publicul tânăr, obișnuit cu viteza și simplitatea conținutului digital, folosește un limbaj simplu și emoticoane în loc de cuvinte, ceea ce face dificilă captarea atenției prin forme tradiționale de comunicare, precum radioul sau cărțile. Potrivit acestuia, pentru a fi eficiente, aceste medii trebuie să găsească un limbaj comun cu consumatorii digitali.

„A făcut cineva un studiu că în filme, în industria de divertisment, în mass media sunt prea puține cuvinte. Nu se mai folosesc sinonime”, a spus jurnalistul Val Vîlcu.



„Asta și pentru a înțelege cât mai mult lume. Aici are un dublu sens. pe de o parte, ai un rol de a educa. Asta nu înseamnă să plătești tribut celor care te ascultă, dar nu înseamnă nici să-i ignori. Pe de o parte trebuie să găsești mijlocul corect de a susține din punct de vedere verbal lucrurile așa cum trebuie. Pe de altă parte, trebuie să înțelegi că publicul actual, mai ales cel tânăr, vorbește extrem de simplificat, baza de cuvinte este extrem de redusă și uneori gramatica se combină cu semne de tip hieroglific, emoticoane, transmit în scris anumite lucruri care conțin emoții date cum era pe vremea hieroglifelor în care în loc să folosești cuvinte, foloseai imagini.



E un aspect foarte important pe care radioul nu-l poate surmonta decât dacă găsește un limbaj de sunete comun cu cel al mediului digital. Nu știu cum se poate face acest lucru deocamdată pentru a ajunge și în urechile adolescenților sau ale tinerilor care au fost educați altfel și care nu mai au răbdarea de a asculta o emisiune întreagă, nu mai au capacitatea de a asculta și lucruri care la început nu le sunt interesante.



Cred că exercițiul răbdării trebuie cultivat și în familie, în educația pe care o dăm copiilor pentru că dacă nu ai răbdare e foarte greu să poți accesa conținut de calitate, oricare ar fi acela, fie a citi o carte, fie a asculta o emisiune radio, fie a viziona un film artistic cap coadă. Această viteză cu care consumi conținutul digital transmite neuronilor această senzație de viteză de care ai nevoie în permanență și atunci concentrarea se produce doar dacă ești cu adevărat foarte interesat”, a spus Răzvan Ioan Dincă.

Tehnologia schimbă modul de învățare al elevilor și studenților

Răzvan Ioan Dincă atrage atenția că elevii și studenții folosesc tehnologia pentru a învăța rapid, dar acest lucru reduce interesul pentru metodele tradiționale. Potrivit acestuia, pentru a menține implicarea copiilor, școala trebuie să adapteze conținutul educațional, să ofere explicații relevante și interacțiune adaptată vremurilor actuale, prin combinarea metodelor tradiționale cu instrumente digitale. Fără această adaptare, riscul este ca interesul pentru școală să scadă semnificativ.

„Au fost surprinși la examene elevi, studenți, cu căști, ascultau răspunsurile. N-ar putea asculta la cască, în metrou, în tramvai, lecția? Să asculte istorie, geografie pe unul dintre canalele din România?”, a spus Val Vîlcu.



„Nu știu dacă ar putea să asculte. Eu cred că ei fac acest exercițiu de a asculta pe ultima sută de metri și de a învăța foarte repede.



Aici îmi permit o paranteză, nu din poziția pe care o am, ci mai degrabă aceea de tată. Trebuie să dai un conținut puțin diferit față de ceea ce școala oferă la ora actuală pentru că nu mai au răbdare copiii și trebuie să vezi cum faci ca totuși să rămână ceva din povestea respectivă. Ei folosesc telefonul și lumea digitală și au la dispoziție atâtea instrumente, de la instrumentele de inteligență artificială până la fel de fel de aplicații care le ușurează munca pentru a învăța și a face teme.

Pe de altă parte, le-o simplifică spre dispariție. Adică nu cred că manualizarea, statul cu creionul pe hârtie pentru a face anumite calcule, dorința de a deschide o carte pentru a afla niște informații încep să devină din ce în ce mai minoritare și cred că aici va trebui să fie un rol al școlii, acela de a înțelege că acest lucru se schimbă și de a nu ne ține în continuare bătoși că asta e singura soluție pentru a putea să ajungem la niște rezultate.



Dacă nu găsim un tip de medie, un tip de drum comun, eu cred că se va pierde foarte mult din interesul copiilor pentru școală și școala va trebui să vină cu un conținut de literatură, de explicații și de modalitate de interacțiune cu copilul, în conformitate cu vremurile noastre și cu așteptările copiilor", a spus Răzvan Ioan Dincă la DC News.