€ 5.0885
|
$ 4.3738
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:21 15 Oct 2025

Dan Negru deschide oficial jocurile celui de-al doilea sezon “The Floor”, din 8 noiembrie, la Kanal D!
Autor: Anca Murgoci

Dan Negru_The Floor_Kanal D Dan Negru
 

 “The Floor”, super quiz show-ul de la Kanal D, prezentat de Dan Negru, se pregăteşte să deschidă porţile cu un nou sezon plin de adrenalină, spontaneitate şi distracţie pentru întreaga familie.

Din 8 noiembrie, în fiecare sâmbătă seara, de la 21:00,  concurenţii “The Floor” ies din “pătrăţică”, cuceresc “teritorii” de cunoştinţe şi fac spectacol într-o competiţie memorabilă, în care se pune preţ pe inteligenţă.

În fiecare sâmbătă seara, telespectatorii Kanal D vor urmări o competiție intensă și provocări amuzante pentru cei 49 de curajosi concurenţi, oameni cu profesii diferite, de vârste diverse şi din diferite zone ale ţării, care pășesc pe gigantica podea LED pentru a-şi testa cunoştinţele dintr-o varietate de domenii, sub presiunea timpului. Premiul cel mare este de 50.000 de lei şi numai unul dintre cei 49 va intra în posesia acestuia.

The Floor e o de public smart şi mă bucură curajul Kanal D de a aduce publicul isteţ la televizor. Acest show este un mare hit internaţional şi e cel mai bun exemplu că noua cantitate este calitatea”, a spus Dan Negru.

Reamintim că jocul se desfăşoară într-un platou spectaculos: o podea LED uriașă, împărţită în 49 de careuri, găzduiește 49 de competitori cu domeniul ales de fiecare dintre aceştia. Concurenţii se duelează în cunoştinte pentru premiul cel mare, de 50.000 de lei.  Premiul pus la bătaie în fiecare ediție este de 5 000 lei, iar la finalul unui joc complet, desfăşurat pe parcursul a patru patru ediţii, un singur concurent va câştiga premiul cel mare în valoare de 50.000 de lei.

Emisiunea “The Floor” este realizată după formatul international omonim de succes, purtând semnatura TALPA,  şi care atrage un public uriaş şi foarte divers prin mecanismul simplu, uşor de înţeles, prin diversitatea domeniilor, accesibilitate şi tensiunea generată de presiunea timpului.  Lansat in 2023, formatul original “The Floor” a fost vândut în 24 de ţări, printre care SUA, Spania, Australia, Italia, Franta, Argentina, Belgia, Danemarca, Portugalia, Polonia, Ungaria etc. În toamna anului trecut venea rândul românilor să se bucure de un prim sezon al acestui quiz electrizant.

Sunteți invitați, din 8 noiembrie, de la 21:00, să urmăriţi cel de-al doilea sezon al emisiunii “The Floor”, prezentată de Dan Negru şi  difuzată în fiecare sambătă, de la ora 21:00,  un show care îmbină spectacolul cunoştinţelor din diverse domenii cu distracţia de calitate, oferind telespectatorilor de toate vârstele ocazia să-și testeze spontaneitatea și cultura generală.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
AfterMidnight vrea să pună România pe harta Americii! Cum a luat naștere trupa de băieți
Publicat acum 4 minute
Lege nouă pentru litoral. Vor mai plăti oamenii șezlongurile? Ce se va întâmpla de acum înainte la mare în România
Publicat acum 17 minute
România, țara plină de stadioane moderne, dar fără perfomanță. Florian Petrică arată un paradox: La noi e fix pe dos
Publicat acum 27 minute
Semnal pozitiv de la Consiliul Fiscal: România ar putea înregistra o creştere economică anul acesta
Publicat acum 28 minute
Dan Negru deschide oficial jocurile celui de-al doilea sezon “The Floor”, din 8 noiembrie, la Kanal D!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat acum 19 ore si 11 minute
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close