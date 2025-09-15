Data publicării:

Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Stiri
Mircea Badea
Mircea Badea

Mircea Badea a vorbit despre subiectul momentului.

Mircea Badea a comentat situația militarilor americani care au ironizat moartea activistului conservator Charlie Kirk. El a zis că nu este un mare fan al lui Donald Trump. Cu toate acestea, Mircea Badea a precizat că, în opinia sa, administrația Trump are dreptate în acest caz. El a zis că libertatea de exprimare nu poate justifica asemenea reacții atunci când vine vorba despre militari.

„Nu sunt un mare fan al lui Donald Trump. Nu sunt niciun mare detractor. Eu am sperat, în primul mandat, că Donald Trump va face multe. Din tot ce speram eu că va face nu a făcut nimic. Ca atare, s-a produs un divorț emoțional între mine și Donald Trump.

Deci nu sunt nici purtătorul de cuvânt al lui Donald Trump, nici apărătorul său, nici măcar suporterul frenetic entuziast al lui Donald Trump. Dar administrația Trump are dreptate în următorul caz.

Șeful Pentagonului vrea sancționarea militarilor SUA care au „batjocorit” moartea lui Charlie Kirk. Progresiștii spun: „Cum, domnule, ești cu libertatea de exprimare și apoi îi belești pe ăia care și-au exercitat libertatea de exprimare?!”

Da, au absolută dreptate. Dacă ești militar american, dacă ești orice militar, nu ai cum să aplauzi o crimă politică. Exclus. Statutul de militar SUA și aplaudarea unei crime politice în special și a unei crime în general sunt incompatibile. Dacă ești polițist și aplauzi o crimă, acest lucru este incompatibil cu statutul de polițist. N-ai cum să aplauzi o crimă dacă ești polițist. Crima este cea mai oribilă infracțiune”, a zis Mircea Badea.

VEZI ȘI: Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia

Kirk a fost unul dintre principalii promotori ai mișcării „Make America Great Again” (MAGA) și a fost descris de vicepreședintele J.D. Vance ca o figură cheie în campania electorală din 2024, precum și un ajutor major în plasarea oamenilor în funcții guvernamentale în timpul formării celei de-a doua administrații Trump.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Dan Constantin este noul președinte al UZPR
12 sep 2025, 20:12
Radio România Actualități, lider în mediul urban și în București
08 sep 2025, 16:26
Sfat pentru Mircea Badea după cazul Lasconi - Bolojan - Nicușor Dan
04 sep 2025, 22:15
Dan Negru, de la platoul TV la service auto. A fost protagonistul unei experiențe inedite pentru lansarea noului sezon „Jocul cuvintelor”
18 aug 2025, 15:51
Regulile UE „prind” presa, dar lasă liberă adevărata fabrică de fake news. Cazul Florin Salam
11 aug 2025, 19:26
A murit jurnalista Lucia Efrim. Luca Niculescu: Toto era viața însăși. Și e incredibil să vezi că viața poate să moară
07 aug 2025, 11:48
ParintiSiPitici.ro
Obiceiul care a marcat succesul lui Bill Gates „e pe cale de dispariție” în ziua de azi: „Este urgent să reconstruim infrastructura copilăriei!”
10 Martie 2025, 10:53
CNA a decis întreruperea emisiei Realitatea Plus. Se întâmplă în ziua cu funeraliile lui Iliescu
06 aug 2025, 15:03
Două faze tari cu Victor Ciutacu când îl suna Ion Iliescu: Mi-a fost tare drag omul ăsta
05 aug 2025, 23:39
Legea europeană privind libertatea mass-media, aplicată integral în spațiul comunitar din 8 august 
05 aug 2025, 13:33
Ce este mai rău decât faptul că TVR a anunțat moartea lui Iliescu
05 aug 2025, 13:21
Insula iubirii cu Mădălina și Emil Dobrovolschi se mută la TVR. Dragoste a fost și la desfășurătorul confruntării finale dintre Iohannis și Ponta
05 aug 2025, 12:50
BREAKING NEWS: Schimbare la DC News TV! Ai văzut noutățile?
01 aug 2025, 19:46
Moment zero pentru mass-media, din august. Decizia venită de la Bruxelles care se aplică direct. Val Vâlcu, problemele momentului despre EFMA, la dezbaterea UZPR
30 iul 2025, 11:11
Cristian Preda ar vrea să dispară o emisiune TV. Jurnalist: Îmbrățișează fake news-ul. Colegii poate își vor reprima impulsul de a-l mai invita
24 iul 2025, 14:50
Victor Ciutacu intervine în scandalul Piedone - Hotelul Sinaia: Băi, copii ai durerii...
22 iul 2025, 20:25
Începe sezonul 9 Insula Iubirii! Cinci noi cupluri riscă totul pentru a afla adevărul din relația lor
21 iul 2025, 12:00
Christian Sabbagh a făcut AVC. „Medicii au făcut tot ce au putut”
19 iul 2025, 16:45
Bursucu’ revine în televiziune! Ce emisiune va prezenta
18 iul 2025, 21:07
Un avertisment vital lipsește de pe ecranele TVR. „De ce nu apare pe ecran acest mesaj?!” / video
16 iul 2025, 17:49
Finala "Tempting Fortune România" se apropie! Telespectatorii vor afla deznodământul acestui experiment social unic
16 iul 2025, 16:53
De Ziua Mărcii Poștale Românești, 15 iulie, va fi lansată o emisiune filatelică dedicată ”Reginei soldat”
11 iul 2025, 12:30
Caner Şahin, interpretul personajului Tolga în „Minciuni de familie”: Este un bărbat ambițios și curajos și mă identific cu el în această privinţă
10 iul 2025, 14:12
Lider de încredere în peisajul media românesc, evidențiat de Comisia Europeană
09 iul 2025, 08:57
Jurnalista Ana Maria Păcuraru Dobra a născut
30 iun 2025, 20:30
„Minciuni de familie”, detalii din culisele producției care a cucerit Europa și America Latină
30 iun 2025, 18:02
Ce a pățit Radu Tudor la Gara de Nord. ”Cam așa funcționează treaba”
23 iun 2025, 18:12
După 18 ani, Dan Capatos pleacă de la Un show păcătos. De ce a luat această decizie neașteptată
19 iun 2025, 18:36
Doliu în presă. Un mare nume din radio a murit
19 iun 2025, 12:19
Schimb de replici spumos Ciuvică - Chirieac: Sunteți trist? Ați mâncat bătaie în ultimul hal/ V-am luat tot!
18 iun 2025, 12:23
Tentații costisitoare în weekend-ul „Tempting Fortune România”, pe Kanal D
16 iun 2025, 17:08
Mircea Badea, întrebarea care a lipsit la Odesa pentru Nicușor Dan
16 iun 2025, 16:59
Mircea Badea remarcă marea absență din mandatul lui Nicușor Dan ca președinte
09 iun 2025, 08:29
Cristi Tabără: Comunitatea LGBT face o eroare cumplită, alimentând retorica radicalilor, utilizată și de adepții Kremlinului
06 iun 2025, 16:53
„Minciuni de familie”, o dramă captivantă, în curând, la Kanal D
04 iun 2025, 16:41
Au fost dezvăluite în direct. Ce prenume mai au Chirieac, Tache și Ciuvică/ Uimire și-n platou VIDEO
04 iun 2025, 13:00
Cu cine a votat Mircea Badea la prezidențiale. A fost ultima dată când a făcut-o
20 mai 2025, 17:59
România TV a rupt audiențele în ziua votului de la turul 2 al alegerilor prezidențiale - Foto în articol
19 mai 2025, 13:10
Mesajul scris lăsat de Nicușor Dan în studioul RomâniaTV, publicat de Victor Ciutacu
19 mai 2025, 00:07
Dezbaterea electorală de la România TV a rupt audiențele - Foto în articol
15 mai 2025, 16:47
TVR vrea să organizeze două dezbateri electorale / Update: Replica AUR / TVR revine cu precizări
15 mai 2025, 11:20
Legătura Laurei Codruța Kovesi cu Victor Ciutacu. Se întâmplă pe 15 mai
15 mai 2025, 09:39
Pe cine susține Antena 3 CNN la alegerile prezidențiale 2025? Gâdea, discuție în redacție
13 mai 2025, 12:57
“Tempting Fortune Romania”, premieră de succes la Kanal D
12 mai 2025, 13:16
Noutatea pe care o află concurenţii la “Tempting Fortune România”: îşi pot dubla suma câștigată la finalul competiţiei!
09 mai 2025, 17:44
”Lider te naști, nu te faci”. Victor Ciutacu le mulțumește celor 125.000 de telespectatori care au privit ecranul negru al RomâniaTV
08 mai 2025, 12:23
Ce se întâmplă în culisele România TV în timpul emisiei oprite. Ciutacu a publicat imaginea zilei
07 mai 2025, 19:27
CNA a decis întreruperea România TV. Postul transmite că este o cenzură fără precedent
07 mai 2025, 17:36
Ce au voie să ia în rucsac concurenții de la "Tempting Fortune Romania"
07 mai 2025, 16:26
George Simion - Nicușor Dan. TVR organizează dezbaterea decisivă a alegerilor prezidenţiale la Palatul Cotroceni
06 mai 2025, 20:57
A murit jurnalistul care „dădea cu ranga-n pământ, săreau scântei și cădeau miniștri”. Ciutacu: S-a prăpădit și partenerul meu de anchete
06 mai 2025, 16:23
Luni, în serialul „Pierduți în dragoste”, de la 20:00, la Kanal D: Mete, prins între datorie și iubire
05 mai 2025, 17:17
Cele mai noi știri
acum un minut
Trump începe curățenia în Washington, D.C. Amenință că va declara stare de urgență și va federaliza capitala
acum 5 minute
SUA: China denaturează documente istorice despre cel de-al Doilea Război Mondial pentru a subjuga Taiwanul
acum 7 minute
BANCUL ZILEI: Farsă nereușită
acum 9 minute
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
acum 11 minute
Horoscop 15 septembrie 2025. Neînțelegeri cu partenerul pentru o zodie
acum 16 minute
BNR va lansa o nouă monedă din argint /foto în articol
acum 19 minute
Scandal într-un avion care venea de la Tel Aviv la București. Ce s-a întâmplat
acum 25 de minute
România, investiţiile şi comerţul exterior. Doru Frunzulică (ARICE) interviu la DC News TV
Cele mai citite știri
pe 14 Septembrie 2025
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
pe 14 Septembrie 2025
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
pe 14 Septembrie 2025
Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță
pe 14 Septembrie 2025
Cutremur, duminică, în Vrancea
pe 14 Septembrie 2025
BANCUL ZILEI: Motiv de divorț
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel