Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană

Mircea Badea a comentat situația militarilor americani care au ironizat moartea activistului conservator Charlie Kirk. El a zis că nu este un mare fan al lui Donald Trump. Cu toate acestea, Mircea Badea a precizat că, în opinia sa, administrația Trump are dreptate în acest caz. El a zis că libertatea de exprimare nu poate justifica asemenea reacții atunci când vine vorba despre militari.

„Nu sunt un mare fan al lui Donald Trump. Nu sunt niciun mare detractor. Eu am sperat, în primul mandat, că Donald Trump va face multe. Din tot ce speram eu că va face nu a făcut nimic. Ca atare, s-a produs un divorț emoțional între mine și Donald Trump.

Deci nu sunt nici purtătorul de cuvânt al lui Donald Trump, nici apărătorul său, nici măcar suporterul frenetic entuziast al lui Donald Trump. Dar administrația Trump are dreptate în următorul caz.

Șeful Pentagonului vrea sancționarea militarilor SUA care au „batjocorit” moartea lui Charlie Kirk. Progresiștii spun: „Cum, domnule, ești cu libertatea de exprimare și apoi îi belești pe ăia care și-au exercitat libertatea de exprimare?!”

Da, au absolută dreptate. Dacă ești militar american, dacă ești orice militar, nu ai cum să aplauzi o crimă politică. Exclus. Statutul de militar SUA și aplaudarea unei crime politice în special și a unei crime în general sunt incompatibile. Dacă ești polițist și aplauzi o crimă, acest lucru este incompatibil cu statutul de polițist. N-ai cum să aplauzi o crimă dacă ești polițist. Crima este cea mai oribilă infracțiune”, a zis Mircea Badea.

Kirk a fost unul dintre principalii promotori ai mișcării „Make America Great Again” (MAGA) și a fost descris de vicepreședintele J.D. Vance ca o figură cheie în campania electorală din 2024, precum și un ajutor major în plasarea oamenilor în funcții guvernamentale în timpul formării celei de-a doua administrații Trump.

