Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia

Disputa privind modul în care România gestionează incidentele cu drone rusești s-a intensificat după ce ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că aprobarea doborârii aparatelor intrate ilegal în spațiul aerian românesc este responsabilitatea comandantului militar al operațiunii.

"Vreau să mai clarific o dată cadrul legal, pentru că sunt multe fake-news-uri: pe 4 iulie, la 10 zile după ce am devenit ministru, am semnat ordinul de ministru prin care am stabilit că aprobarea doborârii dronelor este dată de comandantul militar al operaţiunii", a precizat Ionuț Moşteanu.

Traian Băsescu îl face praf pe Ionuț Moșteanu

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur explicațiile ministrului și a spus răspicat că responsabilitatea este clară: dronele trebuie doborâte imediat ce pătrund pe teritoriul României, iar faptul că acest lucru nu s-a întâmplat ridică semne de întrebare grave despre capacitatea de apărare a țării.

"Drona trebuia doborâtă în primele minute după ce a intrat în spațiul aerian al României, pentru că a fost recunoscută ca fiind o dronă. Cel mai mare risc în toată afacerea dronelor rusești este decredibilizarea capacității de apărare a țării. Faptul că noi nu am doborânt această dronă care ne-a fost trimisă ca să ne testeze nu face decât să pună sub semnul întrebării - și pentru alianță și pentru ruși, dar mai ales pentru populația României - capacitatea Armatei Române de a lichida astfel de riscuri.

Dacă bine îmi aduc aminte, dincolo de greoaiele F-16, România dispune de niște mașini de lupă Ghepard care au pe ele, fiecare, câte 2 tunuri anti-aeriene și care au fost primite din Germania. Avem mașini de luptă care, măcar 2 - 3 din ele puteau fi amplasate pe zona de Nord a județului Tulcea, pe unde au mai intrat drone de la ruși. Sunt mașini de luptă care au o cadență de tragere de 500 proiectile pe minut și care sunt făcute pentru a lovi ținte aeriene, au capacitatea să depisteze ținta la 15 km și o pot lovi eficient de la 5500 m", a spus Traian Băsescu, la Digi24.

"Drona trebuia doborâtă!", a subliniat Traian Băsescu.

"A fost o greșeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi doborâtă drona", a spus Traian Băsescu.

Armata nu e sindicat să ia decizia

"Mă îndoiesc că Armata a făcut un soi de sindicat și zice cam asa: ar fi bine să o dăm jos, dar dacă voi credeți că nu ar fi bine să o dăm jos, să nu o dăm jos. Cum ar suna asemenea convorbire în Armată?

În Armată e precis: intră în spațiul aerian neautorizat? O dobori! Pentru că altfel înființăm sindicatul de luptă în spațiul aerian și întâi facem o ședință de sindicat și apoi luăm o decizie. Și îi arătăm noi lui Putin ce decizie luăm.

Nu poți să dai unui pilot ordin: doboară-l, dar vezi tu, dacă ți se pare că nu e cazul, nu-l mai dorobî

În condițiile în care avem la graniță război, nu cred că trebuie să se ia aprobări de fiecare dată. Trebuie să fie un consens general: apar drone în spațiul aerian, se doboară!", a mai spus Traian Băsescu.

"Asta e o demonstrație și asta notează și aliații și rușii: România nu prea e capabilă să ne doboare dronele. Deci dacă o pricopsim într-o noapte cu 100 de drone e în mâna noastră, nu au cu ce să se descurce", a concluzionat Traian Băsescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News