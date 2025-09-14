Data actualizării: | Data publicării:

Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia

Autor: Giorgiana Croitoru | Categorie: Politica
Sursă foto: Facebook Traian Băsescu
Sursă foto: Facebook Traian Băsescu

Traian Băsescu a vorbit despre declarația lui Ionuț Moșteanu de a lăsa decizia dorobârii dronei rusești la piloții F-16.

Disputa privind modul în care România gestionează incidentele cu drone rusești s-a intensificat după ce ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că aprobarea doborârii aparatelor intrate ilegal în spațiul aerian românesc este responsabilitatea comandantului militar al operațiunii.

"Vreau să mai clarific o dată cadrul legal, pentru că sunt multe fake-news-uri: pe 4 iulie, la 10 zile după ce am devenit ministru, am semnat ordinul de ministru prin care am stabilit că aprobarea doborârii dronelor este dată de comandantul militar al operaţiunii", a precizat Ionuț Moşteanu.

Traian Băsescu îl face praf pe Ionuț Moșteanu

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur explicațiile ministrului și a spus răspicat că responsabilitatea este clară: dronele trebuie doborâte imediat ce pătrund pe teritoriul României, iar faptul că acest lucru nu s-a întâmplat ridică semne de întrebare grave despre capacitatea de apărare a țării.

"Drona trebuia doborâtă în primele minute după ce a intrat în spațiul aerian al României, pentru că a fost recunoscută ca fiind o dronă. Cel mai mare risc în toată afacerea dronelor rusești este decredibilizarea capacității de apărare a țării. Faptul că noi nu am doborânt această dronă care ne-a fost trimisă ca să ne testeze nu face decât să pună sub semnul întrebării - și pentru alianță și pentru ruși, dar mai ales pentru populația României - capacitatea Armatei Române de a lichida astfel de riscuri.

Dacă bine îmi aduc aminte, dincolo de greoaiele F-16, România dispune de niște mașini de lupă Ghepard care au pe ele, fiecare, câte 2 tunuri anti-aeriene și care au fost primite din Germania. Avem mașini de luptă care, măcar 2 - 3 din ele puteau fi amplasate pe zona de Nord a județului Tulcea, pe unde au mai intrat drone de la ruși. Sunt mașini de luptă care au o cadență de tragere de 500 proiectile pe minut și care sunt făcute pentru a lovi ținte aeriene, au capacitatea să depisteze ținta la 15 km și o pot lovi eficient de la 5500 m", a spus Traian Băsescu, la Digi24.

"Drona trebuia doborâtă!", a subliniat Traian Băsescu.

"A fost o greșeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi doborâtă drona", a spus Traian Băsescu.

Armata nu e sindicat să ia decizia

"Mă îndoiesc că Armata a făcut un soi de sindicat și zice cam asa: ar fi bine să o dăm jos, dar dacă voi credeți că nu ar fi bine să o dăm jos, să nu o dăm jos. Cum ar suna asemenea convorbire în Armată?

În Armată e precis: intră în spațiul aerian neautorizat? O dobori! Pentru că altfel înființăm sindicatul de luptă în spațiul aerian și întâi facem o ședință de sindicat și apoi luăm o decizie. Și îi arătăm noi lui Putin ce decizie luăm.

Nu poți să dai unui pilot ordin: doboară-l, dar vezi tu, dacă ți se pare că nu e cazul, nu-l mai dorobî

În condițiile în care avem la graniță război, nu cred că trebuie să se ia aprobări de fiecare dată. Trebuie să fie un consens general: apar drone în spațiul aerian, se doboară!", a mai spus Traian Băsescu.

"Asta e o demonstrație și asta notează și aliații și rușii: România nu prea e capabilă să ne doboare dronele. Deci dacă o pricopsim într-o noapte cu 100 de drone e în mâna noastră, nu au cu ce să se descurce", a concluzionat Traian Băsescu. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
14 sep 2025, 22:10
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României
14 sep 2025, 20:04
Măsura de securitate folosită pentru Trump la funerariile lui Charlie Kirk, folosită de zeci de ani. Și George Bush Jr. a avut asta la București în 2001
14 sep 2025, 19:27
Oana Ţoiu cere sancțiuni dure pentru Rusia: Nu cred în "greșeli". Trebuie să plătească un preţ
14 sep 2025, 17:34
Decizia ministrului Educaţiei în cazul în care moţiunea simplă împotriva sa va fi adoptată de Parlament
13 sep 2025, 18:19
Sorin Lucaci, directorul Administrației Naționale Apele Române, demis de Ministra Mediului, Diana Buzoianu
13 sep 2025, 05:53
ParintiSiPitici.ro
Obiceiul care a marcat succesul lui Bill Gates „e pe cale de dispariție” în ziua de azi: „Este urgent să reconstruim infrastructura copilăriei!”
10 Martie 2025, 10:53
Bolojan și Predoiu pregătesc măsuri pentru fluidizarea traficului și digitalizarea serviciilor publice în capitală
12 sep 2025, 18:45
Ce se întâmplă cu proiectele spitalelor care nu mai au finanţare prin PNRR. Anunțul premierului Ilie Bolojan
12 sep 2025, 15:41
Protest masiv al funcționarilor publici, luni la București: Activitatea, paralizată în mii de primării
12 sep 2025, 15:56
Cine este ”doamna cu șase cuțite” din Parlament. Explicațiile pe care trebuie să le dea partidul lui Simion. ”Se caută țapul ispășitor”
12 sep 2025, 14:52
FMI critică ”reformele” lui Ilie Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa vor face până când vor intra cu România într-o recesiune severă!
12 sep 2025, 15:06
Statul român plătește chirii de milioane de euro pentru locuințele ambasadorilor, deși deține clădiri în străinătate
12 sep 2025, 12:59
Camera Deputaților corectează: Cărțile de vizită nu au foiță de aur, au folie/ Reacție după ce un deputat USR a fost frapat de costul lor
12 sep 2025, 10:59
Greșeală de gramatică în comunicatul MAE despre întâlnirea ministrei Țoiu cu ambasadorii OCI
11 sep 2025, 21:16
Care este relația România - SUA. Nicușor Dan, noi detalii despre vizita pe care ar urma să o facă peste ocean
11 sep 2025, 17:04
PSD lansează programul economic al toamnei. Partidul promite peste 120.000 de noi locuri de muncă
11 sep 2025, 16:38
Nicușor Dan, întrebat despre scăderea nivelului de trai: Alternativa era mult mai rea. Putea să vină FMI-ul
11 sep 2025, 16:20
Un nou scandal în coaliție pe alegerile din București. USR bagă bățul prin gard după declarațiile umăr la umăr Băluță - Bujduveanu
11 sep 2025, 15:13
Strategia PSD pentru relansare economică: Garanții de stat pentru IMM-uri, sprijin pentru tinerii angajați și credite companiilor bazate pe AI
11 sep 2025, 14:10
Nicușor Dan, la Observator, TVR, B1TV. Surpriză după 10 ani de Klaus Iohannis/ GALERIE FOTO
11 sep 2025, 15:05
Planul lui Trump în țările unde se cenzurează candidați la alegeri. Bogdan Chirieac: Este cea mai importantă problemă!
11 sep 2025, 14:59
Robert Cazanciuc, mesaj la comemorarea zilei de 11 septembrie 2001
11 sep 2025, 12:30
Nicușor Dan se vede ”pe persoană fizică” în afara programului de președinte. A procedat precum Călin Georgescu. Toni Neacșu: Asemănare șocantă
11 sep 2025, 12:26
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
11 sep 2025, 11:44
Caramitru îl aplaudă pe Nicușor Dan după ”mesajul pentru sistem”. ”Altfel, naiba ne ia pe toți”
11 sep 2025, 08:58
VIRAL: Igor Dodon, "făcut zob" de un influencer moldovean, LIVE pe TikTok: "Mi-a fost rușine când ați fost președinte" / "De ce deodată sari cu sapa?" - VIDEO
11 sep 2025, 09:09
Grindeanu îl acuză pe Bolojan că pune presiune pe CCR prin amenințările cu demisia
10 sep 2025, 22:23
Sorin Grindeanu anunță când iese PSD de la guvernare. El face apel la bun simț din partea colegilor de coaliție / video
10 sep 2025, 21:09
Guvernul va aproba suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății pentru tratamente în străinătate. Suma alocată
10 sep 2025, 19:35
Nicoleta Pauliuc: Companii australiene, interesate de cooperarea cu industria de apărare din România
10 sep 2025, 14:52
Ministrul Educației, la votul Parlamentului. Moțiune împotriva lui Daniel David
10 sep 2025, 14:52
Șoșoacă, părăsită de încă o deputată. S-a retras din SOS
10 sep 2025, 14:52
Cea mai puternică armă a lui Nicușor Dan, care ”poate schimba sisteme”. Semnal în numele a 6,2 milioane de români: Simt nevoia să spun ce mă doare
10 sep 2025, 12:55
CCR rămâne în joc. Deputații au respins scoaterea din procesul electoral
10 sep 2025, 12:33
Nicușor Dan, reacție după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei/ Mesaj pentru români - UPDATE
10 sep 2025, 12:34
Noi controverse privind construcția Spitalului Metropolitan. Primăria Capitalei ar putea cere schimbarea destinaţiei terenului
10 sep 2025, 11:52
Bogdan Chirieac, analiza momentului. România, între susținătorii lui Călin Georgescu și proteste masive: Ne aflăm în pragul haosului
10 sep 2025, 14:33
Vladimir Putin, mare fan Labubu. A cerut să aibă faimoasele păpuși în camera de hotel din China - VIDEO
10 sep 2025, 11:42
Cristian Vasilcoiu - numit secretar general adjunct la Ministerul Muncii
10 sep 2025, 09:04
Maia Sandu: Aderarea la UE, singura cale de consolidare a democraţiei în Republica Moldova
09 sep 2025, 19:41
SALROM și SALROCA, reacții după declarațiile lui Radu Miruță, ministrul Economiei
09 sep 2025, 16:43
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
09 sep 2025, 13:45
Boloș, fost ministru de Finanțe și preot, aduce în discuția despre deficit ”organul genital”
09 sep 2025, 14:45
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
09 sep 2025, 12:19
Cum a fost surprinsă ministra Oana Țoiu pe stradă - Foto în articol
09 sep 2025, 10:22
Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului/ Reacția ministrului Manole
09 sep 2025, 09:23
Câți angajați vor fi dați afară în administrația publică. Bolojan a spus procentul convenit în coaliție
08 sep 2025, 21:49
Economiile măsurilor de austeritate în educație, doar 10%. Bolojan, precizări pentru profesori
08 sep 2025, 21:32
Robert Cazanciuc: Emoție și speranță la început de an școlar
08 sep 2025, 16:54
Robert Cazanciuc, la comemorarea „Crăișorul Munților”
08 sep 2025, 16:47
Marcel Ciolacu afirmă că demontează o mare minciună, privind fondul de rezervă al Guvernului - Video
08 sep 2025, 15:27
Cele mai noi știri
acum 23 de minute
Detalii neștiute despre starea de sănătate a lui Mihai Viteazu. Prof. dr. Vasile Astărăstoae: A fost consemnat în raport - Video
acum 29 de minute
FK Csikszereda - FCSB, rezultat supriză la Miercurea Ciuc
acum 54 de minute
Avion cu 190 de persoane la bord a derapat de pe pistă. Pilotul Cezar Osiceanu arată ce s-a întâmplat
acum 1 ora 29 minute
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
acum 1 ora 54 minute
Zelenski subliniază importanța dronelor în apărarea țării. Oferă sprijin Alianţei Nord-Atlantice
acum 2 ore 0 minute
Sabrina Maneca Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris
acum 2 ore 22 minute
Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță
acum 2 ore 39 minute
Câte kilograme ar trebui să ai, de fapt. Formula corectă care îți va plăcea mult. Nu e IMC!
Cele mai citite știri
pe 13 Septembrie 2025
Adrian Năstase remarcă o "reconciliere istorică MAE – China"
pe 13 Septembrie 2025
Ingredientul banal care șterge ridurile. Irina Loghin: O linguriță pe zi face minuni! Îl recomand femeilor
acum 11 ore 5 minute
Ucraina anunţă o lovitură devastatoare dată Flotei Ruse a Mării Negre
pe 13 Septembrie 2025
BANCUL ZILEI: Discuție între soți
pe 13 Septembrie 2025
Leguma care protejează inima și menține tensiunea sub control
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel