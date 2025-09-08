Posturile Radio România au o cotă de 23,3%, echivalentul a aproape un sfert din timpul total de ascultare în rândul publicului.

Cele mai recente cifre de audiență arată că Radio România ocupă prima poziție în ierarhia alcătuită după indicatorul Market Share, cu o cotă de 23,3%, echivalentul a aproape un sfert din timpul total de ascultare în rândul publicului.

În mediul urban, Radio România înregistrează 20,5% din timpul total de ascultare.

În mediul rural, Radio România rămâne lider detașat, cu 27,2% market share, consolidându-și statutul de principal canal de informare și divertisment pentru comunitățile din afara marilor centre urbane.

Radio România Actualități, lider în mediul urban și în București

Radio România Actualități ocupă prima poziție atât în mediul urban (12,1%), dar și în București (13,1%), conform indicatorului Market Share.

Astfel, Radio România Actualități își confirmă rolul de sursă credibilă de actualitate.

Datele de audiență confirmă stabilitatea și relevanța posturilor Radio România într-un peisaj media extrem de competitiv.

Radio România rămâne lider de piață prin acoperirea națională, diversitatea programelor și încrederea de care se bucură din partea publicului, atât în mediul urban, cât și în rural.

