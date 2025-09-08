Data publicării:

Radio România Actualități, lider în mediul urban și în București

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Posturile Radio România au o cotă de 23,3%, echivalentul a aproape un sfert din timpul total de ascultare în rândul publicului.

Cele mai recente cifre de audiență arată că Radio România ocupă prima poziție în ierarhia alcătuită după indicatorul Market Share, cu o cotă de 23,3%, echivalentul a aproape un sfert din timpul total de ascultare în rândul publicului.

În mediul urban, Radio România înregistrează 20,5% din timpul total de ascultare.

În mediul rural, Radio România rămâne lider detașat, cu 27,2% market share, consolidându-și statutul de principal canal de informare și divertisment pentru comunitățile din afara marilor centre urbane.

Radio România Actualități, lider în mediul urban și în București

Radio România Actualități ocupă prima poziție atât în mediul urban (12,1%), dar și în București (13,1%), conform indicatorului Market Share.

Astfel, Radio România Actualități își confirmă rolul de sursă credibilă de actualitate.

Datele de audiență confirmă stabilitatea și relevanța posturilor Radio România într-un peisaj media extrem de competitiv.

Radio România rămâne lider de piață prin acoperirea națională, diversitatea programelor și încrederea de care se bucură din partea publicului, atât în mediul urban, cât și în rural.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Radio România Actualități, lider în mediul urban și în București
08 sep 2025, 16:26
Sfat pentru Mircea Badea după cazul Lasconi - Bolojan - Nicușor Dan
04 sep 2025, 22:15
Dan Negru, de la platoul TV la service auto. A fost protagonistul unei experiențe inedite pentru lansarea noului sezon „Jocul cuvintelor”
18 aug 2025, 15:51
Regulile UE „prind” presa, dar lasă liberă adevărata fabrică de fake news. Cazul Florin Salam
11 aug 2025, 19:26
A murit jurnalista Lucia Efrim. Luca Niculescu: Toto era viața însăși. Și e incredibil să vezi că viața poate să moară
07 aug 2025, 11:48
CNA a decis întreruperea emisiei Realitatea Plus. Se întâmplă în ziua cu funeraliile lui Iliescu
06 aug 2025, 15:03
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Două faze tari cu Victor Ciutacu când îl suna Ion Iliescu: Mi-a fost tare drag omul ăsta
05 aug 2025, 23:39
Legea europeană privind libertatea mass-media, aplicată integral în spațiul comunitar din 8 august 
05 aug 2025, 13:33
Ce este mai rău decât faptul că TVR a anunțat moartea lui Iliescu
05 aug 2025, 13:21
Insula iubirii cu Mădălina și Emil Dobrovolschi se mută la TVR. Dragoste a fost și la desfășurătorul confruntării finale dintre Iohannis și Ponta
05 aug 2025, 12:50
BREAKING NEWS: Schimbare la DC News TV! Ai văzut noutățile?
01 aug 2025, 19:46
Moment zero pentru mass-media, din august. Decizia venită de la Bruxelles care se aplică direct. Val Vâlcu, problemele momentului despre EFMA, la dezbaterea UZPR
30 iul 2025, 11:11
Cristian Preda ar vrea să dispară o emisiune TV. Jurnalist: Îmbrățișează fake news-ul. Colegii poate își vor reprima impulsul de a-l mai invita
24 iul 2025, 14:50
Victor Ciutacu intervine în scandalul Piedone - Hotelul Sinaia: Băi, copii ai durerii...
22 iul 2025, 20:25
Începe sezonul 9 Insula Iubirii! Cinci noi cupluri riscă totul pentru a afla adevărul din relația lor
21 iul 2025, 12:00
Christian Sabbagh a făcut AVC. „Medicii au făcut tot ce au putut”
19 iul 2025, 16:45
Bursucu’ revine în televiziune! Ce emisiune va prezenta
18 iul 2025, 21:07
Un avertisment vital lipsește de pe ecranele TVR. „De ce nu apare pe ecran acest mesaj?!” / video
16 iul 2025, 17:49
Finala "Tempting Fortune România" se apropie! Telespectatorii vor afla deznodământul acestui experiment social unic
16 iul 2025, 16:53
De Ziua Mărcii Poștale Românești, 15 iulie, va fi lansată o emisiune filatelică dedicată ”Reginei soldat”
11 iul 2025, 12:30
Caner Şahin, interpretul personajului Tolga în „Minciuni de familie”: Este un bărbat ambițios și curajos și mă identific cu el în această privinţă
10 iul 2025, 14:12
Lider de încredere în peisajul media românesc, evidențiat de Comisia Europeană
09 iul 2025, 08:57
Jurnalista Ana Maria Păcuraru Dobra a născut
30 iun 2025, 20:30
„Minciuni de familie”, detalii din culisele producției care a cucerit Europa și America Latină
30 iun 2025, 18:02
Ce a pățit Radu Tudor la Gara de Nord. ”Cam așa funcționează treaba”
23 iun 2025, 18:12
După 18 ani, Dan Capatos pleacă de la Un show păcătos. De ce a luat această decizie neașteptată
19 iun 2025, 18:36
Doliu în presă. Un mare nume din radio a murit
19 iun 2025, 12:19
Schimb de replici spumos Ciuvică - Chirieac: Sunteți trist? Ați mâncat bătaie în ultimul hal/ V-am luat tot!
18 iun 2025, 12:23
Tentații costisitoare în weekend-ul „Tempting Fortune România”, pe Kanal D
16 iun 2025, 17:08
Mircea Badea, întrebarea care a lipsit la Odesa pentru Nicușor Dan
16 iun 2025, 16:59
Mircea Badea remarcă marea absență din mandatul lui Nicușor Dan ca președinte
09 iun 2025, 08:29
Cristi Tabără: Comunitatea LGBT face o eroare cumplită, alimentând retorica radicalilor, utilizată și de adepții Kremlinului
06 iun 2025, 16:53
„Minciuni de familie”, o dramă captivantă, în curând, la Kanal D
04 iun 2025, 16:41
Au fost dezvăluite în direct. Ce prenume mai au Chirieac, Tache și Ciuvică/ Uimire și-n platou VIDEO
04 iun 2025, 13:00
Cu cine a votat Mircea Badea la prezidențiale. A fost ultima dată când a făcut-o
20 mai 2025, 17:59
România TV a rupt audiențele în ziua votului de la turul 2 al alegerilor prezidențiale - Foto în articol
19 mai 2025, 13:10
Mesajul scris lăsat de Nicușor Dan în studioul RomâniaTV, publicat de Victor Ciutacu
19 mai 2025, 00:07
Dezbaterea electorală de la România TV a rupt audiențele - Foto în articol
15 mai 2025, 16:47
TVR vrea să organizeze două dezbateri electorale / Update: Replica AUR / TVR revine cu precizări
15 mai 2025, 11:20
Legătura Laurei Codruța Kovesi cu Victor Ciutacu. Se întâmplă pe 15 mai
15 mai 2025, 09:39
Pe cine susține Antena 3 CNN la alegerile prezidențiale 2025? Gâdea, discuție în redacție
13 mai 2025, 12:57
“Tempting Fortune Romania”, premieră de succes la Kanal D
12 mai 2025, 13:16
Noutatea pe care o află concurenţii la “Tempting Fortune România”: îşi pot dubla suma câștigată la finalul competiţiei!
09 mai 2025, 17:44
”Lider te naști, nu te faci”. Victor Ciutacu le mulțumește celor 125.000 de telespectatori care au privit ecranul negru al RomâniaTV
08 mai 2025, 12:23
Ce se întâmplă în culisele România TV în timpul emisiei oprite. Ciutacu a publicat imaginea zilei
07 mai 2025, 19:27
CNA a decis întreruperea România TV. Postul transmite că este o cenzură fără precedent
07 mai 2025, 17:36
Ce au voie să ia în rucsac concurenții de la "Tempting Fortune Romania"
07 mai 2025, 16:26
George Simion - Nicușor Dan. TVR organizează dezbaterea decisivă a alegerilor prezidenţiale la Palatul Cotroceni
06 mai 2025, 20:57
A murit jurnalistul care „dădea cu ranga-n pământ, săreau scântei și cădeau miniștri”. Ciutacu: S-a prăpădit și partenerul meu de anchete
06 mai 2025, 16:23
Luni, în serialul „Pierduți în dragoste”, de la 20:00, la Kanal D: Mete, prins între datorie și iubire
05 mai 2025, 17:17
RomâniaTV a rupt audiența în ziua votului! În minutul de aur, a avut un rating uriaș/ FOTO
05 mai 2025, 11:26
Cele mai noi știri
acum 4 minute
SRI, operațiune combinată cu parteneri NATO. Chirieac explică mizele acțiunii care a dus la prinderea unui fost oficial acuzat de trădare
acum 5 minute
Horoscop 9 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 5 minute
Trupa legendară Scorpions revine în România. Tot ce trebuie să știi despre concert
acum 27 de minute
Franța înregistrează a doua cea mai mare performanță istorică în vânzarea de arme
acum 28 de minute
Cum să scapi de petele de ciment de pe geamuri fără să le zgârii
acum 51 de minute
African, amuzat de întrebarea primită de la o bătrânică într-un sat din România
acum 1 ora 14 minute
Xi Jinping pune presiune pe țările BRICS. Ce le cere președintele Chinei
acum 1 ora 25 minute
Avertismentul lui Merz pentru Europa: Cucerirea Ucrainei este doar începutul
Cele mai citite știri
acum 5 ore 47 minute
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 7 Septembrie 2025
Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion
acum 11 ore 11 minute
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 7 Septembrie 2025
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
acum 7 ore 15 minute
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel