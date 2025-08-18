Dan Negru, de la platoul TV la service auto. A fost protagonistul unei experiențe inedite pentru lansarea noului sezon „Jocul cuvintelor”

Dan Negru a avut parte de o experiență inedită la filmarea pentru promo-urile de lansare a noului sezon “Jocul cuvintelor”.

Nu este actor dar a devenit unul, chiar foarte priceput, când a fost pus să interpreteze câteva roluri care reflectă diversitatea publicului a concurenților acestui quiz show devenit fenomen. Dan Negru a intrat cu multă naturalețe în pielea unui mecanic auto, vânzător de fast-food sau chiar medic.

„Meseria e brățară de aur spune un proverb românesc. M-a bucurat să readucem în atenție meserii într-o țară în care acestea au cam dispărut, dar și ideea că orice job ai avea e bine să știi să vorbești corect românește…”, a spus charismaticul prezentator.

Lansat în urmă cu patru ani, „Jocul cuvintelor cu Dan Negru” a devenit rapid un program TV de referință pentru publicul din România, cucerind telespectatori de toate vârstele. Emisiunea a transformat provocările limbii române într-un spectacol captivant, antrenat și plin de umor, „Jocul cuvintelor” făcând-și loc în conversatiile de zi cu zi.

Așa cum ilustrează și promo-urile de lansare a emisiunii, provocările definițiilor pot fi expuse în orice situație, descrețind frunțile și aducând atmosfera show-ului în viața obisnuită a românilor.

În această seară, de la 23:00, cel mai iubit quiz show revine cu forțe proaspete și noi provoacări ale vocabularului, gata să testeze spontaneitatea, inteligența și cunoștințele de limba română. Emisiunea “Jocul cuvintelor cu Dan Negru” va fi difuzată două zile pe săptămână, lunea și marţea, de la 23:00, la Kanal D.

