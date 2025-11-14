€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Mass-media Caragiale se joacă la „The Floor”, de la 21:00, la Kanal D Lupta pentru teritorii continuă, monșer!
Data publicării: 15:31 14 Noi 2025

Caragiale se joacă la „The Floor”, de la 21:00, la Kanal D Lupta pentru teritorii continuă, monșer!
Autor: Anca Murgoci

Dan Negru_The Floor_Kanal D Dan Negru, la Kanal D
 

Căldură mare, monșer, în platoul „The Floor”, sâmbăta aceasta, la 21:00!

Gata să cucerească teritorii și telespectatorii, concurenții se vor duela în cunoștințe pentru marele premiu de 50.000 de lei.

Dan Negru, amfitrionul quiz show-ului, îi va ghida pe concurenți în acest periplu al spontaneității și al cunoștințelor generale. 

Lupta pentru teritorii continuă! Au mai rămas 37 de concurenți din prima serie a noului sezon „The Floor”. Caragiale, superstaruri, fotbaliști, capitale, gustări și safari sunt doar câteva dintre domeniile acestei ediții incendiare! Reamintim faptul că la finalul unei serii de patru ediții există un singur mare câștigător al premiului de 50.000 de lei. 

În arenă nu contează vârsta, profesia sau educația. Contează doar cunoștințele, viteza de reacție și norocul! E o cursă contracronometru, cu suspans și răsturnări de situație, unde sinapsele sunt puse la treabă, atmosfera devine electrică, iar adrenalina îi cuprinde chiar și pe telespectatori

Și în această ediție vor intra la duel concurenți unul și unul! Un asistent manager, o economistă, un copywriter, un inginer, un funcționar public și un student sunt doar câțiva dintre competitorii pe care îi veți vedea cum se întrec în cunoștințe. 

Cine va trece testul lui Caragiale?

„Eu cu cine votez?”, „Curat murdar, coane Fănică!” și „Famelie mare, renumerație mică, după buget” (n.r. - din „O scrisoare pierdută”, de I.L. Caragiale) sunt replici amuzante, care au intrat în memoria colectivă a românilor și vom vedea cum vor face față concurenții în fața testului marelui scriitor.

Pe lângă informații de cultură generală veți mai descoperi, în această seară, și frânturi din povestea emoționantă a unei doamne care a câștigat deja una dintre cele mai aprige lupte ale vieții!

Nu ratați o nouă ediție „The Floor”, sâmbăta aceasta de la 21.00, la Kanal D!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

caragiale
dan negru
kanal d
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat acum 26 minute
Freud n-ar putea fi psiholog în România. Edmond Cracsner, interviu la DC News
Publicat acum 42 minute
Bulgaria a desemnat administratorul care va prelua controlul asupra activelor Lukoil
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Brad din aluminiu în locul bradului natural la Târgul de Crăciun din Baia Mare
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Beijingul anunță o descoperire uriașă. A găsit cel mai mare depozit de aur din ultimii 70 de ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
Publicat pe 12 Noi 2025
Adevărul din spatele reformei administrației publice. Elena Cristian divulgă date din ancheta DC NEWS despre angajații-fantomă
Publicat pe 12 Noi 2025
Sondaj Avangarde: Băluță (PSD), Ciucu (PNL) și Drulă (USR) în topul preferințelor bucureștenilor. Cine cred oamenii că va ieși primar
Publicat acum 9 ore si 7 minute
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close