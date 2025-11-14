Caragiale se joacă la „The Floor”, de la 21:00, la Kanal D Lupta pentru teritorii continuă, monșer!

Gata să cucerească teritorii și telespectatorii, concurenții se vor duela în cunoștințe pentru marele premiu de 50.000 de lei.

Dan Negru, amfitrionul quiz show-ului, îi va ghida pe concurenți în acest periplu al spontaneității și al cunoștințelor generale.

Lupta pentru teritorii continuă! Au mai rămas 37 de concurenți din prima serie a noului sezon „The Floor”. Caragiale, superstaruri, fotbaliști, capitale, gustări și safari sunt doar câteva dintre domeniile acestei ediții incendiare! Reamintim faptul că la finalul unei serii de patru ediții există un singur mare câștigător al premiului de 50.000 de lei.

În arenă nu contează vârsta, profesia sau educația. Contează doar cunoștințele, viteza de reacție și norocul! E o cursă contracronometru, cu suspans și răsturnări de situație, unde sinapsele sunt puse la treabă, atmosfera devine electrică, iar adrenalina îi cuprinde chiar și pe telespectatori!

Și în această ediție vor intra la duel concurenți unul și unul! Un asistent manager, o economistă, un copywriter, un inginer, un funcționar public și un student sunt doar câțiva dintre competitorii pe care îi veți vedea cum se întrec în cunoștințe.

Cine va trece testul lui Caragiale?

„Eu cu cine votez?”, „Curat murdar, coane Fănică!” și „Famelie mare, renumerație mică, după buget” (n.r. - din „O scrisoare pierdută”, de I.L. Caragiale) sunt replici amuzante, care au intrat în memoria colectivă a românilor și vom vedea cum vor face față concurenții în fața testului marelui scriitor.

Pe lângă informații de cultură generală veți mai descoperi, în această seară, și frânturi din povestea emoționantă a unei doamne care a câștigat deja una dintre cele mai aprige lupte ale vieții!

Nu ratați o nouă ediție „The Floor”, sâmbăta aceasta de la 21.00, la Kanal D!