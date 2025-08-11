Regulile UE „prind” presa, dar lasă liberă adevărata fabrică de fake news. Cazul Florin Salam

Regulile UE „prind” presa, dar lasă liberă adevărata fabrică de fake news: rețelele sociale

Legislația europeană se concentrează pe presa tradițională, în timp ce sursa principală a dezinformării rămâne netaxată: Rețelele sociale.

„Europa a făcut un regulament pentru libertatea presei. În general, regulamentele se duc ca în povestea cu cheile: Caută unul cheile sub felinar, dar el le pierduse pe trotuarul celălalt, unde nu era lumină. Așa și aici. Intră cu reglementarea pe mass-media, în timp ce dezinformarea vine pe rețelele sociale, de care nu se atinge nimeni. Adică, în cazul unui fake news, răspund redactorul, redactor-șeful și proprietarul publicației respective. În timp ce, pe rețele, ai conturi unde nimeni nu este responsabil”, a explicat Val Vâlcu, la DC Edu, emisiune realizată de Sorin Ivan.

Ca exemplu al modului în care informațiile greșite pot circula în presă, jurnalistul a amintit episodul când s-a răspândit, din eroare, vestea morții lui Florin Salam.

„Mai știți când a murit Florin Salam? A fost o greșeală. La fel: Mai era un mitropolit și presa, când afla că este la spital, dădea știrea că a murit. Omul era bolnav. Așa și cu Florin Salam. Era sâmbătă seara când o televiziune a dat știrea. Ce vreau să zic este că nu s-a supărat nimeni. Televiziunea nu a pierdut din public. Cred că publicul a primit ceva emoție în acea seară și s-a mers pe ideea: „Eh... asta e. Bine că a scăpat!”. Nu au reproșat nimic postului respectiv”, a spus Val Vâlcu.

În opinia sa, presa clasică are mecanisme clare de responsabilitate, în timp ce mediul online, deși mult mai prolific în răspândirea dezinformării, rămâne un teritoriu fără răspundere directă.

CITEȘTE ȘI: Nu caloriile, ci acest număr ascuns din alimente îți schimbă sănătatea. Și puțini știu de el

Vedeți mai multe în emisiunea DC Edu realizată de profesorul Sorin Ivan la DC News:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News