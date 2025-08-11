Data publicării:

EXCLUSIV  Regulile UE „prind” presa, dar lasă liberă adevărata fabrică de fake news. Cazul Florin Salam

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Stiri
Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin

Jurnalistul Val Vâlcu a criticat modul în care Europa încearcă să combată fenomenul fake news.

Regulile UE „prind” presa, dar lasă liberă adevărata fabrică de fake news: rețelele sociale

Legislația europeană se concentrează pe presa tradițională, în timp ce sursa principală a dezinformării rămâne netaxată: Rețelele sociale. 

„Europa a făcut un regulament pentru libertatea presei. În general, regulamentele se duc ca în povestea cu cheile: Caută unul cheile sub felinar, dar el le pierduse pe trotuarul celălalt, unde nu era lumină. Așa și aici. Intră cu reglementarea pe mass-media, în timp ce dezinformarea vine pe rețelele sociale, de care nu se atinge nimeni. Adică, în cazul unui fake news, răspund redactorul, redactor-șeful și proprietarul publicației respective. În timp ce, pe rețele, ai conturi unde nimeni nu este responsabil”, a explicat Val Vâlcu, la DC Edu, emisiune realizată de Sorin Ivan.

Ca exemplu al modului în care informațiile greșite pot circula în presă, jurnalistul a amintit episodul când s-a răspândit, din eroare, vestea morții lui Florin Salam.

„Mai știți când a murit Florin Salam? A fost o greșeală. La fel: Mai era un mitropolit și presa, când afla că este la spital, dădea știrea că a murit. Omul era bolnav. Așa și cu Florin Salam. Era sâmbătă seara când o televiziune a dat știrea. Ce vreau să zic este că nu s-a supărat nimeni. Televiziunea nu a pierdut din public. Cred că publicul a primit ceva emoție în acea seară și s-a mers pe ideea: „Eh... asta e. Bine că a scăpat!”. Nu au reproșat nimic postului respectiv”, a spus Val Vâlcu.

În opinia sa, presa clasică are mecanisme clare de responsabilitate, în timp ce mediul online, deși mult mai prolific în răspândirea dezinformării, rămâne un teritoriu fără răspundere directă.

 

CITEȘTE ȘI: Nu caloriile, ci acest număr ascuns din alimente îți schimbă sănătatea. Și puțini știu de el

 

Vedeți mai multe în emisiunea DC Edu realizată de profesorul Sorin Ivan la DC News:

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Regulile UE „prind” presa, dar lasă liberă adevărata fabrică de fake news. Cazul Florin Salam
11 aug 2025, 19:26
A murit jurnalista Lucia Efrim. Luca Niculescu: Toto era viața însăși. Și e incredibil să vezi că viața poate să moară
07 aug 2025, 11:48
CNA a decis întreruperea emisiei Realitatea Plus. Se întâmplă în ziua cu funeraliile lui Iliescu
06 aug 2025, 15:03
Două faze tari cu Victor Ciutacu când îl suna Ion Iliescu: Mi-a fost tare drag omul ăsta
05 aug 2025, 23:39
Legea europeană privind libertatea mass-media, aplicată integral în spațiul comunitar din 8 august 
05 aug 2025, 13:33
Ce este mai rău decât faptul că TVR a anunțat moartea lui Iliescu
05 aug 2025, 13:21
ParintiSiPitici.ro
„Protestele vor lua amploare după ce începe școala!” Simion Hăncescu, după ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan: „Să se gândească foarte bine la consecințele care vor urma!”
11 aug 2025, 13:55
Insula iubirii cu Mădălina și Emil Dobrovolschi se mută la TVR. Dragoste a fost și la desfășurătorul confruntării finale dintre Iohannis și Ponta
05 aug 2025, 12:50
BREAKING NEWS: Schimbare la DC News TV! Ai văzut noutățile?
01 aug 2025, 19:46
Moment zero pentru mass-media, din august. Decizia venită de la Bruxelles care se aplică direct. Val Vâlcu, problemele momentului despre EFMA, la dezbaterea UZPR
30 iul 2025, 11:11
Cristian Preda ar vrea să dispară o emisiune TV. Jurnalist: Îmbrățișează fake news-ul. Colegii poate își vor reprima impulsul de a-l mai invita
24 iul 2025, 14:50
Victor Ciutacu intervine în scandalul Piedone - Hotelul Sinaia: Băi, copii ai durerii...
22 iul 2025, 20:25
Începe sezonul 9 Insula Iubirii! Cinci noi cupluri riscă totul pentru a afla adevărul din relația lor
21 iul 2025, 12:00
Christian Sabbagh a făcut AVC. „Medicii au făcut tot ce au putut”
19 iul 2025, 16:45
Bursucu’ revine în televiziune! Ce emisiune va prezenta
18 iul 2025, 21:07
Un avertisment vital lipsește de pe ecranele TVR. „De ce nu apare pe ecran acest mesaj?!” / video
16 iul 2025, 17:49
Finala "Tempting Fortune România" se apropie! Telespectatorii vor afla deznodământul acestui experiment social unic
16 iul 2025, 16:53
De Ziua Mărcii Poștale Românești, 15 iulie, va fi lansată o emisiune filatelică dedicată ”Reginei soldat”
11 iul 2025, 12:30
Caner Şahin, interpretul personajului Tolga în „Minciuni de familie”: Este un bărbat ambițios și curajos și mă identific cu el în această privinţă
10 iul 2025, 14:12
Lider de încredere în peisajul media românesc, evidențiat de Comisia Europeană
09 iul 2025, 08:57
Jurnalista Ana Maria Păcuraru Dobra a născut
30 iun 2025, 20:30
„Minciuni de familie”, detalii din culisele producției care a cucerit Europa și America Latină
30 iun 2025, 18:02
Ce a pățit Radu Tudor la Gara de Nord. ”Cam așa funcționează treaba”
23 iun 2025, 18:12
După 18 ani, Dan Capatos pleacă de la Un show păcătos. De ce a luat această decizie neașteptată
19 iun 2025, 18:36
Doliu în presă. Un mare nume din radio a murit
19 iun 2025, 12:19
Schimb de replici spumos Ciuvică - Chirieac: Sunteți trist? Ați mâncat bătaie în ultimul hal/ V-am luat tot!
18 iun 2025, 12:23
Tentații costisitoare în weekend-ul „Tempting Fortune România”, pe Kanal D
16 iun 2025, 17:08
Mircea Badea, întrebarea care a lipsit la Odesa pentru Nicușor Dan
16 iun 2025, 16:59
Mircea Badea remarcă marea absență din mandatul lui Nicușor Dan ca președinte
09 iun 2025, 08:29
Cristi Tabără: Comunitatea LGBT face o eroare cumplită, alimentând retorica radicalilor, utilizată și de adepții Kremlinului
06 iun 2025, 16:53
„Minciuni de familie”, o dramă captivantă, în curând, la Kanal D
04 iun 2025, 16:41
Au fost dezvăluite în direct. Ce prenume mai au Chirieac, Tache și Ciuvică/ Uimire și-n platou VIDEO
04 iun 2025, 13:00
Cu cine a votat Mircea Badea la prezidențiale. A fost ultima dată când a făcut-o
20 mai 2025, 17:59
România TV a rupt audiențele în ziua votului de la turul 2 al alegerilor prezidențiale - Foto în articol
19 mai 2025, 13:10
Mesajul scris lăsat de Nicușor Dan în studioul RomâniaTV, publicat de Victor Ciutacu
19 mai 2025, 00:07
Dezbaterea electorală de la România TV a rupt audiențele - Foto în articol
15 mai 2025, 16:47
TVR vrea să organizeze două dezbateri electorale / Update: Replica AUR / TVR revine cu precizări
15 mai 2025, 11:20
Legătura Laurei Codruța Kovesi cu Victor Ciutacu. Se întâmplă pe 15 mai
15 mai 2025, 09:39
Pe cine susține Antena 3 CNN la alegerile prezidențiale 2025? Gâdea, discuție în redacție
13 mai 2025, 12:57
“Tempting Fortune Romania”, premieră de succes la Kanal D
12 mai 2025, 13:16
Noutatea pe care o află concurenţii la “Tempting Fortune România”: îşi pot dubla suma câștigată la finalul competiţiei!
09 mai 2025, 17:44
”Lider te naști, nu te faci”. Victor Ciutacu le mulțumește celor 125.000 de telespectatori care au privit ecranul negru al RomâniaTV
08 mai 2025, 12:23
Ce se întâmplă în culisele România TV în timpul emisiei oprite. Ciutacu a publicat imaginea zilei
07 mai 2025, 19:27
CNA a decis întreruperea România TV. Postul transmite că este o cenzură fără precedent
07 mai 2025, 17:36
Ce au voie să ia în rucsac concurenții de la "Tempting Fortune Romania"
07 mai 2025, 16:26
George Simion - Nicușor Dan. TVR organizează dezbaterea decisivă a alegerilor prezidenţiale la Palatul Cotroceni
06 mai 2025, 20:57
A murit jurnalistul care „dădea cu ranga-n pământ, săreau scântei și cădeau miniștri”. Ciutacu: S-a prăpădit și partenerul meu de anchete
06 mai 2025, 16:23
Luni, în serialul „Pierduți în dragoste”, de la 20:00, la Kanal D: Mete, prins între datorie și iubire
05 mai 2025, 17:17
RomâniaTV a rupt audiența în ziua votului! În minutul de aur, a avut un rating uriaș/ FOTO
05 mai 2025, 11:26
Conturile Gold FM, Ion Cristoiu și Jessie Baneș, închise simultan
02 mai 2025, 11:32
Dacă rușii vor să atace România, se pot uita la TVR
01 mai 2025, 09:13
Trei zile pe săptămână de spectacol total la "Tempting Fortune România", reality show-ul de la Kanal D
30 apr 2025, 15:29
Cele mai noi știri
acum 15 minute
Ceaiul delicios care te va ajuta să slăbești dacă îl bei după masă
acum 1 ora 33 minute
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video
acum 1 ora 41 minute
Cardurile de sănătate, clonare și coduri prin SMS: Măsura CNAS a stârnit ironii din partea medicilor
acum 1 ora 53 minute
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video
acum 1 ora 55 minute
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol
acum 2 ore 9 minute
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge
acum 2 ore 44 minute
Trump, gafă notabilă privind întâlnirea sa cu Putin / video viral
acum 3 ore 5 minute
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine
Cele mai citite știri
acum 6 ore 39 minute
România se pregătește pentru trecerea la moneda euro: Riscurile, beneficiile și exemplul Greciei
pe 10 August 2025
Partid suveranist nou pe scena politică?! Bogdan Chirieac: Dacă Georgescu îl susținea pe acest om, altfel arăta România astăzi
pe 10 August 2025
„Scena de film” cu Oana Țoiu la Salzburg a stârnit un val de comentarii. Internauții au crezut că pozele sunt făcute cu inteligența artificială
pe 10 August 2025
Pilotul Vlad Zgârdău a fost un profesionist al aviației, aflat la apogeu pe avioane de linie. Două ipoteze care au dus la tragedia de Arad, unde pilotul român s-a prăbușit
acum 9 ore 48 minute
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel