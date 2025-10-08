Dan Negru: La anu’ să ridicați alerta la uragan și să-i ziceți “Țancă”

Jurnalistul Dan Negru lansează ironii la adresa autorităților, după măsurile luate odată cu emiterea Codului Roșu în municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu și Ilfov, dar și la adresa jurnaliștilor care relatează despre subiect. Acesta a susținut ca atunci când România se va confrunta cu un pericol real există posibilitatea ca oamenii să nu mai creadă autoritățile și a enumerat mai multe cazuri în care au fost lansate nejustificat mesaje alarmiste. "Eu nu m-am informat din „sursele oficiale” și m-am uitat pe geam: ploua. Anul trecut, tot pe vremea asta, a fost ciclonul Ashley care trebuia să ne măture. La anu’ să ridicați alerta la uragan și să-i ziceți “Țancă”.

Pentru că prezint la tv o emisiune cu cuvinte, “ciclonul” este “un fenomen meteorologic reprezentat de o furtună puternică, un vânt care se mișcă în spirală”. Cuvântul “ciclon” provine din greacă, “kyklos”, care înseamnă "cerc”.

Canalizările subdimensionate nu-s ciclon (kyklos). Prezentatorii tv, jurnaliștii de la sursele oficiale ar fi trebuit să știe asta!

Dan Negru: La noi, statul e cel mai bun răspândac de panică

În țările civilizate, răspândirea panicii e sancționată prin lege. La noi, statul e cel mai bun răspândac de panică. Care o fi interesul?

•Mai țineți minte panica cu pastilele de iod? Statul a inițiat o campanie de distribuire a pastilelor „pentru când vine bomba nucleară”.

•Dar pe generalii armatei române care răspândesc panică în fiecare seară la TV, îi știți? Ăia care au comentat în direct un joc video spunând că e război adevărat.

•Dar pe nenea ăla de la Institutul Național de Fizică, cel care anunță mereu cutremurul iminent?

"Încrederea e ca o gumă de șters — se face tot mai mică după fiecare greșeală"

Toți ăștia or avea un scop: să nu mai crezi nimic. Statul strigă „lupul” de atâtea ori, încât atunci când chiar va veni, nu-l va mai crede nimeni. Ăsta o fi scopul?

Pentru că încrederea e ca o gumă de șters — se face tot mai mică după fiecare greșeală.

Într-o țară cu economia praf, cât costă îndemnul statului la o zi de nemuncă de frica ploii?

Codul roșu de ciclon îi pătează memoria lui Bacovia. El ar fi spus, acum, pe frig și ploaie: ”în sfârșit s-a făcut frumos afară…”.", a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

"Plumb", de George Bacovia

Ulterior, Dan Negru chiar a citat niște versuri din poezia "Plumb" de George Bacovia:

"Azi, Bacovia ar fi fost suspect și conspiraționist. Lăsați-l să-și trăiască toamna.