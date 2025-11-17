Nicușor Dan a dat peste cap audiența la RomâniaTV. Cotă de piață fără precedent

Nicușor Dan este primul președinte în funcție care a acceptat să vină la RomâniaTV și a dat audiențele peste cap, arată televiziunea de știri.

Românii l-au urmărit pe președintele Nicușor Dan într-un număr record. Emisiunea al cărui invitat a fost a înregistrat o cotă de piață fără precedent la nivelul întregii țări, arată instituția care măsoară oficial audiențele în țara noastră. Nicușor Dan este primul președinte în funcție care a acceptat să participe la România TV. Așa a ajuns România TV lider detașat de audiență în țara noastră comparându-se cu Fox News din SUA.

Nicușor Dan a dus RomâniaTV aproape de ProTV. A dat peste cap audiențele țării

Televiziunea de nișă a urcat în top nu doar în fața televiziunilor de știri, ci și în topul general, rivalizând cu ProTV - lider al televiziunii generaliste.

Emisiunea-eveniment cu președintele Nicușor Dan a înregistrat o cotă de piață de peste 10 la sută.

La nivel naționala, în intervalul 20:00 - 21:15, România TV s-a clasat pe primul loc, cu 8,9% din cota de piață. Comparativ, televiziunea de știri de pe locul al doilea a avut o cotă de 2,4%, ca pe locul 5, de exemplu, să vorbim despre 0,4%, arată datele Kantar Media Audiences, copyright ARMADATA S.R.L.

În orașe, cota RomâniaTV se ridică la 10,8%, în intervalul menționat, aproape de ProTV care, pe același interval, a avut o cotă de piață de 15,7%.