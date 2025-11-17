€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Nicușor Dan a dat peste cap audiența la RomâniaTV. Cotă de piață fără precedent
Data actualizării: 13:50 17 Noi 2025 | Data publicării: 13:25 17 Noi 2025

Nicușor Dan a dat peste cap audiența la RomâniaTV. Cotă de piață fără precedent
Autor: Alexandra Firescu

simona_gheorghe_nicusor_fb Facebook Simona Gheorghe
 

Președintele Nicușor Dan a reușit o audiență record la România TV.

Nicușor Dan este primul președinte în funcție care a acceptat să vină la RomâniaTV și a dat audiențele peste cap, arată televiziunea de știri. 

Românii l-au urmărit pe președintele Nicușor Dan într-un număr record. Emisiunea al cărui invitat a fost a înregistrat o cotă de piață fără precedent la nivelul întregii țări, arată instituția care măsoară oficial audiențele în țara noastră. Nicușor Dan este primul președinte în funcție care a acceptat să participe la România TV. Așa a ajuns România TV lider detașat de audiență în țara noastră comparându-se cu Fox News din SUA. 

Nicușor Dan a dus RomâniaTV aproape de ProTV. A dat peste cap audiențele țării

Televiziunea de nișă a urcat în top nu doar în fața televiziunilor de știri, ci și în topul general, rivalizând cu ProTV - lider al televiziunii generaliste. 

Emisiunea-eveniment cu președintele Nicușor Dan a înregistrat o cotă de piață de peste 10 la sută. 

La nivel naționala, în intervalul 20:00 - 21:15, România TV s-a clasat pe primul loc, cu 8,9% din cota de piață. Comparativ, televiziunea de știri de pe locul al doilea a avut o cotă de 2,4%, ca pe locul 5, de exemplu, să vorbim despre 0,4%, arată datele Kantar Media Audiences, copyright ARMADATA S.R.L.

În orașe, cota RomâniaTV se ridică la 10,8%, în intervalul menționat, aproape de ProTV care, pe același interval, a avut o cotă de piață de 15,7%. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
audienta
romaniatv
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
TikTok a sesizat autoritățile din România după ce doi părinți și-au abuzat sexual bebelușii
Publicat acum 18 minute
Scandalul Nordis. Analiza CITR privind unitățile proiectului: 212 promisiuni fără obiect
Publicat acum 26 minute
Nicușor Dan a dat peste cap audiența la RomâniaTV. Cotă de piață fără precedent
Publicat acum 29 minute
Mercur retrograd în Scorpion. Daniela Simulescu, avertismente pentru patru zodii - VIDEO
Publicat acum 48 minute
Primarul Cernega, despre evacuările din Plauru: Avem 15 saltele, mai punem un ceai. Își pot lua conserve de la magazin, să se descurce
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 6 minute
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat acum 19 ore si 15 minute
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
Publicat pe 15 Noi 2025
Sondaj CURS: rezultate vot dacă mâine ar avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close