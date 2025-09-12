Dan Constantin este noul președinte al UZPR

Pe 12 septembrie 2025 a avut loc, la sediul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, din București, o ședință de urgență generată de trecerea neașteptată la cele veșnice a fostului președinte Sorin Stanciu. Astfel, Consiliul Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști a decis ca jurnalistul Dan Constantin să preia conducerea Uniunii.

Ședința a avut pe ordinea de zi două puncte: preluarea prerogativelor fostului președinte de către unul dintre vicepreședinții UZPR și durata mandatului acestuia.

- Claudius Dociu, vicepreședinte al UZPR: „Mandatul votat în adunarea generală din anul 2024 a fost pentru întregul Consiliu Director, iar acest mandat trebuie să ducă la capăt programul votat”

- Emil Stanciu, vicepreședinte al UZPR: „Îl susțin pe Dan Constantin ca președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România”

- Mădălina Corina Diaconu, secretar general al UZPR: „Cred în conducerea comună și împreună cu Consiliul Director vom lua toate deciziile”

Membrii Consiliului Director, prezenți în sală și online, alături de participanții invitați (șeful Comisiei de Atestare Profesională – Viorel Popescu, al Comisiei de Cenzori – Ilie Cristescu, al Comisiei de Etică – Grigore Radoslavescu) au ținut un moment de reculegere în memoria regretatului președinte Sorin Stanciu.

În deschiderea ședinței, Mădălina Corina Diaconu, secretar general al UZPR, a propus ca Dan Constantin să preia prerogativele fostului președinte, potrivit Statutului în vigoare al UZPR. Claudius Dociu, vicepreședinte al UZPR, a menționat faptul că „mandatul votat în Adunarea Generală din anul 2024 a fost pentru întregul Consiliu Director, iar acest mandat trebuie să ducă la capăt programul votat”.

De asemenea, Claudius Dociu a menționat faptul că această susținere pentru Dan Constantin rezultă din consensul cu vicepreședintele Emil Stanciu. În unanimitate, membrii Consiliului Director au decis ca Dan Constantin să preia prerogativele fostului președinte Sorin Stanciu, în calitate de președinte, potrivit prevederilor art. 22 și 34 din Statutul UZPR. În context, Ilie Cristescu, președinte al Comisiei de Cenzori, cu drept de vot, a punctat faptul că Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România „trebuie să aibă un președinte, „pentru asigurarea unui management corespunzător și credibil, inclusiv la nivel de reprezentativitate”.

Dan Constantin, președinte al UZPR: „Programul aprobat de Adunarea Generală din 2024 rămâne baza acțiunilor noastre”

Mulțumind colegilor pentru votul acordat, Dan Constantin a susținut că „este esențial pentru stabilitatea organizației să învățăm din erorile trecute – deja se simte atmosfera din interiorul Consiliului Director, cu aportul membrilor noi, care se împletește cu experiența membrilor mai vechi. Contez pe sprijinul vicepreședinților și al Consiliului Director. În ceea ce privește prioritățile, acestea sunt legătura cu filialele, precum și atragerea de noi membri din rândul jurnaliștilor activi. Avem, de asemenea, în derulare, acțiuni care trebuie să continue. Toată activitatea noastră se va desfășura și pe mai departe în conformitate cu Statutul în vigoare”.

În context, membrii Consiliului Director au votat ca titulatura lui Dan Constantin să fie cea de președinte. „Dan Constantin este președinte al UZPR”, a sintetizat Cornel Cepariu.

În cursul ședinței, Grigore Radoslavescu a menționat faptul că șefii de filiale vor trebui să fie mai vigilenți și să nu mai permită eventualelor derapaje ale unor membri să escaladeze până la un nivel care poate aduce prejudicii UZPR.

Următorul punct pe ordinea de zi a fost durata mandatului lui Dan Constantin. Din nou în unanimitate, Consiliul Director a votat pentru ca mandatul votat în Adunarea Generală din 2024 să se deruleze până la capăt. „Programul aprobat de Adunarea Generală din 2024 rămâne baza acțiunilor noastre”, a spus președintele Dan Constantin.

Următoarea ședință a Consiliului Director al UZPR va avea loc pe 3 octombrie.

