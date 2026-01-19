€ 5.0921
Stiri

Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Data actualizării: 14:28 19 Ian 2026 | Data publicării: 13:49 19 Ian 2026

Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Autor: Crişan Andreescu

maruta-protv_24127600 Cătălin Măruță. Foto captură video Youtube

Mihai Morar a declarat în această dimineață, în direct la Radio ZU, că Măruță și-ar fi găsit loc de muncă, după ce va pleca de la PRO TV.

 

Cătălin Măruță și încheie colaborarea  cu postul PRO TV începând cu data de 6 februarie, după aproape două decenii de prezență constantă pe micile ecrane, emisiunea „La Măruță” urmând să fie eliminată din grila de programe a postului TV.

Mihai Morar a dezvăluit la Radio ZU, o posibilă colaborare cu Cătălin Măruță, pe viitor. Reacția unui ascultător a venit imediat. „E adevărat că de la 1 martie, Cătălin Măruță se va muta la Radio ZU?”, a întrebat un ascultător. 

Vezi și: Ce va face Cătălin Măruță după ce emisiunea se oprește

- „Da, este adevărat. O să fie colegul nostru aici, la ZU”, a spus Mihai Morar. Nu o să vă mai ascult dacă vine Măruță”, a spus alt ascultător. „Poate să vină și Pescobar și oricine”, a completat Mihai Morar. Rămâne de văzut însă dacă Mihai Morar a glumit sau s-a dat doar de gol, în direct la radio.

Referitor la plecarea de la PRO TV, Cătălin Măruță a susținut că decizia a fost una personală, luată „cu inima”. Vedeta a vorbit despre discuțiile cu Andra și despre cum a primit artista vestea.

x close