DCNews Stiri Ce va face Cătălin Măruță după ce emisiunea se oprește
Data actualizării: 16:51 13 Ian 2026 | Data publicării: 16:34 13 Ian 2026

Ce va face Cătălin Măruță după ce emisiunea se oprește
Autor: Dana Mihai

maruta-protv_24127600 foto captură video Youtube

Cătălin Măruță a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook care a atras rapid atenția urmăritorilor, stârnind numeroase reacții și comentarii din partea publicului.

 

Decizie asumată, luată „cu inima”

"Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune… E o alegere făcută cu inima, la timpul ei.  Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră.

Dar vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună.

O idee la care se gândește de mai mulți ani

E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu, pentru “Revista OK!” că la 40 de ani vreau să mă pensionez și sincer nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta ).

Citește și: Ce salariu lua Cătălin Măruță la PRO TV, conform surselor

Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională.
Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot.   Pana pe 6 februarie ne vedem la emisiune!", a scris Cătălin Măruță, pe Facebook.

catalin maruta
x close