€ 5.0896
|
$ 4.3564
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3564
 
DCNews Stiri Mass-media PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Data actualizării: 21:13 12 Ian 2026 | Data publicării: 20:50 12 Ian 2026

PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Autor: Anca Murgoci

andreea-marin_12708600 captură video Pro TV

PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”.

 

Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție.

Anunțul a fost făcut chiar de PRO TV.

Cătălin Măruță, reacție după ce PRO TV a decis să renunțe la emisiunea lui

Cătălin Măruță a zis că își va dedica timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care își dorea să le dezvolte. 

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

CITEȘTE ȘI: În 2025, cititorii DC Media Group au fost de milioane. Un an greu, înțeles mai bine împreună 

Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV, mesaj la finalul „La Măruță”

Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV, a zis că această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare

„La Măruța a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Din 2007 și până azi, prezentatorul Cătălin Măruță a adus zilnic în casele românilor divertisment, povești inspiraționale și momente memorabile. Emisiunea a durat 18 ani.

„18 ani în care am râs, am plâns, am învățat și am crescut alături de voi, cei care ne priviți zi de zi. Poate nu am fost cel mai bun prezentator mereu. Poate nici cel mai bun coleg. Dar știu sigur că am fost mereu un om care a pus suflet. Pentru mine, La Măruță nu e doar o emisiune. E o bucată din inima mea”, spunea Cătălin Măruță.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

catalin maruta
pro tv
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Cine ar trebui să fie viitorul ministru al Educației, conform prof. univ. dr. Radu Gologan / video
Publicat acum 28 minute
Eurovision 2026. România, în a doua semifinală
Publicat acum 48 minute
Bebe Rexha ar putea colabora cu Taylor Swift: „Este o idee genială!”
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Groenlanda, noul test major pentru NATO. Chirieac spune care ar putea fi soluția
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Ce salariu lua Cătălin Măruță la PRO TV, conform surselor
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat acum 23 ore si 55 minute
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat pe 11 Ian 2026
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
Publicat pe 11 Ian 2026
Numerologul Romeo Popescu, previziunea anului 2026 care dă fiori - VIDEO
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close