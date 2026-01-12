PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță

Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție.

Anunțul a fost făcut chiar de PRO TV.

Cătălin Măruță, reacție după ce PRO TV a decis să renunțe la emisiunea lui

Cătălin Măruță a zis că își va dedica timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care își dorea să le dezvolte.

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV, mesaj la finalul „La Măruță”

Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV, a zis că această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare

„La Măruța a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Din 2007 și până azi, prezentatorul Cătălin Măruță a adus zilnic în casele românilor divertisment, povești inspiraționale și momente memorabile. Emisiunea a durat 18 ani.

„18 ani în care am râs, am plâns, am învățat și am crescut alături de voi, cei care ne priviți zi de zi. Poate nu am fost cel mai bun prezentator mereu. Poate nici cel mai bun coleg. Dar știu sigur că am fost mereu un om care a pus suflet. Pentru mine, La Măruță nu e doar o emisiune. E o bucată din inima mea”, spunea Cătălin Măruță.