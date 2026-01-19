Jurnalista Monica Tripon a murit fulgerător

Anunțul despre moartea jurnalistei Monica Tripon a fost făcut de către colegii jurnalistei, din Cluj-Napoca.

”Colectivul ziarului Făclia de Cluj își exprimă regretul profund la vestea dispariției fulgerătoare a fostei noastre colege Monica Tripon.

Jurnalistă cu o experiență vastă și un condei tăios dar obiectiv, rămâne în amintirea noastră ca o profesionistă care nu a făcut niciodată compromisuri de la etică. Monica Tripon și-a început activitatea de reporter în cadrul ziarului Adevărul de Cluj în timpul Revoluției din decembrie 1989, iar pe parcursul a 34 de ani a reușit să contribuie cu un vast conținut editorial pentru cititori. A semnat printre altele, interviuri, reportaje realizate atât în țară cât și în străinătate, dar și anchete cu un puternic impact social. De numele ei se leagă pagina „religie” în care sunt publicate articole de presă pe teme spirituale de la toate cultele religioase, o abordare unică în presa scrisă din România. Monia Tripon a fost membru fondator al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și autoarea volumelor „Belișul de sub Ape”, „Săpător în piaţa… discordiei”, și „Povestiri din Beliș”

Sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace” arată anunțul morții jurnalistei, publicat de Ziarul Făclia.

Foto Monica Tripon, Facebook

”Dumnezeu a chemat-o pe neașteptate”

”Și-a dedicat o parte importantă din munca de jurnalist bunei înțelegeri între Biserici. A vrut - și ce și-a propus a făcut -, ca fiecare „strană” - Biserica Ortodoxă pe de o parte, cea Greco-Catolică de pe altă parte, că „aibă cuvântul” în Făclia de Cluj, unde își desfășura activitatea, în mod profesionist, în spiritul adevărului, în slujba cetății și a oamenilor. Dumnezeu a chemat-o pe neașteptate, oarecum, dar în ceasul rânduit de El, a chemat-o, poate, pentru că are nevoie de neobosiți și pasionați bine-vestitori și în Cereasca Sa Împărăție.

Fie-i amintirea binecuvântată și veșnicia în care a pășit, în lumină-nveșmântată! Odihnească în pace!” scrie Eparhia de Cluj-Gherla, pe Facebook.

”Doamne, parcă înadins a colindat toate ulițele satului”

Jurnalista Monica Tripon a avut mai multe postări în urmă cu patru zile. O postare arată Belișul după ninsoare. Într-un comentariu al acestei postări, un internaut scrie: ”Este ultima ei postare! Doamne, parcă înadins a colindat toate ulițele satului, luându-și rămas bun de la BELIȘUL DE PE DEAL!... BELIȘUL DE SUB APE, ne va rămâne in amintire prin cartea ei, cu același titlu... Drum lin , dragă Moni! Duci cu tine o parte din farmecul postărilor cu care ne obișnuiseși! Ne vei lipsi!”.