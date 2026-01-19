Radio România, lider de piață la nivel național

Radio România își reconfirmă poziția de lider al pieței radio din România, potrivit datelor celui mai recent val al Studiului de Audiență.

La nivel național, posturile Radio România ocupă primul loc în clasamentul grupurilor media, cu o cotă de piață de 23,2%.

Performanța se menține și în mediile urban și rural, unde Radio România este, de asemenea, lider de piață:

20,5% cotă de piață în mediul urban

26,8% cotă de piață în mediul rural

În ceea ce privește publicul urban și cel din București, Radio România Actualități rămâne principala opțiune de informare, ocupând primul loc în clasamentele de audiență:

12,1% cotă de piață în mediul urban

14,9% cotă de piață în București

Radio Antena Satelor, creștere semnificativă

Totodată, Radio Antena Satelor înregistrează o creștere semnificativă față de valul anterior (vara 2025), atât din punctul de vedere al cotei de piață, cât și al numărului de ascultători, în rândul publicului comercial din București.

Datele sunt furnizate de Studiul de Audiență Radio, realizat în perioada 1 septembrie – 14 decembrie 2025 de către Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES). Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 10.306 persoane, cu o marjă de eroare de ±1,1%, folosind metoda Day After Recall (DAR) și interviuri telefonice asistate de calculator (CATI).

Radio România își consolidează astfel statutul de principal reper al informării corecte, al profesionalismului și al serviciului public în audiovizualul românesc.