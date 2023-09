Radio România are cea mai mare audiență la nivel național - 3 milioane de ascultători

Radio România Actualităţi este lider de piaţă, înregistrând cea mai mare valoare a indicatorului market share (cota de piaţă) din România, pe toate mediile de rezidenţă - național – 12,2%, urban - 12,7%, rural - 11,2%, București - 14,6%, potrivit celui mai recent studiu publicat de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA) – valul de vară din 2023.

Cu o istorie de 95 de ani şi o tradiție în jurnalismul de înaltă calitate, Radio România rămâne un reper de încredere în furnizarea de informaţii esențiale pentru ascultătorii săi. De-a lungul anilor, Radio România şi-a consolidat poziția de líder în furnizarea de știri corecte, obiective, echilibrate şi echidistante.

Radio România le mulţumeşte ascultătorilor săi pentru încrederea acordată!

Valul de vară al Studiului de Audienţă Radio a fost realizat în perioada 2 mai – 13 august 2023 de către IMAS – MARKETING ȘI SONDAJE şi MERCURY RESEARCH.

În cadrul cercetării s-a măsurat audienţa posturilor de radio la nivel naţional, urban, rural şi în municipiul Bucureşti, pe un eșantion de 10.154 persoane. Măsurarea audienţei posturilor de radio în cadrul SAR s-a realizat pe baza metodei rememorării audienţei din ziua precedentă (Day After Recall), la care apelează cele mai multe dintre sistemele de măsurare existente pe plan internaţional, metodologie recomandată de EBU (European Broadcasting Union) şi ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).

