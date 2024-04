Rușii au pierdut o stație radar Repeynik de ultimă generație

Operațiunea ar fi fost condusă de luptători din grupul Husy 9, într-un efort coordonat cu unitatea activă de operațiuni a serviciului de informații de apărare al Ucrainei. Ministerul Apărării din Ucraina a dezvăluit, de asemenea, că forțele ruse au început să desfășoare radarul portabil Repeynik chiar în acest an. Această tehnologie radar are o valoare impresionantă de aproximativ 10 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 100.000 de dolari.

Sistemul radar, pe lângă caracteristicile sale antirachetă, se mândrește și cu capacitatea de a detecta persoane și vehicule. Dimensiunile sale compacte permit transportabilitatea și asigură funcționarea sa în orice condiții meteorologice.

