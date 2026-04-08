Nicușor Dan trimite la CCR Legea privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
Data actualizării: 15:12 08 Apr 2026 | Data publicării: 15:10 08 Apr 2026

Nicușor Dan trimite la CCR Legea privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
Autor: Doinița Manic

imagine cu sigla CCR Președintele României spune că modificările aduse legii nu respectă principiul bicameralităţii. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, trimite la CCR Legea privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis Curţii Constituţionale a României o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind aprobarea OUG privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru abrogarea unor dispoziţii din acte normative, reclamând că nu respectă principiul bicameralităţii legislativului, transmite Agerpres.

Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, a Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi pentru abrogarea unor dispoziţii din acte normative (PL-x nr. 137/2025) a fost trimisă la promulgare pe 21 martie.

Ce prevede legea trimisă de Nicușor Dan la CCR

Ordonanţa aduce o serie de modificări cu privire la modalitatea de ocupare a posturilor în structura organelor de conducere şi funcţionarea consiliilor de administraţie la nivelul organizaţiilor corporative.

Articolul unic din legea criticată prevede că la articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins: "La articolul 8, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins: Plata asigurării de răspundere profesională este efectuată de întreprinderea publică, nu face parte din remuneraţie şi va fi menţionată în contractul de mandat în cuantumul şi limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară. În contractul de mandat vor fi menţionate şi alte beneficii, sub condiţia ca totalul beneficiilor acordate într-un an de mandat să nu depăşească valoarea a două indemnizaţii fixe brute lunare".

Nicușor Dan: Prin modificările aduse în Camera Deputaţilor, se încalcă principiul bicameralismului

Prin modificările aduse în Camera Deputaţilor, Cameră decizională, se încalcă principiul bicameralismului, consacrat de dispoziţiile art. 61 alin. (2) şi art. 75 alin. (4) din Constituţie, a arătat şeful statului.

Urmărind parcursul legislativ al actului normativ adoptat, a explicat Nicuşor Dan, se poate constata că toate modificările şi completările adoptate de Senat au fost eliminate la Camera Deputaţilor, iar la Senat nu a fost discutat conţinutul normativ al punctului introdus la Camera Deputaţilor în calitate de cameră decizională, aspecte de natură a încălca principiul bicameralismului.

"Atât OUG nr. 22/2025, cât şi forma de la Senat a legii de aprobare a ordonanţei în discuţie nu au vizat textul de lege de la art. 8 alin. (9) din OUG nr. 109/2011, fiind pentru prima oară modificat în camera decizională, cu ocazia dezbaterii legii de aprobare a ordonanţei, într-un sens relevant, care ar fi impus retrimiterea textului la prima cameră, pentru a fi pus în dezbatere şi a-i asigura posibilitatea Senatului de a se pronunţa asupra lui. Altfel, legea ar urma să intre în vigoare conţinând un amendament despre care Senatul nu are cunoştinţă", a precizat şeful statului.

Ca urmare, legea "contravine principiului legalităţii, principiului bicameralismului, precum şi principiului vizând protejarea intereselor naţionale în activitatea economică", a punctat preşedintele. 

