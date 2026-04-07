China sprijină Iranul cu sateliți și AI pentru lovirea bazelor americane din Orient: Este un pericol real

Un scenariu care până nu demult părea mai degrabă teoretic începe să capete contur. China sprijină Iranul cu sateliți și AI pentru lovirea bazelor americane din Orient, iar specialiștii avertizează că impactul ar putea fi imediat. Tehnologia ar permite identificarea și atacarea unor ținte cu o precizie extremă, chiar la nivel de câțiva centimetri, ceea ce schimbă radical regulile jocului pe teren.

Cum funcționează sistemul

La baza acestei capacități stau imagini captate din satelit și apoi procesate cu ajutorul inteligenței artificiale de o companie chineză. Rezultatul este reprezentat de date mult mai clare, mai detaliate și, mai ales, utile în timp aproape real. Practic, Iranul ar putea urmări mișcările forțelor americane și ale aliaților lor fără întârzieri semnificative.

Potrivit evaluărilor făcute de Agenția de Informații a Apărării din Statele Unite (DIA), tehnologia dezvoltată de MizarVision reprezintă o amenințare directă pentru trupele SUA. Nu mai vorbim doar de supraveghere, ci de capacitatea de a selecta și urmări ținte extrem de precise.

Generalul-maior în rezervă Gus McLachlan a explicat că nivelul de detaliu atins de aceste sisteme poate include inclusiv aeronave sensibile, precum E-3 Sentry.

„Aceasta este o evoluție periculoasă. Orice obiect lăsat într-un loc timp de 24 de ore ar putea fi vulnerabil acum”, a declarat el, potrivit ABC.

Trupele din regiune, expuse în fața noii tehnologii

Riscul nu este doar teoretic. În Orientul Mijlociu sunt deja dislocați aproximativ 100 de militari australieni, iar unele dintre bazele din regiune au fost vizate recent, inclusiv în Emiratele Arabe Unite, în urma unui atac iranian din 18 martie.

Analistul militar american Ryan Fedasiuk subliniază că avantajul major al acestei tehnologii este viteza. Datele nu mai sunt procesate lent, ca în trecut, ci aproape instantaneu, ceea ce permite urmărirea continuă a țintelor.

„Soldații americani și australieni din regiune ar putea fi expuși unui pericol real. Este o schimbare semnificativă pe câmpul de luptă”, a afirmat el.

De ce este diferit față de trecut

Un alt aspect important ține de accesibilitate. MizarVision a reușit să automatizeze identificarea unor elemente militare esențiale: tipuri de aeronave, poziționarea acestora sau desfășurarea sistemelor de apărare aeriană. În mod tradițional, astfel de analize necesitau infrastructură complexă și resurse semnificative, disponibile doar marilor servicii de informații.

Compania, lansată în 2021 și susținută parțial de statul chinez (cu o participație de 5,5%), susține că obiectivul său este „reducerea barierelor în calea descoperirii și analizei informațiilor geospațiale, astfel încât acestea să nu mai fie exclusivitatea câtorva organizații”.

Totuși, implicațiile sunt evidente. Fedasiuk spune că Iranul, în esență, externalizează procesul de identificare a țintelor către China, ceea ce echivalează cu „o escaladare directă a sprijinului pentru forțele iraniene împotriva Statelor Unite”.

Reacția Chinei și controversele generate

Autoritățile de la China resping însă acuzațiile și califică aceste informații drept exagerate. Ministerul de Externe susține că nu este vorba despre nimic neobișnuit.

„Se înțelege că imaginile satelitare publicate de companiile relevante au fost obținute din surse deschise și reprezintă o practică obișnuită pe piață”, a declarat MAE chinez pentru ABC, adăugând că totul respectă legislația în vigoare.

Dincolo de declarații oficiale, experții atrag atenția că acest lucru ar putea modifica semnificativ echilibrul de putere din regiune. Nu mai este vorba doar despre superioritate militară clasică, ci despre cine deține informația mai rapid și mai precis.

Într-un astfel de context, chiar și cele mai bine protejate baze pot deveni vulnerabile, iar timpul de reacție se reduce drastic. Pentru trupele americane și aliații lor, riscul nu mai este ipotetic, ci din ce în ce mai concret.

