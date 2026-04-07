Accident în Vrancea: Pasager decedat, după ce șoferul, băut, a fugit de la locul faptei

Un bărbat de 57 de ani a decedat în noaptea de luni spre marţi, după ce autoturismul în care se afla a intrat într-un cap de pod pe DJ 205B, în localitatea Urecheşti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

Din primele cercetări, accidentul s-ar fi produs pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului a rezultat faptul că un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din comuna Urecheşti, în timp ce conducea un autoturism nu ar fi adaptat viteza de deplasare într-o curbă uşoară la dreapta, pe un carosabil umed, pierzând astfel controlul asupra direcţiei de deplasare. Autovehiculul a părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu un cap de pod. În urma impactului, un pasager aflat pe locul din dreapta spate, un bărbat de 57 de ani, a fost găsit în stare de inconştienţă, ulterior fiind constatat decesul acestuia”, se arată într-un comunicat al IPJ Vrancea.

Șoferul băut a fugit de la locul accidentului

Conducătorul auto nu a fost găsit la locul accidentului, fiind identificat ulterior de poliţişti, la domiciliu.

„Conducătorul auto nu a fost identificat la faţa locului, acesta fiind depistat ulterior de poliţişti la domiciliu. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au precizat poliţiştii.

Pasagerul, declarat decedat

Echipajele medicale ajunse la faţa locului au constatat decesul victimei.

„Pasagerul autoturismului, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, extras de echipajele de descarcerare, a fost găsit de echipajul medical în stare de inconştienţă, prezentând leziuni extrem de grave, incompatibile cu viaţa. În ciuda monitorizării imediate personalul medical a fost nevoit să constate decesul victimei la faţa locului”, au transmis reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului, notează Agerpres.