Accident în Vrancea: Pasager decedat, după ce șoferul, băut, a fugit de la locul faptei
Data actualizării: 09:48 07 Apr 2026 | Data publicării: 09:15 07 Apr 2026

Accident în Vrancea: Pasager decedat, după ce șoferul, băut, a fugit de la locul faptei
Autor: Iulia Horovei

accident ambulanta Sursa foto: Agerpres

Un bărbat a murit după ce mașina condusă de un șofer băut, care a fugit de la locul accidentului, s-a izbit de un cap de pod în Vrancea.

Un bărbat de 57 de ani a decedat în noaptea de luni spre marţi, după ce autoturismul în care se afla a intrat într-un cap de pod pe DJ 205B, în localitatea Urecheşti, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

Din primele cercetări, accidentul s-ar fi produs pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului a rezultat faptul că un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din comuna Urecheşti, în timp ce conducea un autoturism nu ar fi adaptat viteza de deplasare într-o curbă uşoară la dreapta, pe un carosabil umed, pierzând astfel controlul asupra direcţiei de deplasare. Autovehiculul a părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu un cap de pod. În urma impactului, un pasager aflat pe locul din dreapta spate, un bărbat de 57 de ani, a fost găsit în stare de inconştienţă, ulterior fiind constatat decesul acestuia”, se arată într-un comunicat al IPJ Vrancea.

Șoferul băut a fugit de la locul accidentului

Conducătorul auto nu a fost găsit la locul accidentului, fiind identificat ulterior de poliţişti, la domiciliu.

„Conducătorul auto nu a fost identificat la faţa locului, acesta fiind depistat ulterior de poliţişti la domiciliu. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat”, au precizat poliţiştii.

Pasagerul, declarat decedat

Echipajele medicale ajunse la faţa locului au constatat decesul victimei.

„Pasagerul autoturismului, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, extras de echipajele de descarcerare, a fost găsit de echipajul medical în stare de inconştienţă, prezentând leziuni extrem de grave, incompatibile cu viaţa. În ciuda monitorizării imediate personalul medical a fost nevoit să constate decesul victimei la faţa locului”, au transmis reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului, notează Agerpres.

accident
vrancea
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Avem "fabrica de atestate"? Arestarea şefului ARR, Cristian Anton, zguduie sistemul auto
Publicat acum 18 minute
Celine Dion, 30.000 de locuri la fiecare dintre cele 10 concerte ce vor fi susținute la Paris pe Defense Arena
Publicat acum 20 minute
Mircea Lucescu, în stare gravă la ATI: Cine este medicul român adus din Franța pentru a-l salva
Publicat acum 35 minute
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
Publicat acum 40 minute
Cornelu Ștefan: Continuăm investițiile în infrastructură, sănătate și educație
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 48 minute
Horoscop 7 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 3 minute
BANCUL ZILEI: Destăinuire între preoți
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 39: Nou val de atacuri ale Israelului în Iran. Pakistan: Eforturile de a pune capăt războiului, într-un stadiu „critic”
Publicat acum 2 ore si 22 minute
Lovitură pentru șoferi. Administrația Străzilor montează stâlpișori pe trotuare
Publicat acum 35 minute
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, internat în spital. Nu poate conduce țara - documente scurse în presă
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close