Populația lumii a depășit limitele planetei, avertizează un studiu

Pe baza a peste două secole de date despre populație, o echipă condusă de Corey Bradshaw de la Universitatea Flinders din Australia a constatat că omenirea trăiește mult peste limitele pe care planeta le poate susține pe termen lung, potrivit ScienceAlert.

Ce înseamnă "capacitatea de suport"

Ecologiștii descriu capacitatea unui mediu de a susține populația unei specii drept "capacitate de suport”. Este o estimare a numărului de indivizi dintr-o specie care pot supraviețui pe termen lung, în funcție de resursele disponibile și de viteza cu care acestea se regenerează.

Specia noastră, Homo sapiens, este deosebit de abilă în a împinge limitele acestei capacități, datorită tendinței de a găsi soluții tehnologice pentru a depăși limitele naturale ale resurselor, în special prin exploatarea combustibililor fosili.

Interesant este că termenul "capacitate de suport" își are originile în industria maritimă de la sfârșitul anilor 1800, când navele cu aburi alimentate cu cărbune le înlocuiau pe cele cu vele. Inițial, era folosit pentru a calcula câtă marfă putea transporta o navă fără a compromite spațiul necesar pentru cărbune, apă și echipaj. Această tranziție către combustibili fosili a permis creșterea rapidă a populației în secolul XX, un lucru resimțit și astăzi, pe măsură ce conflictele globale afectează aprovizionarea cu energie. În prezent, populația Pământului este de aproximativ 8,3 miliarde de oameni.

"Economiile actuale, bazate pe creștere continuă, nu par să recunoască limitele de regenerare ale resurselor, deoarece combustibilii fosili compensează artificial acest deficit", arată cercetătorii.

Bradshaw și echipa sa au realizat o estimare bazată pe dovezi a capacității de suport a omenirii, folosind modele ecologice pentru a analiza evoluția populației în ultimele două secole, atât la nivel global, cât și regional.

Capacitatea maximă vs. capacitatea optimă

Ei fac diferența între capacitatea maximă, limita teoretică absolută, indiferent de foamete, boli sau războaie și capacitatea optimă, în care populația este sustenabilă și are un nivel minim de trai.

"Pământul nu poate ține pasul cu modul în care folosim resursele. Nu poate susține cererea actuală fără schimbări majore. Împingem planeta dincolo de limitele ei", spune Bradshaw.

Cercetătorii au observat că, înainte de anii 1950, populația creștea tot mai rapid, însă în anii 1960 ritmul de creștere a început să încetinească, deși populația continuă să crească.

Populația ar putea atinge 12 miliarde

"Aceasta a marcat începutul unei faze demografice negative. Estimăm că populația globală va atinge un vârf între 11,7 și 12,4 miliarde până spre anii 2060-2070, dacă tendințele actuale continuă", explică Bradshaw.

Capacitatea maximă este estimată la aproximativ 12 miliarde de oameni, însă nivelul optim având în vedere consumul actual ar fi de doar 2,5 miliarde.

Studiul arată că relația dintre numărul de oameni și ritmul de creștere s-a schimbat pe măsură ce populația crește, rata de creștere încetinește.

Cu toate acestea, chiar și cu această încetinire, populația actuală este mult peste nivelul sustenabil. Diferența dintre 2,5 miliarde (nivel optim) și 8,3 miliarde (nivel actual) explică problemele majore de supraconsum.

De exemplu, ONU a avertizat recent că lumea se confruntă cu o „falimentare” a resurselor de apă. Populațiile de animale scad drastic, incapabile să concureze cu oamenii pentru resurse.

În plus, dependența de combustibili fosili folosiți pentru agricultură și pentru susținerea stilului nostru de viață, nu este sustenabilă. Aceștia contribuie la schimbările climatice, care afectează ecosistemele și resursele naturale la nivel global.